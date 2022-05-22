咬牙走下去！ 屏東高樹「尾寮山步道」 最後3KM無止盡陡上只剩下意志力

尾寮山， 位於高雄茂林區與屏東三地門的交界海拔1427公尺， 山頂有#1653二等三角點基石尾寮山分有東西兩處入口， 東側入口因 八八風災後道路不明， 比較少人走山友多半會由西側的登山口沿山公路185線道大津處起登登山口前的道路兩側可以停車 不過因山域熱門， 假日裡常常一位難求。 因我們前一晚住宿在大津， 距離登山口約只有2-300公尺， 相當便利約莫6:30 左右就來到登山口， 陸續有錯身的山友。 起登的早， 走在步道上還有些微涼不過下山時， 已正午， 3月天的南部， 驕陽非常熱情。 尾寮山號稱百岳練習場步道單程9.3公里， 前面6公里為之字型緩上坡的產業道路與碎石路過了觀景台後， 則為持續的陡上坡， 部分路徑間距頗大， 還需要拉繩步道沿線有多個休憩點， 活水源休息區， 觀景亭， 觀雲台...也有多處的展望視野， 一天來回18.6公里， 對體力來說是一項考驗特別是最後不斷陡坡的3公里， 除了氣喘吁吁...也有一種陡到無止盡的崩潰感當然， 所有的辛苦， 都在抵達山頂後化為欣喜....舉步維艱， 但所有的美好， 都在自己的眼裡

06:41 登山口就在185線道旁

06:42 登山口前紀錄一下

06:57 沿著產業道路前行， 山下的房子， 愈來愈迷你

07:03 樹上發現一隻小猴子

07:07 左側集義亭 ， 步道不多久後會匯集

07:21 木製涼亭

07:25 3K 距離樁

07:38 步道岔路口， 左邊為私人處， 右轉。

07:39 左側為捷徑。

07:44 4K距離樁

07:46 碎石夾雜的產業道路。

07:52 沿途就是， 上坡...上坡...碎石...碎石....大樹...

08:01 活水源休息區 有涼亭椅子， 我們預定的民宿主人好貼心除了準備早餐外， 還準備了雞蛋和水果讓我們帶在山行路上補充， 於是前一晚在便利商店買的牛奶， 就在休息區小憩時順便補充。

08:08 樹幹上的溫度來到21， 還算涼快雖是緩上坡， 還是頻頻流汗。

08:12 空曠處的視野， 有綿延翠綠的山峰

08:13 步道上幾棵大樹開展的樹枝， 藍天雲朵下滿美的。

08:13 遇到尾寮山西峰的指標， 右側的方向， 不取， 繼續前進

08:14 5K的距離樁

08:36 終於完成了前6K的產業碎石段。

08:39 從這裡開始， 接續原始山徑還有無止盡的陡上坡。

08:48 一段陡坡後， 來到觀景亭。 雖有休憩處， 已有山友在此， 繼續前進了

08:53 步道上， #385圖跟補點。

09:01 越過有些雜亂的山徑後來到900休憩亭， 亭子兩側有副對聯勤腳骨力行幸福滿山坪， 好嘴若捷開快樂一大堆， 900休憩亭下還有2個字~~加油讓人會心一笑呢。

09:04 步道若有陡坡路段時， 一旁都有(陡坡危險) 的警示

09:27 陡坡段之所以要留心， 是因為棧道上並不平整，

09:29 整段步道， 沒有太多的分岔路， 最後都會匯集成一路， 即使如此， 還是會對照離線地圖， 保險一些

09:45 陡坡後一小段的較為平緩的路徑。

09:47 來到8K的觀雲台。

09:47 海拔1150公尺的觀雲台，也有休憩處， 特別是回程的時候， 聚集非常多的山友在這裡泡茶聊天。

09:50 再度看見警示牌

09:53 山徑狹小， 右側有設置繩索

09:53 開始陡上

09:59 再陡上

10:01 越過狹窄的樹根區

10:14 這段陡坡......沒完沒了...

10:19 亂石區

10:20 走了快半小時的持續陡坡

10:21 山徑上的巨石

10:23 氣喘吁吁的來到9K處。

10:27 步道上有許多黃藤

10:32 三角點前左側有處休憩點， 在登頂後回到這裡午餐大休。

10:32 最後一哩路了，

10:46 終於來到山頂除了百岳的兩天一夜行程， 尾寮山應該是目前小百岳的行程中一天走最長的一段山徑。

11:07 開心的拍完認證照後， 回到300公尺處的地方午餐有民宿主人幫我們準備的雞蛋和芭樂。

11:41 休息約莫40分鐘後， 原路下山

12:16 陸續上山的山友非常多， 瞧著山友奮力前進的模樣也想著前一會的自己， 也是這樣的堅持下來。

12:34 回到觀景亭，

12:42 一段陡下後， 要接回產業道路囉。

13:16 下坡的碎石路， 好說走也不算好走畢竟下坡， 還是要留意踩滑

14:03 回到尾寮山登山口， 完成了出發前一直忐忑不安的山徑。

14:03 路旁的停車， 排得老遠....

尾寮山來回18.6K的距離不算短若是夏天來， 一定要帶足夠的水量與行動糧， 隨時補充， 免得虛脫兩天一夜， 安排了鳴海山， 藤枝山， 與尾寮山， 覺得自己有如勁量電池一般， 雖然很累， 卻很有成就感。 因為爬山認識了高樹這個地方， 聽民宿主人聊起， 這裡終於開了711， 雖然距離民宿將近10分鐘的車程， 比起住家大樓下， 500公尺就有三家便利商店這裡真的很鄉下.....但也因為如此， 特別能感受在地的人情味不論如何， 感謝雙腳給力做自己喜歡的事， 日子就能過得有滋有味 ^.^

城市漫遊。 gina

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