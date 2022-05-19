海拔3662與冰雪相聚！ 我的初體驗「雪山千禧年」高山旅 從此愛上大山
《初體驗變最愛》22年前，因為好奇同事每一提到登山，眼神總是散發出愉悅的光芒，我參加了我的第一次高山旅---雪山千禧年跨年之行。
當時的菜鳥我雖不識環繞的大山大景，仍驚嘆於連綿的層層山巒，黑森林的冰柱雕塑，映照在翠池冰水的幽靜。雪山東峰日出時分，雲層縫透出新年第一道曙光，大夥高舉背上山的"永保安康"幸運符，互祝2000年新年快樂~ 教我怎麼不會從此愛上大山呢？！
「準備很久了」雪山西稜 2017
、雪劍線、雪山下志佳陽，都可以來親近雪山祢。每當來到圈谷，像是看到雪山祢張開雙臂歡迎！我們像在祢寬闊的懷裡，拍美照、接著飄搖的雪花、練習雪地技術、盡情徜徉、嬉戲~
《遇見星光聖殿》今年又是難得的雪季，再次投入祢的懷抱。海拔3662的冰雪相聚，冷冽的3度C，我卻分外溫暖！因為在祢佈滿繁星天幕下的聖殿裡，我望著皎潔的月光，灑落在祢身上，莫名的感動與臣服～ 這一輩子山旅的幸福與平安，了無遺憾！
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