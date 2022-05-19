快訊

北韓疫情燒急向中國求援？外傳3架貨機從瀋陽載回醫療物資

南方雲系北移 東台灣整天不定時有短暫陣雨或雷雨

海拔3662與冰雪相聚！ 我的初體驗「雪山千禧年」高山旅 從此愛上大山

健行筆記／ 健行筆記Raphya Chen

《初體驗變最愛》22年前，因為好奇同事每一提到登山，眼神總是散發出愉悅的光芒，我參加了我的第一次高山旅---雪山千禧年跨年之行。

a973856269e998fcc3edc77c0896e793.jpg

c199749e949a3b20820ddfc672fa673c.jpg

當時的菜鳥我雖不識環繞的大山大景，仍驚嘆於連綿的層層山巒，黑森林的冰柱雕塑，映照在翠池冰水的幽靜。雪山東峰日出時分，雲層縫透出新年第一道曙光，大夥高舉背上山的"永保安康"幸運符，互祝2000年新年快樂~ 教我怎麼不會從此愛上大山呢？！

565ec912d9f78ddde0ae11646de23bc2.jpg

40b383177fc8190ea87ab069b4c771ce.jpg

150b0cf58a037dbe8a99c2e94fda9f5e.jpg

《與你分享的快樂》數不清來雪山幾次了，也走了聖稜線、

「準備很久了」雪山西稜 2017

、雪劍線、雪山下志佳陽，都可以來親近雪山祢。每當來到圈谷，像是看到雪山祢張開雙臂歡迎！我們像在祢寬闊的懷裡，拍美照、接著飄搖的雪花、練習雪地技術、盡情徜徉、嬉戲~

12d6be359e668f0673f20f79d77c4afa.jpg

f993a27c3c9a609771f7a3caa4a412fa.jpg

96a66c00f4c2cea2673bf3bee0c51671.jpg

《遇見星光聖殿》今年又是難得的雪季，再次投入祢的懷抱。海拔3662的冰雪相聚，冷冽的3度C，我卻分外溫暖！因為在祢佈滿繁星天幕下的聖殿裡，我望著皎潔的月光，灑落在祢身上，莫名的感動與臣服～ 這一輩子山旅的幸福與平安，了無遺憾！

1c6e6a6fc3ffc6479416b3b79fe02a0d.jpg

26a08313dc2f976adf8b367c8008eeae.jpg

00c2869a3160be3a8d12a75fd1431ff3.jpg

登山 曙光 跨年

延伸閱讀

美瘋！夜攀「雪山」賞銀河　四次登頂造訪最夢幻雪況的山岳

雪山4月3日飄雪真美 山友直呼好幸運賞到4月雪

福壽山農場千櫻園「粉紅花海」滿開超夢幻　賞春季美圖不嫌晚

出門望見雪山白頭 平地賞雪超療癒

相關新聞

海拔3662與冰雪相聚！ 我的初體驗「雪山千禧年」高山旅 從此愛上大山

《初體驗變最愛》22年前，因為好奇同事每一提到登山，眼神總是散發出愉悅的光芒，我參加了我的第一次高山旅---雪山千禧年跨年之行。 當時的菜鳥我雖不識環繞的大山大景，仍驚嘆於連綿的層層山巒

尋幽探訪荒廢「白雪村」 看盡六○年代採樟聚落的興盛與哀愁

沿溪行，忘路之遠近問今是何世？乃不知有漢，無論魏晉！ 先寫一下實際行走時間紀錄：白雪村兩天一夜Day1 2022/3/1305:00高雄楠梓出發→08:20鹿林山登山口→08:44豬豬池→9:3

輕鬆可及的郊山路線！ 「包尾山」登山步道生態豐富 一眼展望南投市景色

山岳簡介： 包尾山：位於南投縣南投市，標高301公尺，山頂立有一顆『三等三角點：298號』。 交通資訊： 國道3號南下，於『228-南投出口』下交流道，朝『中寮/南投』前進→(800公尺

令人驚豔的小百岳！5星級步道「藤枝國家森林遊樂區」平緩好走易親近

東藤枝山 標高:1804M 小百岳編號068 因為藤枝國家森林遊樂區的再次開放 讓我們有這機會再次一訪這遊樂區裡 最優美的小百岳 目前因藤枝國家森林遊樂區聯外道路 車輛僅能行駛至18公里處， 且16

台版蜆港佛手之美！ 台中「南觀音山」小百岳 展望優美視野絕佳

今日行程：黃金佛手1＞黃金佛手2＞南觀音山南觀音山，台灣小百岳No.42，宗教聖地，以黃金佛手著名，頗有越南蜆港黃金佛手橋的感覺，視野絕佳，風景秀麗，今天由廍子路登山口起登（中臺科大附近）

10座百岳一次到手！ 縱走中央山脈南二段 飽覽極致雲海、驚險刀片岩

甫倒數完進入 2022 沒幾日，與朋友 2 人決定要完成去年 12 月因為天氣差，而延期的南二段順走 ( 向陽進東埔出 )。行前看著東北季風鋒面一道一道的來，我們的冷汗也一陣一陣的留下來...好在，雖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。