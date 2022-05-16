半小時可登頂！花蓮小百岳「初音山」 俯瞰花蓮市區與海岸景致
初音山交通、停車場、廁所區域、難度、行程規劃懶人包！離花蓮市區不遠的小百岳，從華林園起登，半小時即可登頂，短程的拉繩陡上，草木蒼翠茂密，原始森林山徑，一起來完成你的第一座花蓮小百岳吧。來花蓮玩，特地安排一天要來爬山走走，找了一座離市區不遠的小百岳－初音山來爬，而這也是我的第一座花蓮小百岳呢！初音山登頂的視野滿不錯的！可以俯瞰花蓮市區、海岸風情，算是CP值不錯的一座小百岳，短程的陡上，有運動流汗到又不會很累的那種O(∩_∩)O☛☛☛ 查看原文：https://reurl.cc/veYVDj ☚☚☚
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初音山交通資訊
自行開車• 導航：華林園（花蓮縣吉安鄉中山路三段953巷）。
停車資訊• 華林園前有一小片空地可以停車，但腹地不大，可斟酌是否騎車上來比較方便停車跟會車。
初音山山介紹• 初音山位於花蓮吉安，海拔906公尺。初英山，又名初音山，位於臺灣花蓮縣吉安鄉福興村與秀林鄉銅門村交界處，為台灣小百岳之一。該山峰地處吉安溪與花蓮溪支流木瓜溪的分水嶺上，一度被視為其西北方七腳川山（海拔2,312公尺）的一座山頭，至戰後始作為獨立的山峰看待，其名稱則源自此山南麓在日治時期的地名「初音」。山頂立有二等三角點1214號。 資料來源：維基百科
行程規劃
行程規劃• 華林園 > 初音山 > 原路折返
所需腳程• 初音山從華林園起登，半小時即可登頂。
廁所區域• 起登處沒有廁所。
溫馨提醒• 上華林園的車道非常狹小，會車處不多，如果不是平日，建議斟酌騎車比較方便停車跟會車（看我強調兩次，是真的不好會車）；路線為原始山徑，偏濕滑需留意！雖有拉繩但繩索高度較適合下山輔助，所以上山還需小心山徑濕滑，整體路徑滿清楚的。
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路程紀錄⥅ 初音山有兩個起登處，一個是慕谷慕魚，一個則是我們今天起登的華林園；上面有提到，上到華林園的車道狹小，不容易會車，如果要爬，梨子建議騎車上來，比較方便停車跟會車，如果開車則需多留意沿途的會車區域；我們那天是平日上午去爬的，很幸運沒遇到其他車輛；下面是華林園可停車的空地，其實也不大，應該五、六輛車就差不多停滿了。
⥅ 停好車就往上走，附近有民宅飼養的狗會一直吠，快速通行。
⥅ 走了一段車道後，終於接到山徑。
⥅ 沿途都是上坡，部分為緩坡，部分為陡上，需留意山徑偏濕滑唷～
⥅ 沒想到離市區不遠處，有這樣草木蒼翠茂密的森林。
⥅ 開始有拉繩輔助的上坡，不過部分繩索的高度比較適合下山使用。
⥅ 看到明亮的天空就代表即將登頂了～
⥅ 登頂的樹林依然茂密，但仍有一處可以欣賞風景。
⥅ 能俯瞰花蓮市區、海岸風情。
⥅ 我的第一座花蓮小百岳，順利完成～拍照休息一下便原路折返，看之前的文章有提到登頂這有人搭了簡單的帆布，可以遮蔽風雨休息一下，但梨子三月去是沒看到，就沒多停留折返下山。
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