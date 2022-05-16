半小時可登頂！花蓮小百岳「初音山」　俯瞰花蓮市區與海岸景致

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溫馨提醒

建議斟酌騎車比較方便停車跟會車（看我強調兩次，是真的不好會車）；路線為原始山徑，偏濕滑需留意！

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路程紀錄

⥅ 停好車就往上走，附近有民宅飼養的狗會一直吠，快速通行。

⥅ 走了一段車道後，終於接到山徑。

⥅ 沿途都是上坡，部分為緩坡，部分為陡上，需留意山徑偏濕滑唷～

⥅ 沒想到離市區不遠處，有這樣草木蒼翠茂密的森林。

⥅ 開始有拉繩輔助的上坡，不過部分繩索的高度比較適合下山使用。

⥅ 看到明亮的天空就代表即將登頂了～

⥅ 登頂的樹林依然茂密，但仍有一處可以欣賞風景。

⥅ 能俯瞰花蓮市區、海岸風情。

⥅ 我的第一座花蓮小百岳，順利完成～拍照休息一下便原路折返，看之前的文章有提到登頂這有人搭了簡單的帆布，可以遮蔽風雨休息一下，但梨子三月去是沒看到，就沒多停留折返下山。