半小時可登頂！花蓮小百岳「初音山」　俯瞰花蓮市區與海岸景致

健行筆記 / 健行筆記梨子

cd026022522a50e3ec4d0c3ddc87f803.jpg

初音山交通、停車場、廁所區域、難度、行程規劃懶人包！離花蓮市區不遠的小百岳，從華林園起登，半小時即可登頂，短程的拉繩陡上，草木蒼翠茂密，原始森林山徑，一起來完成你的第一座花蓮小百岳吧。
來花蓮玩，特地安排一天要來爬山走走，找了一座離市區不遠的小百岳－初音山來爬，而這也是我的第一座花蓮小百岳呢！初音山登頂的視野滿不錯的！可以俯瞰花蓮市區、海岸風情，算是CP值不錯的一座小百岳，短程的陡上，有運動流汗到又不會很累的那種O(∩_∩)O☛☛☛　查看原文：https://reurl.cc/veYVDj　☚☚☚
追蹤梨子Instagram｜?? pearrr.tw➡️各地區登山懶人包，快速搜尋梨子推薦的爬山景點～追蹤梨子粉絲專頁｜?? 梨子-百岳女孩➡️不要錯過更多梨子上山下海的圖文介紹！前往梨子的個人網站?? 梨子的上山下海➡️有更完整的紀錄與說明唷，還能下載GPX！

初音山交通資訊

自行開車

• 導航：華林園（花蓮縣吉安鄉中山路三段953巷）。

停車資訊

• 華林園前有一小片空地可以停車，但腹地不大，可斟酌是否騎車上來比較方便停車跟會車。

初音山山介紹

初音山位於花蓮吉安，海拔906公尺。初英山，又名初音山，位於臺灣花蓮縣吉安鄉福興村與秀林鄉銅門村交界處，為台灣小百岳之一。該山峰地處吉安溪與花蓮溪支流木瓜溪的分水嶺上，一度被視為其西北方七腳川山（海拔2,312公尺）的一座山頭，至戰後始作為獨立的山峰看待，其名稱則源自此山南麓在日治時期的地名「初音」。山頂立有二等三角點1214號。 資料來源：維基百科

行程規劃

行程規劃

• 華林園 > 初音山 > 原路折返

所需腳程

• 初音山從華林園起登，半小時即可登頂。

廁所區域

• 起登處沒有廁所。

溫馨提醒

• 上華林園的車道非常狹小，會車處不多，如果不是平日，建議斟酌騎車比較方便停車跟會車（看我強調兩次，是真的不好會車）；路線為原始山徑，偏濕滑需留意！雖有拉繩但繩索高度較適合下山輔助，所以上山還需小心山徑濕滑，整體路徑滿清楚的。

GPX下載

梨子的初音山下載

路程紀錄

⥅ 初音山有兩個起登處，一個是慕谷慕魚，一個則是我們今天起登的華林園；上面有提到，上到華林園的車道狹小，不容易會車，如果要爬，梨子建議騎車上來，比較方便停車跟會車，如果開車則需多留意沿途的會車區域；我們那天是平日上午去爬的，很幸運沒遇到其他車輛；下面是華林園可停車的空地，其實也不大，應該五、六輛車就差不多停滿了。

⥅ 停好車就往上走，附近有民宅飼養的狗會一直吠，快速通行。

⥅ 走了一段車道後，終於接到山徑。

⥅ 沿途都是上坡，部分為緩坡，部分為陡上，需留意山徑偏濕滑唷～

⥅ 沒想到離市區不遠處，有這樣草木蒼翠茂密的森林。

⥅ 開始有拉繩輔助的上坡，不過部分繩索的高度比較適合下山使用。

⥅ 看到明亮的天空就代表即將登頂了～

⥅ 登頂的樹林依然茂密，但仍有一處可以欣賞風景。

⥅ 能俯瞰花蓮市區、海岸風情。

⥅ 我的第一座花蓮小百岳，順利完成～拍照休息一下便原路折返，看之前的文章有提到登頂這有人搭了簡單的帆布，可以遮蔽風雨休息一下，但梨子三月去是沒看到，就沒多停留折返下山。

懶人包 登山 CP值

延伸閱讀

花蓮1確診者解隔離 返家喜迎新生兒

對確診人數麻痺？花蓮住宿率達9成 人潮擠滿樂園看台

花蓮增10例足跡曝光 多是慈濟大學、超商店員接觸感染

花蓮青梅收成 訪梅園體驗手採樂趣

相關新聞

半小時可登頂！花蓮小百岳「初音山」　俯瞰花蓮市區與海岸景致

初音山交通、停車場、廁所區域、難度、行程規劃懶人包！離花蓮市區不遠的小百岳，從華林園起登，半小時即可登頂，短程的拉繩陡上，草木蒼翠茂密，原始森林山徑，一起來完成你的第一座花蓮小百岳吧。來花蓮玩，特地安

40分鐘搞定！新店「和美山」水岸步道飽覽碧潭美景　親子新手輕鬆登頂

碧潭風景區是知名的新店景點就在新店捷運站，交通方便是假日人潮眾多觀光散步地點，除了碧潭水岸喝咖啡美食`踩天鵝船，在碧潭還有一條完善的親山`親水步道⌈和美山步道⌋景色幽美可以望盡碧潭周邊美景，和美山步道

台灣朝聖之路「淡蘭古道」百種走法自由組　山海風光壯麗迷人

淡蘭古道遍布於台灣東北部丘陵地域，可分為北、中、南三路，路網錯綜複雜，部分路線已為公路取代，如搭配自行車以健行及騎乘方式交替進行，可組合成百種走法，沿途需經過包含灣坑頭山、五分山等小百岳在內之10多座

不枉淋雨上排雲山莊　登頂「玉山主峰」濃霧散開太幸運

規劃以久的玉山行總算可以成行！其實早在去年5月就幸運的抽到排雲山莊,出發前5天因疫情封山而沒有成行。在抱著有抽有機會的心態,老公在今年3月又送出申請,很幸運的再度中籤但天有不測風雲打開玉山氣象預報,這

「黃金二稜環狀線」有山有海令人驚艷　走廢煙道賞海天一色再蒐集黃金獵犬、哈巴狗岩

09:44勸濟堂使用廁所，自廁所旁的階梯開始今日的黃金二稜行程。 10:02抵達熟悉的朝寶亭，算算好像第四次來了。 10:07左轉往茶壺山的方向 10:12抵茶壺山登山口，但經過不進

「合歡山」百分百美景天堂！翻湧雲海、雪景壯觀不已 還有星空絕美銀河

【私の百名山】四季風情萬種合歡群峰 如果真有一座山能讓你來回走上一百遍，我想多數台灣人心目中，合歡山一定排得上前幾名，簡單好走平易近人的合歡山主峰(海拔3417m)，新手第一座最愛的石門山(海拔

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。