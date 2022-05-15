「黃金二稜環狀線」有山有海令人驚艷　走廢煙道賞海天一色再蒐集黃金獵犬、哈巴狗岩

09:44勸濟堂使用廁所，自廁所旁的階梯開始今日的黃金二稜行程。

10:02抵達熟悉的朝寶亭，算算好像第四次來了。

10:07左轉往茶壺山的方向

10:12抵茶壺山登山口，但經過不進入，繼續往前走。

抵三岔路口，見一頂搭棚，右轉復興山，左轉就是黃金二稜(煙囪稜)登山口，決定先探復興山。

右轉就見一群拍片團隊，還好可以順利通行！復興山依箭頭攀爬，拍片團隊的清晰路徑可通往黃金洞，也許下次來探探。

10:22抵九份復興山，身後的連峰有爬過幾座。

箭頭處就是三岔路的搭棚，搭棚上方的山徑就是黃金二稜路線，也就是我們後續的行程。

復興山只有海拔約457公尺，山頂無基石，但有360度的無敵環景。面北是東北角海岸線，基隆山、煙囪山、陰陽海、南子吝山清楚可見，面南是九份群山：茶壺山、半屏山等等一字排開。要山有山，要海有海，九份山群真是千百回也不膩！

10:31復興山下山，10:36返抵三岔路，進入無任何指標的黃金二稜登山口。

海天一色，地平線不分明，小丘步道盡頭就是哈巴狗岩(黃金獵犬岩)觀景台。

左邊的黃金山城，夜晚應該別有一番風景！

剛訪過的復興山在右手邊，遠看不過就是一塊大石，大石似乎南北向龜裂，再經幾次大震恐⋯⋯

10:45抵哈巴狗岩觀景台，因為之前來尋過「哈巴狗」，所以知其位置。遙指給朋友看，他直呼不像，哎呦～要點想像力＋幽默感啦！

箭頭處就是哈巴狗岩，後來又有「黃金獵犬岩」之名，我想既在九份黃金城，「黃金獵犬」似乎更適合！

雖然有手機地圖，但在看完哈巴狗岩後，我竟嚴重當機要大家往回走另一條岔路。「旁邊就有一條路」朋友提出疑惑，「但我看手機是往回走另一條」我充滿信心的說。岔路山徑剛開始還算清晰，但越發不明，芒草叢又密又高，路都看不見了。「沒路了！」打頭陣的朋友說。「啊～怎會這樣，我來看看手機⋯⋯。」我打開手機再三確認後，驚嚇之餘只能連聲抱歉。「對不起X3，走錯了，剛剛哈巴狗岩那裡下去才對，對不起⋯⋯」「還好啦，再走回去就好了，才一小段而已！」朋友的貼心讓我更加慚愧，對自己看地圖的自信心跌落谷底⋯⋯10:52抵達不明岔路的終點，這條山徑或許是攝影客走出來的，茶壺山、半屏山、朝天亭盡在眼前。原路返回黃金獵犬岩觀景台。

11:03自黃金獵犬岩觀景台旁邊的山徑下切

沒五分鐘就來到哈巴狗岩，不知道朋友在牠旁邊有沒有覺得比較像了？旁邊有塊鐵板寫「黃金獵犬岩」，兩個圓形建物是排煙口以及銜接的廢煙道。

11:12離開黃金獵犬岩，往箭頭處繼續行程。

自黃金獵犬岩底部經過，岩壁路徑步步為營。

我一向喜歡海岸線，彷彿可以將自己標示在地圖上。地球之大、宇宙之廣、混沌之無垠，人類只是瞬間的一粒塵。

我也跟隨朋友腳步爬上排煙口，一人身寬的煙口璧有點高度，東北季風一吹，人搖搖晃晃，我竟定住不前、害怕起來。「我剛剛也有點害怕」朋友見狀過來牽我時說道，我這才得以順利脫困。這應該是廢棄的三號煙道，煙道呈超陡坡下切，無法行走其上。

煙囪稜步道稍具挑戰性，除了考驗腳力，還有膽量。東北季風時強時弱，站在廢煙道任憑大風亂亂吹。三號煙道盡頭是黃金山城＋陰陽海＋基隆山＋藍天白雲，絕對是絕美！

離開三號煙道後接續二號煙道，這段煙道嚴重損毀，但我們還是自嗨了好一陣子。

不僅窗外有藍天，還有絕美海岸線～～～～

11:33離開廢煙道，這等山海景真是千看不膩！

一路下行的土石山徑坡度大，有些有拉繩有些則無，濕滑路段不少，走起來不輕鬆，最好戴手套抓兩邊的芒草增加安全。

11:40岔路口，樹上掛牌：長仁社區40分鐘，濱海公路60分鐘。我知道要經過長仁社區，再查看手機地圖確認，「手機說直行」我有點沒信心的說，因為左右兩邊的路徑較大條。

兩邊芒草依舊又高又密，抬頭看不見風景，低頭看不清步道，我只擔心再度報錯路，苦啊⋯⋯

對了～說來奇怪，黃金二稜一路上沒遇見其他山友(這條路線有這麼冷門⋯⋯)，真是連問路都不可能！

12:14廢棄搭棚有一架靠在山壁上的長梯。雖然我們好像沒走到最後一段黃金二稜，但既然有長梯，應該也是有山友在走。不論如何沒迷路就好，雖然走的似乎不是正規路徑。

12:20產業道路(金水公路)左轉，經十三層遺址。

12:41抵黃金瀑布，藍天白雲不作美，黃金瀑布不見閃閃金光，反倒有點怪異⋯⋯

12:46通過黃金瀑布續行，產業道路旁有「勸濟堂」指標，但我的手機地圖是左轉山徑，我們在路口猶豫了一分鐘，決定照手機地圖探險去。山徑路口有不少登山條，路徑也清楚，披荊斬棘都靠登山前輩了！

12:52誤打誤撞攀至黃金瀑布頂，我們驚呼連連，這種「意外」總是最美的禮物！

阿波羅總算給臉～賞了光，正名了黃金瀑布！瀑頂範圍小，腳下溼滑要當心，別貪圖美景折損了自己！我們在瀑頂陰涼處用午餐約18分鐘。

13:10繼續行程，又是拉繩陡上。

對面可見崩塌斷裂的煙道以及大面積土石流

黃金瀑布在我們腳下了

13:19抵1992年國片《無言的山丘》拍片場景。

13:25抵三岔路口，樹上指標：直行「勸濟堂停車場」，左路「本山六坑」。手機地圖顯示本山六坑不遠，而且有路可接回通往勸濟堂的路徑。擇左，探本山六坑。

13:27抵本山六坑，旁邊有條蔓草叢生、隱隱不明的山徑，朋友探探覺得不妥，決定原路返回岔路。

六坑斜坡索道建於昭和七年(1932年)，日本在金瓜石礦區為了運送礦產、物資而建的運輸工具。民國七十六年(1987年)，台金公司結束採礦事業，這些台車索道亦被廢棄，漸漸被蔓草堙滅、被人遺忘。「斜坡索道曾經在這裡伴著我們一起歡笑、悲傷、成長，如今殘破不堪。為了重拾礦礦山採金人文，找回礦山集體記憶，於2012年4月起多次披荊斬棘探源，並於2013年6月16日由文化部指導辦理追思及踏查紀念活動，希冀能早日完成金瓜石人共同的願望，早日復原斜坡索道。－金瓜石 瓜山國小校友會」於是一群老礦工帶著鐮刀及工具，默默除草整修，終使索道重現天日。新北市政府於2013年12月, 將水湳洞本山六坑口及索道系統登錄為歷史建築。六坑斜坡索道說長不長，說短也不是太短，卻說看不見盡頭，走起來讓人氣喘吁吁，中途假借拍照休息2～3次。索道長317公尺， 海拔落差105公尺，陡度45度。

13:46抵天車間，之前好幾次經過這裡，雖然看到似乎有路可以下去，但總沒查明通往何處，所以也沒敢探訪，今天終於好好地走了一遭。

天車間是索道運作的機械設施的屋舍，如今僅剩殘牆破磚，但卻也因此刻畫出歷史的無奈，金瓜石一直給我一種風華已逝的滄桑感⋯⋯。14:00離開天車間，14:07返抵勸濟堂。

今日心得：東北海岸超吸睛，廢煙道管是重點，漫漫芒草煞驚人，陰陽海域顯分明，黃金獵犬就傳神，黃金二稜滑溜溜，黃金瀑頂是禮物，六坑索道走到不要不要的⋯⋯

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