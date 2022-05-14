高雄桃源「藤枝山步道」 走緩坡、穿梭林間開心拍認證照
藤枝山， 位在高雄桃源區海拔1565公尺， 山頂有#419省政府立圖根補點，及#1664二等三角點基石為編號68小百岳之一。 藤枝山在2017新入選， 取代原先的東藤枝山。 我們從寶山二集團櫻花公園起走， 產業道路接續土徑， 來回約2.5K山徑比起鳴海山(扇平園區) 平易近人許多只是開車上山的路途較遠一些，也因為過了櫻花季， 路上車子不多。 從山頭要下切時， 突然遇上民宿的狗狗， 對著我們狂吠瞬間: 上也不是， 下也不是最後， 我們從茶園旁小心的移動， 這才脫困， 下山我們改走原生茶園的產業道路，正巧遇上茶園主人在採摘咖啡豆， 閒聊了幾句認識了原生山茶與咖啡豆。
山行路的途中， 有幾座橋，可能為了會車一旁還設置了紅綠燈， 第一次遇見挺有趣的
原民圖騰
16:07 停了車， 前進櫻花公園
16:08 櫻花公園標的處， 還有些許的市集。
16:10 這裡設置了木製洗手間。
16:12 沿著市集後方的產業道路前進。
16:15 路旁幾個大水桶。
16:15 藤枝山的指標 ， 取左
16:16 等等要從右側民宅的後方繞過。
16:17 左側有開挖工程，
16:18 登山口有登山布條。
16:21 狹窄的泥土徑。
16:22 保安林水泥柱。
16:23 下切穿梭在林間
16:27 山頭處準備下切， 本以呈現幾乎90度的石塊研究著如何踩踏， 民宅的狗狗似乎聽聞人聲此起彼落的對著我們狂吠。
16:27 最後從右側的茶園避開繞過。
16:36 接續緩坡的產業道路。
16:39 再陡上至樹林間。
16:43 幾分鐘後， 聽見寶石聲響。 開心的拍完認證照。 隨即下山。
16:49 我們來的時間較晚， 林間有些霧氣。
16:51 背陽處有陽光灑落， 滿美的。
16:51 為了避開民宅處的狗狗， 我們決定沿著產業道路返程。
16:59 遇見居民採摘咖啡豆， 一聊才知咖啡豆從綠色變色成紅色時就可以採摘。
17:01 一顆咖啡豆有2顆種子。
17:04 不起眼的葉子， 竟是高價值的原生山茶。
17:21 最後從藤枝櫻花原生茶園出口， 再接回道路一小段後回到停車處。
一路找吃的不太容易，最後回到晚上下榻的民宿高樹區附近較熱鬧的街上晚餐，順便補給，距離我們隔天的尾寮山也近
藤枝山附近比較有名的寶山二集團 遍植近千棵櫻花樹的櫻花公園 與假日市集， 雖然山行的這一天， 已無櫻花可賞， 若覺得兼程而來不夠充實， 可以連接桃源區公所在山上規畫的，烏龍茶步道， 海芋步道， 寶山野生茶步道，舊遺址步道與布農聚場步道等休閒林道距離從1公里至3公里不等...會豐富些。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言