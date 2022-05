登頂台中「大劍山」　負重背水＋陡上天梯在台灣百岳取「山中劍」

英國有亞瑟王傳說故事的「石中劍 ( The Sword in the Stone )」,台灣則有「山中劍 ( The Sword in the Mountain )」,這劍就位在台中和平區的百岳大劍山 ( Mt. Dajian ) 山上。「石中劍」跟亞瑟王的故事,提醒我們成為一個正直且有品德的人;而走一趟台灣百岳大劍山去取「山中劍」,負重背水 + 天梯陡上 1,750 公尺,亦能試煉我們自己成為更勇敢的人!

以下是我們這次的行程安排供參考:( 原本預計三天兩夜取大小劍山,但因為天氣因素,最後只取大劍山 )

DAY 0:台北 → 環清宮 ( 住宿 )。DAY 1:環清宮 → 松茂林道登山口 → 獵寮營地 ( 補水 ) → 推論山 → 油婆蘭營地 ( 紮營 )。DAY 2:油婆蘭營地 → 大劍山 → 油婆蘭營地 ( 收帳 ) → 推論山 → 獵寮營地 ( 紮營 )。DAY 3:獵寮營地 →松茂林道登山口 → 環清宮 ( 盥洗 ) → 台北。更多行前注意事項 & 詳細健行分享 ? https://bit.ly/3iMeIcE

DAY 1

? 往松茂林道的路有一小段非柏油馬路,故開車要小心。

? 過雪霸入園投遞信箱後,有個停車場。

? 整裝出發!

? 今天天氣不好,但我們看預報明天後天會變好,所以討論過後決定還是衝一波~

? 這邊才是登山口,登山口旁約有兩台車的停車位置,但如果不是平日且冷門的日子,建議還是還是乖乖停車場吧。

? 繼續步行,左側可以看到大甲溪與山中農牧的風貌。

? 接著會來到要高繞的一段。

? 跨過大甲溪這段,代表離「天梯」的試煉不遠了 ( 這邊也可以取水 )。







? 準備抵達「天梯」。





? 萌萌站起來阿~看到那中間的路了嗎,就是待會要重裝上爬的「天梯」…

? 這位小哥哥看到後久久不能自我,都忘記要卸背包休息了。

? 該走的躲不掉,小休片刻後,該來面對「天梯」陡上了。













? 準備抵達「天梯」。

? 邊走邊看自己跟對面的山「齊高」,很像搭電梯,不過我們是用走的…XD

? 「天梯」走完後,接著是一段很長的上上下下緩上升的路線。

? 到了「獵寮」也不敢休息,因為又濕又冷,深怕停下來身體直接冷掉,簡單取水後趕緊再上路。











? 到了「推論山」也無心拍照,只想趕快推到今天的營地 ( 此時路上遇到一組山友,轉述我們說此時雪山下起初雪了!)。

? 萬萬沒有料到,在「油婆蘭營地」之前,有段箭竹林因為下雨關係,充滿了滿滿的雨水,只要我們經過,毫不保留地親吻我們的臉、身體跟腳,徹底將每一滴水,從我的褲子滲透至襪子跟鞋子裡,又濕又冷風又大的狀態下,靠著意志看到「油婆蘭營地」的指標了。

? 最後抵達到海拔 3,308M 高的油婆蘭營地後,不意外的只有我們一帳,刮著大風飄著細雨,我腦中不禁響起伍佰的歌:寒風吹起,細雨迷離,風雨冷凍我的血液~雙手雙腳全濕的狀態下,第一次感受到快失溫的痛苦…天色也宣告即將轉黑,兩人四手趕緊蹣跚的搭完帳篷、燒熱水、吃熱食回血,然後探討著這樣惡劣的天氣跟身體狀態,明天是否還能衝小劍山…

DAY 2

? 凌晨 4 點,我們躲在帳篷討論是否要按照原定行程衝小劍山 ( 過去幾個小時的狂風跟低溫,沒有讓我們睡得多好 ),而今天的小劍山,路程遙遠且因為低溫、下雨跟鋒面影響,推測有些路段會是結冰不好走的。

? 結論,縱使我想走,但我的鞋子因為昨天淋溼,加上低溫,已經變成冰塊,我腳也塞不進去,此外我自已評估心理跟生理狀態後,決定只走大劍山,小劍山雖然可惜,但留到以後再來了;而我的夥伴則決定還是前往小劍山,不過特別提醒,如果路況不佳,或是無法按照既定的速度前進,就要隨時撤退回帳篷,不要勉強 ( 因為今天也只有我們要去小劍山 )。

? 目送夥伴離開後,想著擇日不如撞日,今天可以在山上完完全全的放空耍廢一整天了,約莫六點探頭一看,天空乾淨無雲,果真今天被我們料中是個好天氣。

? 難掩興奮的心情,於是在營地附近欣賞緩緩探頭的日出與劍南尖山山頭。

? 陽光持續染紅染黃整片山谷,而此時只有我一個人享受這靜謐神聖的一刻。

















? 看看我們的帳篷委屈的藏在一個擋風處 ( 昨天的風真的有夠瘋 )。

? 拍照拍到一半,想說遠遠怎麼看到一個人影,原來是夥伴不去小劍山折返了。

? 既然時候還早,天氣又這麼好,那就改變計畫,今天直接上「大劍山」玩耍個夠、拍照個爽。

? 輕裝出發!









































? 取劍之路豁然開朗。

? 最後一段陡上會需要手腳併用,只要注意踩點行進都不會太困難。













? 抵達「Mt. Dajian 大劍山」三角點,順道欣賞剛下瑞雪的雪山!

? 從大劍山可以清楚看到往小劍山、佳陽山的路跟稜脈 。









? 包場大劍山的我們,當然要好好的感受劍山靈氣。













? 先來個基本款,華山論劍!

? 仙劍奇俠款,萬劍訣!

? 鬼滅之刃款,雷之呼吸壹之型,霹靂一閃!

? 正常款,台灣特有種 ( 真的要謝謝背這把劍上山的山友,謝謝你讓大家這麼帥 )。

? 再次謝謝山神給我們今天好天氣。

? 拍了百萬張照片後,終於該是時間下「大劍山」了。

? 回到油婆蘭營地後,又好整以暇的吃了頓午餐,順便討論是否要今天直接下山,但原訂三天的時間也已經留假,也都還有充分的水跟糧食,最後我們決定今天踢到「獵寮營地」紮營耍廢,明天不但能睡到飽,還能中午前就到登山口。

? 回程的路相對來的時候輕鬆多了,昨天大霧大雨看不到甚麼景色,今天都一清二楚。











? 想看德基水庫也沒有問題。















? 昨天沒拍的推論山,今天補拍。









? 沒一會兒,抵達「獵寮營地」,獵寮營地有兩桶雨水集水桶,雨季時在這補水可以少背些重量走天梯。











DAY 3

? 獵寮睡飽飽後,本以為今天也會是好天氣迎接我們,殊不知一早就飆起雨來,看來這次的緣分是盡了。

? 全速撤離,不過天梯下雨天還是有泥濘跟濕滑要注意,不然就變成「溜滑梯」了。











? 安全下山,記得離開也要投遞,或是用 APP 做報到 / 簽退。











