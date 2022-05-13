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國道三號292K發生重大車禍 5車連環撞釀1死多人傷

登頂台中「大劍山」　負重背水＋陡上天梯在台灣百岳取「山中劍」

健行筆記 / 健行筆記勇氣酵母

英國有亞瑟王傳說故事的「石中劍 ( The Sword in the Stone )」，台灣則有「山中劍 ( The Sword in the Mountain )」，這劍就位在台中和平區的百岳大劍山 ( Mt. Dajian ) 山上。「石中劍」跟亞瑟王的故事，提醒我們成為一個正直且有品德的人；而走一趟台灣百岳大劍山去取「山中劍」，負重背水 + 天梯陡上 1,750 公尺，亦能試煉我們自己成為更勇敢的人！

以下是我們這次的行程安排供參考：( 原本預計三天兩夜取大小劍山，但因為天氣因素，最後只取大劍山 )

DAY 0：台北 → 環清宮 ( 住宿 )DAY 1：環清宮 → 松茂林道登山 → 獵寮營地 ( 補水 ) → 推論山 → 油婆蘭營地 ( 紮營 )DAY 2：油婆蘭營地 → 大劍山 → 油婆蘭營地 ( 收帳 ) → 推論山 獵寮營地 ( 紮營 )DAY 3：獵寮營地松茂林道登山口環清宮 ( 盥洗 ) → 台北。更多行前注意事項 & 詳細健行分享 ? https://bit.ly/3iMeIcE

DAY 1

? 前一晚選擇住環山部落旁的環清宮，養足精神體力後，隔天一 早出發。

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? 往松茂林道的路有一小段非柏油馬路，故開車要小心。

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? 過雪霸入園投遞信箱後，有個停車場。

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? 整裝出發！

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? 今天天氣不好，但我們看預報明天後天會變好，所以討論過後決定還是衝一波~

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? 這邊才是登山口，登山口旁約有兩台車的停車位置，但如果不是平日且冷門的日子，建議還是還是乖乖停車場吧。

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? 繼續步行，左側可以看到大甲溪與山中農牧的風貌。

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? 接著會來到要高繞的一段。

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? 跨過大甲溪這段，代表離「天梯」的試煉不遠了 ( 這邊也可以取水 )。

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? 準備抵達「天梯」。Article072 2021 DSC07701

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? 萌萌站起來阿～看到那中間的路了嗎，就是待會要重裝上爬的「天梯」…

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? 這位小哥哥看到後久久不能自我，都忘記要卸背包休息了。

Article072 2021 DSC07699? 該走的躲不掉，小休片刻後，該來面對「天梯」陡上了。

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? 準備抵達「天梯」。

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? 邊走邊看自己跟對面的山「齊高」，很像搭電梯，不過我們是用走的…XD

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? 「天梯」走完後，接著是一段很長的上上下下緩上升的路線。Article072 2021 DSC07723

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? 此時天氣開始起霧、下起小雨，東北季風鋒面的影響開始發酵。Article072 2021 DSC07730

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? 到了「獵寮」也不敢休息，因為又濕又冷，深怕停下來身體直接冷掉，簡單取水後趕緊再上路。Article072 2021 DSC07731

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? 稍早路上遇到的山友，因雨撤退留下的「愛心水」。

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? 到了「推論山」也無心拍照，只想趕快推到今天的營地 ( 此時路上遇到一組山友，轉述我們說此時雪山下起初雪了！)。

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? 萬萬沒有料到，在「油婆蘭營地」之前，有段箭竹林因為下雨關係，充滿了滿滿的雨水，只要我們經過，毫不保留地親吻我們的臉、身體跟腳，徹底將每一滴水，從我的褲子滲透至襪子跟鞋子裡，又濕又冷風又大的狀態下，靠著意志看到「油婆蘭營地」的指標了。

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? 最後抵達到海拔 3,308M 高的油婆蘭營地後，不意外的只有我們一帳，刮著大風飄著細雨，我腦中不禁響起伍佰的歌：寒風吹起，細雨迷離，風雨冷凍我的血液～雙手雙腳全濕的狀態下，第一次感受到快失溫的痛苦…天色也宣告即將轉黑，兩人四手趕緊蹣跚的搭完帳篷、燒熱水、吃熱食回血，然後探討著這樣惡劣的天氣跟身體狀態，明天是否還能衝小劍山…

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DAY 2

? 凌晨 4 點，我們躲在帳篷討論是否要按照原定行程衝小劍山 ( 過去幾個小時的狂風跟低溫，沒有讓我們睡得多好 )，而今天的小劍山，路程遙遠且因為低溫、下雨跟鋒面影響，推測有些路段會是結冰不好走的。

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? 結論，縱使我想走，但我的鞋子因為昨天淋溼，加上低溫，已經變成冰塊，我腳也塞不進去，此外我自已評估心理跟生理狀態後，決定只走大劍山，小劍山雖然可惜，但留到以後再來了；而我的夥伴則決定還是前往小劍山，不過特別提醒，如果路況不佳，或是無法按照既定的速度前進，就要隨時撤退回帳篷，不要勉強 ( 因為今天也只有我們要去小劍山 )。

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? 目送夥伴離開後，想著擇日不如撞日，今天可以在山上完完全全的放空耍廢一整天了，約莫六點探頭一看，天空乾淨無雲，果真今天被我們料中是個好天氣。

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? 難掩興奮的心情，於是在營地附近欣賞緩緩探頭的日出與劍南尖山山頭。

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? 旁邊應該是協作用的藍水桶，裡面盛裝收集的雨水，直接結凍 ( 昨晚體感絕對有到零度… )。

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? 陽光持續染紅染黃整片山谷，而此時只有我一個人享受這靜謐神聖的一刻。

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? 陽光慢慢爬上山巒，而影子緩緩下降，這是我最喜歡山的模樣之一。

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? 繼續閒繞，黑水塘的水也已經變成冰面，水中的物質都已凍結。Article072 2021 DSC07804
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? 遠眺可以看到層層雲海，今天一定會是大景日~

Article072 2021 DSC07809? 看看我們的帳篷委屈的藏在一個擋風處 ( 昨天的風真的有夠瘋 )。

Article072 2021 DSC07787? 拍照拍到一半，想說遠遠怎麼看到一個人影，原來是夥伴不去小劍山折返了。

Article072 2021 DSC07806? 既然時候還早，天氣又這麼好，那就改變計畫，今天直接上「大劍山」玩耍個夠、拍照個爽。

Article072 2021 DSC07817? 輕裝出發！Article072 2021 DSC07834

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? 要先繞過劍南尖山。Article072 2021 DSC07838
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? 雪霸的山頭已撒上淡淡雪白糖霜。Article072 2021 DSC07867
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Article072 2021 DSC07887? 今天去不成的鳥山「小劍山」，看看這個曲線，就知道上上下下會有多煩。
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? 少了行程的壓力，加上天氣超好，走起來格外神清氣爽。Article072 2021 DSC07900
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? 取劍之路豁然開朗。

Article072 2021 DSC07893? 最後一段陡上會需要手腳併用，只要注意踩點行進都不會太困難。

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? 抵達「Mt. Dajian 大劍山」三角點，順道欣賞剛下瑞雪的雪山！

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? 從大劍山可以清楚看到往小劍山、佳陽山的路跟稜脈 。

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? 包場大劍山的我們，當然要好好的感受劍山靈氣。

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? 先來個基本款，華山論劍

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? 仙劍奇俠款，萬劍訣！

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? 鬼滅之刃款，雷之呼吸壹之型，霹靂一閃！

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? 正常款，台灣特有種 ( 真的要謝謝背這把劍上山的山友，謝謝你讓大家這麼帥 )。Article072 2021 DSC 7195

? 再次謝謝山神給我們今天好天氣。

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? 拍了百萬張照片後，終於該是時間下「大劍山」了。

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? 回到油婆蘭營地後，又好整以暇的吃了頓午餐，順便討論是否要今天直接下山，但原訂三天的時間也已經留假，也都還有充分的水跟糧食，最後我們決定今天踢到「獵寮營地」紮營耍廢，明天不但能睡到飽，還能中午前就到登山口。

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? 回程的路相對來的時候輕鬆多了，昨天大霧大雨看不到甚麼景色，今天都一清二楚。

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? 想看德基水庫也沒有問題。Article072 2021 DSC07976

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? 天氣好時，走雪劍線步道其實很舒服的。Article072 2021 DSC07986
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? 昨天沒拍的推論山，今天補拍。Article072 2021 DSC07982

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? 沒一會兒，抵達「獵寮營地」，獵寮營地有兩桶雨水集水桶，雨季時在這補水可以少背些重量走天梯。

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DAY 3

? 獵寮睡飽飽後，本以為今天也會是好天氣迎接我們，殊不知一早就飆起雨來，看來這次的緣分是盡了。

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? 全速撤離，不過天梯下雨天還是有泥濘跟濕滑要注意，不然就變成「溜滑梯」了。

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? 安全下山，記得離開也要投遞，或是用 APP 做報到 / 簽退。

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? 住「環清宮」有個好處，還能回去做盥洗，乾乾淨淨的開車回家，現在的老闆換成二代接班，姊妹人都很好，大推~這天「環清宮」( 指的是廟 ) 有某市長來參拜…

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