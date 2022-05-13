平多縱走號稱「百岳觀景台」　新手友善路線收穫2座山頭+無敵展望

初春時節，對於撿百岳山頭數量已來到後半，只剩長途縱走沒有兩天內解決新鮮行程可期的ME，週休二日便是玩玩中級山，順便維持體能的好時節，感謝團長開團，揪了14人團包車，不用煩惱AB點接駁，能跟大家一起悠閒走走，交換零食與爬山心得真是太好了！

＊路線簡介

青葉農場下車出發

多加屯山需特別往南湖方向走一小段（來回約莫30-60分鐘），如果你之前不是像我總是在北一段途中耍賴的人，可以跳過撿這顆山頭直接下山。憑良心說，每次爬山都靠好山友CARRY讓我無腦跟，向來焦慮的只有體能跟不跟得上、裝備有沒有齊全、食物有沒有帶夠，出發之前真的沒聽過這條（平日真的不太自己做路線功課QQ），不過「多加屯山」倒不陌生，只要是挑戰過北一段的、去南湖圈谷度假的，或是只想看三尖一哥中央尖山的各路山友，一定都路過這兒，說來丟臉，之前北一段因為假不夠長分南湖群峰與中央尖山兩次完成，路過多加屯山至少四次的我，因為不是在趕路就是下山覺得自己快死掉，路邊短短不到一百步拐彎進去拍個三角點都斷然拒絕，這次聽到可以輕鬆郊遊補課，馬上就舉手報名加一。

不想繞去多加屯山的團友們，在松風嶺悠閒休整及補眠沿路松針地毯防火巷綿延、除了主要的兩顆山頭，還有平岩池，沿路算是簡單易走的新手路線，唯一需較謹慎小心的是目前南湖登山口到勝光登山口這段710林道6.1公里處有一百公尺左右坍方需高繞，在天晴又輕裝狀態下尚是安全（如果登百岳重裝或是下雨濕滑就要更謹慎，架繩狀態不甚理想，最好自備繩索以備不時之需）。

平岩池

高繞處標示很清楚

＊怦然心動人生整理風補給法

全家有賣RACE ON系列隨身小包裝產品，買來先試試看，喜歡再採購大盒包裝。

紅盒子8小時神充電包內有兩顆咖啡因錠，出發時吞一顆，半小時到登山口剛好把半夜出發昏昏欲睡的我弄醒，而且不用擔心保溫瓶裝咖啡導致瓶子有味道。當天我只有從家裡帶一包總熱量約一千卡的麻花捲餅乾，在南山全家喝個豆漿與御飯糰當早餐，並帶上三盒專為便利商店出的1、6、8小時系列補充包就上山了，1、6、8小時直接提示你在什麼時間點補充，不用沿途翻來找去想吃什麼、化簡為零真的很怦然心動人生整理風～（再說一次，真的好適合無腦爬山的ME）

內有三包

兩顆山頭各補一次藍盒子神補水包電解質剛好平多縱走不算高難度路線，加上初春清晨出發，中途其實沒有特別需要補充太大量水份，兩三小時後到達第一顆山頭補250ML配上藍色盒裝6小時流汗神補水包，到了多加屯山再喝一次剛剛好，中間都不需要喝太多水分，對於不喜歡用水袋隨走隨喝、追求速度的人可以減少一直停下來喝水的次數，增加效率。（喝了幾分鐘後真的有覺得水分進到毛細孔沁入皮膚的FU～也真的較不常覺得口渴想要一直停下來喝水）快到登山口休息等山友時，開了黃色盒裝的1小時爆汗神補給包，這個是專為補充維生素C設計，帶有莓果味道好入喉，單吃配水或加入水中溶解再喝都可以，不用像發泡錠一定要溶解再喝，看來以後多天數真的可以維持水壺純淨，不用再八國聯軍味道集合了～

神經大條的我開了才發現黃盒子裡是維生素C（黑色包）與電解質（白色包）各一包，如果是高手嫌行程太簡單，帶黃盒就夠也是可以少帶藍盒，這樣更輕便。行程結束後，發現麻花捲其實才吃半包、水喝一千、RACE ON系列產品大概用一半，如果是2日行程或10-20小時較高難度單攻應該只要買一組就可以補好咖啡因、電解質與維他命C，算是相當有效率，多天數也不用擔心水壺換太多種飲品味道很噁心，上山拆掉盒子包裝體積小，這樣的組合深得我心，萬一來不及準備，只要在沿途便利商店就可以購買夠方便，不過這次以後，我個人是覺得購買大盒常備補充可能還是比較省錢，小資女需要精打細算ing~多天數可以再來進階實驗一下XD

入手大盒傳便便要摩拳擦掌清明連假上山玩，結果清明預報有雨忍痛取消，只待未來多天數行程再來測試了。