想登上「五寮尖」背脊賞棱線美景　必先越過巨石峭壁、攀繩爬樹

是哪一座山，吸引你不斷的去探索？是哪一座山，讓你欲罷不能？是那一座山，五寮尖。 ---- 初次聽聞五寮尖的名字，便是北部三大岩場如此響噹噹的名號海拔也才區區六百多，距離家裡車程還不到半小時，去吧，

2022-05-13 08:00