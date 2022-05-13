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無人應答的SOS：日本「知床觀光船事故」人禍解謎

想登上「五寮尖」背脊賞棱線美景　必先越過巨石峭壁、攀繩爬樹

健行筆記 / 健行筆記Teckhong Chang

是哪一座山，吸引你不斷的去探索？

是哪一座山，讓你欲罷不能？

是那一座山，五寮尖。

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初次聽聞五寮尖的名字，便是北部三大岩場如此響噹噹的名號海拔也才區區六百多，距離家裡車程還不到半小時，去吧，去見識看看他的魅力吧！我如此對自己說。五寮尖，位於台七乙上，很難不錯過她的登山口假日一接近登山口，路邊延綿數百公尺的停車盛況就知道五寮尖的名聲是多麼的吸引人停好車子稍作整備，看一看入口的登山導覽圖，準備好今天的挑戰。一進五寮尖登山口迎面而來的先是陡峭的樓梯，再沒走幾步還正喘得厲害，接二連三的巨石峭壁、攀繩爬樹一波接一波讓人沒有機會喘息像是向我們著些微小的人們宣示：「今天，你是無法輕輕鬆鬆地站在我的背脊上，想看美景，先過我這關。」不知道過了多少道難考驗，終於！終於上了稜線！屏住呼吸，戰戰兢兢，如履薄冰一陣怪風，足以嚇得我雙腿發抖不愧是北部岩場之首－大哥五寮尖。站在峭壁雄風上，遠眺遠處綿延的山巒這種感覺，讓人捨不得離去所有的煩惱彷彿在這一刻，都丟在山腳下所有的疲憊彷彿在這一刻，都隨著汗水蒸發

五寮尖，私の百名山，請讓我們再次相遇

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登山 美景

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