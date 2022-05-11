「雪山」百岳單攻初體驗　圈谷與主峰美景肉眼可見的壯闊

健行筆記 / 健行筆記Sophie Liu

2021.09.25 #百岳 #雪山 #單攻

去年單攻的雪山，硬是拖到現在才發XD 真的是拖延症末期接下來就分享一路上的心路歷程 & 美景吧 ! 

4:40 起登 - 0 K

戴著頭燈，跟著準備開爬的人走阿走地板被針葉鋪滿，走起來格外柔軟，讓剛睡醒的我，舒服的像是還被棉被包裹一行8人，還沒到七卡就有同伴因為身體不適所以決定先行撤退，在確認他們平安回到車上準備下山後，浩浩蕩蕩來到了七卡

附上邊走邊吃<a href='/search/tagging/1013/早餐' rel='早餐'><strong>早餐</strong></a>的我

附上邊走邊吃早餐的我

5:11 抵達七卡 - 1.9 K

到七卡後，我們兵分兩路，一組人到東峰，一組人會到主峰，然後就是一連串的衝衝衝

41b5d5895dfc2fbfe3d9507d1aacbdce.jpg因為拍起來太暗了所以看不出個所以然

從七卡到東峰的路上，太陽也漸漸出來，才慢慢能看見周圍美麗的景象雖然因為被樹擋住，沒有成功拍到日出，但最後記錄到的景象也真的是好美!

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在家裡悶太久，太陽出來後，看到什麼景都覺得：阿！豪美

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主峰集團 (當然要再加上我拉)

6:31 抵達哭坡起點 - 3.5 K

傳聞中的哭坡其實沒有想像中的令人想哭，雖然比較陡，但也算是眾多走過的山路當中比較好走的雖然那陣子練課表練太兇，後大腿肌群時不時怪怪的，不過一路爬到哭坡完，都覺得不算太累

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哭坡開始前的觀景台拍的，太陽剛出來的光線真的將將好，很喜歡這張ㄎㄎ

7:10 抵達東峰 - 5 K

因為比預期快很多，所以整個超開心狂拍照，覺得主峰應該也快到了吧，等到同時出發的山友已經快看不見了，才繼續上路

a30ea106b5a811db14e7bdfc54fb8145.jpg到東峰啦!

f5a0ac23d1a9c8d80af00814bf5fd0cd.jpg跟厲害山景的合照

8:12 抵達 369 山莊 - 7.1K

東峰到369山莊幾乎沒什麼爬升，所以走的不算太累，到 369 山莊也沒特別餓，所以簡單拍照、喝水、吃零食後，就繼續上路

82b76851f6cc211fedcfbfacf4722905.jpg與 369 山莊的合照

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偷偷炫耀一下帥爸爸過了369 後，因為我跟爸爸腳程比較快，所以我們就在前面衝衝衝，進入黑森林從草原感的路一下子進到針葉林，覺得很新鮮，也覺得很美陽光賞臉的出來探頭了一下，讓我們欣賞到不少美麗的光影

5146c2b0266aac55c6cc436b11c56b70.jpg黑森林美麗的光影 feat 帥爸背影走了好一大段，因為持續的上坡，持續的黑森林，讓新鮮感已經消失，剩下心裡與身體疲勞，好在整路爸爸都陪我聊天拍照，讓疲乏的身心獲得許多支持出了黑森林，看到開闊的芒草，就知道圈谷應該快到了想到快要完成這個成就，心裡又多了一些力量，加快腳步往上爬

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本來想拍躺在木頭上的網美照，但成品看起來比較像是偷懶睡覺XD

541333d448bad25ca51a9b3f488c3a35.jpg爸爸 & 8.8K 的牌子

10:30 抵達圈谷 - 9.8 K

穿過密密麻麻的芒草堆，突然整個景突然開闊了起來，發現自己被環繞在山裡，搭配恰好出來的陽光，圈谷到了！第一次被這麼壯觀的山景包圍的我，心裡滿滿的感動，用雙眼欣賞很久之後，才想起拿手機、相機拍照

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爸爸紀錄到的: 一到的時候極度興奮的我

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帶到 50mm 手動對焦鏡頭的壞處就是，只能拍部分景QQ (還沒對焦好)但回來看後，還是覺得很美看著不遠的山頂，在跟爸爸打氣喊話之後，我們就繼續往上走雖然心裡慢慢的志氣，但在登頂前的最後的1k，我的腿後雞群一直嚴正跟我抗議，看著前面的山友越走越遠，信心不斷在飛走好在我肚子剛好很餓，所以最後是靠著一直想要到山頂吃好吃的，才撐到最後

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爸爸 & 其他山友越來越遠的背影

11:00 登頂 (雪山主峰) - 10.9 K

轉了最後一個彎，終於看到雪山的山頂三角點當下真的是快哭出來，覺得阿啊啊啊啊然後就坐下來吃東西了?到山頂時的天氣霧霧的，其實看不太清楚周圍的景

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剛登頂後，趁沒人的時候先拍了馬力歐照，就躲在角落吃東西了XD坐下來吃一下的東西後，雲霧像在演電視劇，突然消失的無影無蹤趁著藍天暫時出現的空檔，幸運的拍到了幾張好看的照片

5c7fec235d914801acc08ca1c8535ef0.jpg與主峰主峰碑合照 feat 快閃藍天 - 1

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與雪山主峰碑合照 feat 快閃藍天 - 211181427dc57f726549fc6f69b80ba8d.jpg

與把拔在山頂合照 feat 快閃藍天剛好遇到另一組台大學長也去爬山，互相拍照聊天，剛起身要下山，就看到同行的朋友也堅持的爬上來了！速速的幫他拍照，就快快起身下山原本預計在山頂待半小時，一不不小心耽擱了一小時多，所以下山的時候也辦刻意的加快腳步

13:00 折返回 369 山莊 - 7.1K

邁著有點疲勞但還可以支撐的步伐，我們大約在一點多回到了 369 山莊，然後就快樂的開始吃午餐雖然正餐已經被我在山頂吃掉了，但還剩下仙草凍、麵筋 & Energy in 可以稍微充飢吃完也發現，這次帶的東西大約有 50% 都是甜的，在真正想充飢的時候會吃到有一點膩下次主餐 (鹹的食物 & 蛋白質) 的比例應該會應該拉高一點，低估自己的食量了 XD

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旁邊路過的山友表示: 第一次看到有人背仙草上山的

吃完休息後，就繼續上路可能是稍微開始有點高山症，加上休息時維持腳彎曲的姿勢太久使得乳酸堆積，從 369 繼續出發後的路程走得有些辛苦，開始頭暈頭痛，而且腳開始有點無力感，原本可以喋喋不休地跟爸爸聊天我，接下來到哭坡結束前，都相當安靜，甚至沒有認真欣賞風景，心理一直希望可以快一些到山下休息爸爸貼心的把登山杖遞給了我，讓我可以有個東西支撐，比較省力一些不適感一直持續了 3、4 公里才稍微舒緩，但疲勞感讓我們比預期的速度慢了許多

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放棄說話的我，聽到要拍照還是努力地笑一下

16:20 回到哭坡開始前的觀景台 - 3.5 K

繞過東峰，回到觀景台，疲勞的我跟爸爸坐在長椅上可能是感受到了彼此的疲勞，我們面面相覷，然後笑了出來，開始討論晚餐要吃什麼，以緩解低迷的士氣稍坐片刻後，可能是受到晚餐的召喚、加上想著只剩下 3.5 公里的路程，就又有力氣繼續向前走

17:08 回到七卡 - 1.9 K

繼續走的路上，我數著每 100 公尺的階梯數量，轉移注意力，也持續跟爸爸東聊西聊，從小學事蹟、到高中叛逆、還有大學回憶，大概把可以聊的都聊過了一輪到七卡時，疲勞程度已經快到極限，一部分是腳很酸、一部分也是很想睡覺稍作休息了一會兒，發現天已經慢慢地要黑了，想著平常 3.5 公里，跑步很快就跑完，但是實際再走的時候又是另一回事

17:54 回到登山口 - 0 K

快到登山口的時候就接到媽媽的電話，關心我們的腳程，也詢問我們的狀況聽到她跟弟弟已經把車開到登山口，我們感動得淚都快流下來雖然努力的想加快腳步，但是腳像是綁著鉛塊，只能緩慢的移動著最後是使用每走一公里左右，就坐在路邊休息的招數，成功的抵達了登山口

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看到登山口水池的時候真的感動萬分

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最後用結束後模糊的自拍，結束這艱難的一回合 feat. 同行的大家

登山 美景 早餐

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