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南投縣信義鄉「望美山」越高視野越佳 從獵人古道起登展開美景之旅

健行筆記 / 健行筆記Alan Chen

山岳簡介：望美山：位於南投縣信義鄉，標高1427公尺，山頂立有一顆『台灣省政府：圖根補點-內補363唬』。

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交通資訊：國道3號南下於『237-名間出口』下交流道，朝『名間/集集』前進→(1.0公里)→左轉台3線【內山公路/彰南路】→(2.5公里)→接著走台16線【員集路】，往『集集/水里/信義』前進→(15.3公里)→於『中山橋/中山路二段』右轉進入『台16線/131縣道』共線起點→(4.3公里)→遇岔路，左為台16線，往『人和、民和、地利』不取，取右直行走台21線【水信路一段／玉山景觀公路水里玉山線】，往『信義、同富、自忠』前進→(24.6公里)→右轉朝『望鄉部落聯絡道路』前進→(550公尺)→右轉經過『望鄉部落』大型牌樓後，進入『望鄉部落聯絡道路』→(400公尺)→遇岔路左側為『望鄉活動中心、文化展演場』，右轉往『望鄉樂恬居』不取，繼續直行→(230公尺)→抵位於道路右側的『塔古斯戶外休閒營地』停車整裝。

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獵人古道：位於南投縣信義鄉望美村，起點位於海拔900公尺的『望鄉部落』，沿著望美山、瓊山稜線而行，終點約在海拔1846公尺的瓊山山頂，昔日是布農族上山打獵的路徑，其原名為『馬奴多斯獵人古道』，因山路中的地勢狀似鼻子而得名【布農族語稱鼻子為『馬奴多斯』】。

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望鄉部落：屬『布農族-巒社群』，地處陳有蘭溪與和社溪匯流後的西岸台地上，展望相當良好，其正東方隔著陳有蘭溪與望鄉山相望，百岳中的郡大山、八通關山、玉山主峰、玉山北峰，皆納入眼簾，可盡情飽覽群山美景。

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行程記錄：望鄉：一個開門即見玉山的部落。由此啟登的獵人古道，初始為水泥農路，沿著山稜緩上，至石板涼亭可俯瞰望鄉部落、陳有蘭溪和玉山群峰。接著進入枝幹奇特的相思林，山徑寬廣，望美山便在不遠處，登上暸望台，可感受360度全方位視野。若再往瓊山前進，路徑變為原始山徑，沿途杉木林相優美，路徑清晰明顯，安全無虞。

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● 07:50 停車處往回走75公尺，抵獵人古道登山口，旁有一木製導覽解說牌，由此啟登。

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● 07:57 大型白鐵儲水塔，一旁的水管上綁滿了五顏六色的登山布條。

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● 08:05 抵石板屋涼亭，展望超級好，除可俯瞰望鄉部落及其下方的和社外，曲折蜿蜒的陳有蘭溪與紅色顯眼的和社橋，近在眼前，而百岳中的郡大山、八通關山、玉山主峰、北峰，也全都印入眼簾，美不勝收。

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● 08:15 續行，沿著山徑緩緩上升，沿途景色優美，走來舒適怡人。

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● 08:50 抵大面積楓樹純林，景色美不勝收，想當然耳，相機在這裡肯定殺掉了不少記憶體。臨近的山坡地，目前種植了高山高麗菜，但似乎缺乏管理與照料，生長的並不好。

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● 09:00 路過簡易工寮。此處有絶佳的展望，視野一級棒，面對群山萬壑，心情倍感舒暢與開懷。

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107434db636fdbf0b81463dc911243dc.jpg● 09:05 水泥農路岔路取左上，路口旁的水管上也綁滿了各式各樣的登山布條；越往高處，視野越佳。

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● 09:15 進入幽美靜謐的竹林小徑，兩旁濃密遮天的竹林，包圍著中間的泥土與枕木山徑，行走其中，極為愜意！竹林過後，經過茶園旁一座鐵皮工寮，遇岔路取左行，繼續朝『望美山』前進。

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● 09:30 在經過一小段雜木林與竹林後，開始進入大面積的相思樹林。這裡的每一棵樹都有其獨特的造形，姿態各異，鬼斧神工的雕塑，堪稱自然界的藝術品。

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● 09:55 經過『台大(國)923號』水泥樁，但被倒立於土中。

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0b4e37f30a514abaf449b093e648d075.jpg● 10:00 望美山：位於南投縣信義鄉，標高1427公尺，山頂立有一顆『台灣省政府：圖根補點』，另一面刻有『三等三角點：內補363號』，一旁立有一根木椿，上面標示著山名、海拔與經緯度。山頂西面有不錯的展望，對面山巒清楚可見。大伙兒在這裡盡情的拍照，也出動了空拍機，足足待了30分鐘，才滿心歡喜地往下一個目標前進。c160eebb4824c9e892b1238e9ea35ed1.jpg

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● 10:30 離開『望美山』後，繼續往『瞭望台』方向前進。約莫3分鐘的路程，來到林道與山徑的交會處，山友可選擇由林道或是山徑前行，其目的地都是一樣的，但既然是登山行程，當然得選擇走山徑前往，才能真正體會山林之美。

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● 10:35 選擇左側山徑前往『和社瞭望台』【望高寮】，入口處有鐵牌指示，加上沿途都有山友綁的布條指引，路跡清楚明顯，不致於迷路，大約15分鐘即可抵達目的地。

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● 10:50 望高寮：日據時期稱為『和社瞭望台』，地處南投縣信義鄉望美村，海拔1517公尺，旁有一顆『台大基石：37號』。其目的是作為監控森林火災狀況之用，曾經派人駐守。現已翻修為三層樓的木迼大型涼亭，四周展望甚佳，可環視周遭群山，附近有一條台大實驗林場的『瞭望台林道』，可直通山下的『和社自然教育園區』，林道長度為6.1公里。

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● 11:00 爬山的目的，除了欣賞沿途的美景、呼吸清新的空氣外，當然也得好好慰勞自己。豐盛的午餐，讓眾人驚呼連連，香氣撲鼻，讓飢腸轆轆的我們顧不得形象，狼吞虎嚥了起來，餐後一杯現磨咖啡，搭配周邊無敵山景，這等享受，人生能有幾回！

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● 12:55 在瞭望台待了將近2個鐘頭，才心滿意足地背起背包，原路返回停車處，下山時間約為1.5小時。

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玉山 登山 古道

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