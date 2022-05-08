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「合歡山」走她千遍也不厭倦！從情侶時期到全家登山　齊享高峰上的喜悅

健行筆記 / 健行筆記恩仔

【私の百名山】合歡山～走她千遍也不厭倦

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合歡西峰

常常不知不覺又踏上了往合歡的路上，來了N遍的合歡山，總是樂此不疲，遊刃有餘；合歡山再再吸引著我，因在青山綠水中倘佯，學習像山般的樸實敦厚，是一份對山的敬畏，一股對山的悸動！    記得第一次上合歡山是在民國70多年時，第一次上到合歡，便深深愛上她，結婚生子後，全家一起登上合歡，不計其數，有晴空萬里、細雨紛飛、冰雪飄渺，一趟合歡行，感受不同的風景，讓人生更加豐富。時至今日，已登臨合歡40年，我依舊會繼續來擁抱她，直到我走不動為止。    小朋友從2、3歲便帶著他們登山，第一座百岳是合歡石門山，帶著他們陪青山聊天，陪綠水談心，在步履山巒中得到更多哲理與啟示，於遊目馳騁中培養開闊的胸襟，如此鍥而不捨，終能在2005/7/30全家單攻玉山，全家一起歷經長途跋涉，全家一起享受在高峰上的喜悅，那滋味多麼可貴，多麼歡欣！

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合歡山（民國70幾年）

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往合歡石門山

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石門山（民國84年）25b2827cd4b7d1c94ad4ecbe2340be13.jpg

石門山773eb99a54dffa406ab449c48e6d026d.jpg

石門山b7a6c768f6a3a6b71f6f463cb477aa9e.jpg

往合歡北峰7479f87a5b2110c75a21dc7040dda66e.jpg

往合歡北峰

c15172bd1fbc5c717c7b32318f543703.jpg合歡北峰名樹

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合歡北峰    合歡山四季皆美，群山壯麗美景，會隨著四季染上不同的色彩。春季合歡山生氣勃勃，萬物滋長；夏季合歡山杜鵑花開，繽紛艷麗；秋季合歡山秋高氣爽，雲海夕照；冬季合歡山銀白世界，踏雪登高。

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合歡東峰

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合歡東峰6555c0d0b58e196da9909c7a586f96f1.jpg

合歡東峰上金翼白眉

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合歡東峰

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往合歡北峰紅毛杜鵑

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合歡北峰

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合歡主峰

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合歡主峰

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合歡主峰

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合歡尖山

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合歡賞雪

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合歡賞雪

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合歡賞雪

合歡群峰包括：合歡主峰、東峰、北峰、西峰及石門山、石門北峰、合歡尖山，坐上車，2至3小時即可輕易上到合歡山，看山嵐繚繞、雲海翻騰、綠草如茵，在不同季節裡，充滿著不同風情的迷人樣貌；藉登山淬煉生命，藉登山洗滌心靈，藉登山鍛鍊意志，因物質的力量再如何豐腴，都不如一次登山的簡單和美好！

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馬醉木

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合歡主峰虎杖

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阿里山龍膽

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黑斑龍膽

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高山沙參

a32ffbed4beb08bf41d217f3d2673d94.jpg高山烏頭587be1272c3445c3696ec74e9202cd4a.jpg梅花草

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高山杜鵑d810cc8688ef46463e55ab1a6dac9652.jpg

高山杜鵑

合歡山像山神弄翻了水彩，五顏六色的高山植物，不同季節爭奇鬥艷，由台灣馬醉木開啟序幕、玉山杜鵑、紅毛杜鵑、玉山懸鉤子、玉山佛甲草、阿里山龍膽、黑斑龍膽、虎杖、高山沙參、高山烏頭、梅花草等，將合歡山頭妝點得有如一座彩色花園。

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合歡東峰賞杜鵑

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合歡東峰賞杜鵑3ee4528fd64e13fb61f681ee94f84583.jpg

合歡北峰賞杜鵑

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合歡賞雪dd8ea38c2ffe576b35af8de82fc95c2f.jpg

合歡賞雪    「春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪；若能時常合歡行，便是人間好時節。」您有多久沒有遠離都市的繁雜與塵囂，享受大自然之旅；擇日不如撞日，揹起背包和相機（手機），上合歡山去吧！

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合歡北峰（民國78年）2d3fb0e6df75a44b416ff757b29114fb.jpg

合歡主峰3ce29e637c56a54aab9bfbcf9a8f4361.jpg

合歡北峰台灣池4443769f09c5eb0db4f037c24392e07e.jpg合歡南峰3856413211ad5883cb073dfe48b37509.jpg合歡主峰fe2fe9b56644a6fc31545cd8e2d634a2.jpg

合歡東峰d23d34f15fcd37134c82f4c64b4f00a4.jpg

石門山北峰8aba58ba2bcfddc0e22e7a06a51809fa.jpg

哈哈山4f8e48fb979b734b842c9bbbb2283de6.jpg

合歡東峰賞杜鵑817534cd2e401a10062fef69c4e9d8aa.jpg合歡山暗空公園e18a7d8afa4ee5f388d5a1c56a2a973e.jpg合歡山星空51135cefaadc0eb932f35ad1a13d7342.jpg合歡賞杜鵑陶醉高山杜鵑中渾然忘我賞花叢合歡千遍也不倦只盼年年來相逢

合歡山 登山 賞雪

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