「合歡山」走她千遍也不厭倦！從情侶時期到全家登山　齊享高峰上的喜悅

【私の百名山】合歡山～走她千遍也不厭倦

合歡西峰

常常不知不覺又踏上了往合歡的路上，來了N遍的合歡山，總是樂此不疲，遊刃有餘；合歡山再再吸引著我，因在青山綠水中倘佯，學習像山般的樸實敦厚，是一份對山的敬畏，一股對山的悸動！ 記得第一次上合歡山是在民國70多年時，第一次上到合歡，便深深愛上她，結婚生子後，全家一起登上合歡，不計其數，有晴空萬里、細雨紛飛、冰雪飄渺，一趟合歡行，感受不同的風景，讓人生更加豐富。時至今日，已登臨合歡40年，我依舊會繼續來擁抱她，直到我走不動為止。 小朋友從2、3歲便帶著他們登山，第一座百岳是合歡石門山，帶著他們陪青山聊天，陪綠水談心，在步履山巒中得到更多哲理與啟示，於遊目馳騁中培養開闊的胸襟，如此鍥而不捨，終能在2005/7/30全家單攻玉山，全家一起歷經長途跋涉，全家一起享受在高峰上的喜悅，那滋味多麼可貴，多麼歡欣！

合歡山（民國70幾年）

往合歡石門山

石門山（民國84年）

石門山

石門山

往合歡北峰

往合歡北峰

合歡北峰名樹

合歡北峰 合歡山四季皆美，群山壯麗美景，會隨著四季染上不同的色彩。春季合歡山生氣勃勃，萬物滋長；夏季合歡山杜鵑花開，繽紛艷麗；秋季合歡山秋高氣爽，雲海夕照；冬季合歡山銀白世界，踏雪登高。

合歡東峰

合歡東峰

合歡東峰上金翼白眉

合歡東峰

往合歡北峰紅毛杜鵑

合歡北峰

合歡主峰

合歡主峰

合歡主峰

合歡尖山

合歡賞雪

合歡賞雪

合歡賞雪

合歡群峰包括：合歡主峰、東峰、北峰、西峰及石門山、石門北峰、合歡尖山，坐上車，2至3小時即可輕易上到合歡山，看山嵐繚繞、雲海翻騰、綠草如茵，在不同季節裡，充滿著不同風情的迷人樣貌；藉登山淬煉生命，藉登山洗滌心靈，藉登山鍛鍊意志，因物質的力量再如何豐腴，都不如一次登山的簡單和美好！

馬醉木

合歡主峰虎杖

阿里山龍膽

黑斑龍膽

高山沙參

高山烏頭 梅花草

高山杜鵑

高山杜鵑

合歡山像山神弄翻了水彩，五顏六色的高山植物，不同季節爭奇鬥艷，由台灣馬醉木開啟序幕、玉山杜鵑、紅毛杜鵑、玉山懸鉤子、玉山佛甲草、阿里山龍膽、黑斑龍膽、虎杖、高山沙參、高山烏頭、梅花草等，將合歡山頭妝點得有如一座彩色花園。

合歡東峰賞杜鵑

合歡東峰賞杜鵑

合歡北峰賞杜鵑

合歡賞雪

合歡賞雪 「春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪；若能時常合歡行，便是人間好時節。」您有多久沒有遠離都市的繁雜與塵囂，享受大自然之旅；擇日不如撞日，揹起背包和相機（手機），上合歡山去吧！

合歡北峰（民國78年）

合歡主峰

合歡北峰台灣池 合歡南峰 合歡主峰

合歡東峰

石門山北峰

哈哈山

合歡東峰賞杜鵑 合歡山暗空公園 合歡山星空 合歡賞杜鵑陶醉高山杜鵑中渾然忘我賞花叢合歡千遍也不倦只盼年年來相逢