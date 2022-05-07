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大雪山「鳶嘴稍來國家步道」幽靜美景好忘憂　登上稍來山、森林瞭望台賞山頭壯麗

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縮圖017A4626 (2).jpg - 大雪山稍來鳶嘴<a href='/search/tagging/1013/步道' rel='步道'><strong>步道</strong></a>

大雪山森林遊樂區是台灣最美的國家森林遊樂區之一，有多條大眾化路線，像小神木步道天池步道雪山神木步道啞口觀景台步道等，我們都帶小孩走過。這次要來挑戰稍來山，是中部著名的小百岳。稍來山步道是園區主步道「鳶嘴、稍來、小雪山國家步道」的前半段，正式名稱為「鳶嘴稍來國家步道」。稍來山標高 2307 公尺，山頂有三角點，還有一座森林瞭望台。由於稍來山步道海拔在 2000 公尺以上，林相優美動人，單程約 2.4 公里（35K收費站登山口到三角點），平均花費要 1 小時，但山上空氣稀薄，比較容易喘，帶小孩來走的時間會拉長一些。稍來山登山口（步道入口）就在停車場旁邊，還有公廁，非常方便。 

縮圖017A4517 (2).jpg - 大雪山稍來鳶嘴步道

大雪山林道 35K 處的入口收費站。從台中市區開車來到收費站大約花 1 小時又 40 分鐘，這次不用往前開到 43K 的遊客中心，感覺路途沒那麼遠。

縮圖017A4516 (2).jpg - 大雪山稍來鳶嘴步道

在收費站停車場停好車之後，先上個廁所，把糧食裝在背包之後，就準備出發！今天太陽不是很大，氣溫約 14-17 度，穿一厚一薄的長袖就可以了。 

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「鳶嘴稍來國家步道」全長 5.5 公里，雙向進出，串連起「稍來山」與「鳶嘴山」。稍來山位在 3.2 K，鳶嘴山位在 1.2 K處。一般會拆成稍來山步道與鳶嘴山步道來走，但也可縱走兩座山。我們今天走的「稍來山步道」在右半邊（橘色）。一般人爬鳶嘴山，會從 27K 登山口入， 27.3K 支線出，成一個 O 型環狀，或是縱走稍來山。若單爬稍來山，就有許多走法，最簡單的就是跟我們一樣，從收費站的 35K 登山口入，原路折返。比較厲害的山友會從 30.4K支線登山口入 29K出；或是從隱密的 29K登山口入 30.4K 出。但這兩條路線都要攀爬，手腳併用，難度較高。 

縮圖017A4523 (2).jpg - 大雪山稍來鳶嘴步道

縮圖017A4527 (2).jpg - 大雪山稍來鳶嘴步道

稍來山登山口就在停車場旁邊，上午 10：15 起登。 

縮圖017A4530 (2).jpg - 大雪山稍來鳶嘴步道

這次有帶到登山杖。 

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從這裡到稍來山還有 2.2 公里。 

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縮圖017A4544 (2).jpg - 大雪山稍來鳶嘴步道

步道在林蔭間爬升，女兒覺得冷，戴上口罩保暖。 

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地上有很多樹根跟碎石頭。 

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縮圖017A4557 (2).jpg - 大雪山稍來鳶嘴步道

走一段路之後碰到兩位山友，熱心的分享他們拍到的藍腹鷳。他們說，在前面不遠處有一隻藍腹鷳很悠哉的逛大街，不怕人。我們聽到後覺得很振奮，也很想親眼看到藍腹鷳。 

縮圖017A4563 (2).jpg - 大雪山稍來鳶嘴步道爬階梯的時候注意兩旁有沒有藍腹鷳，很可惜都沒看到。 

縮圖017A4569 (2).jpg - 大雪山稍來鳶嘴步道陽光灑下，照見樹林下有很多大石頭，不久陽光又消失了。 

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縮圖017A4595 (2).jpg - 大雪山稍來鳶嘴步道這條步道是之字型緩坡上升，爬坡不是問題，沿途的滿滿的樹根與石頭才是最大的考驗。 

縮圖017A4606 (2).jpg - 大雪山稍來鳶嘴步道

縮圖017A4608 (2).jpg - 大雪山稍來鳶嘴步道

步道維持原始樣貌，兒子需要老婆牽著走，告訴他一些踩踏點。女兒自己拿著登山杖可以走得很穩。 

縮圖017A4626 (2).jpg - 大雪山稍來鳶嘴步道在海拔兩千多公尺的山林間健行，空氣非常清新，耳邊傳來各種鳥叫聲，教人沈醉。 

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山上空氣稀薄，走了 40 分鐘左右，老婆開始頭痛，看到前方又是爬坡加石頭樹根，兩個小孩也受不了，吵著要吃東西。他們打開背包，直接就坐在步道上吃起麵包。吃完東西後，體力果然比較好，又可以繼續走了。 

縮圖017A4653 (2).jpg - 大雪山稍來鳶嘴步道

大雪山森林遊樂區是鳥類的天堂，步道上可以聽到非常豐富的鳥叫聲，兒子好奇的往上看，很多小鳥在樹梢鑽來鑽去。 

縮圖017A4658 (2).jpg - 大雪山稍來鳶嘴步道

步道在樹林間蜿蜒。 

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這些倒臥的樹幹，是往昔大雪山林場歲月的見證。 

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走著走著發現林間其實還有很多巨木，但有些只剩砍斷的樹幹。 

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兒子走到這裡已經開始不耐煩，頻頻問我還有多遠才到？ 

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答案當然是「就快到了」。 

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斷裂的樹幹，每一根都好長，而且佈滿青苔。 

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縮圖017A4765 (2).jpg - 大雪山稍來鳶嘴步道

步道上每隔 0.25 公里就有里程木樁，現在已經走到後半段，剩下七八百公尺就到了。 

縮圖017A4769 (2).jpg - 大雪山稍來鳶嘴步道

這時兒子精神來了，不知道是不是適應了，還是地面比較平坦，居然可以自己拿著登山杖走。 

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倒臥的樹幹擋住去路，靠這個切口通過。 

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優美的樹林間，一陣淡淡的陽光灑下。 

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幽靜的美景讓人忘卻煩惱。 

縮圖017A4879 (2).jpg - 大雪山稍來鳶嘴步道

到了傳說中的三叉路口，表示距離終點不遠了，只剩 100 公尺！ 

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在這裡碰到一位山友，他說他從大雪山林道這條走過來，花費約 2 小時，很不好走。 

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三叉路指標旁有一橫臥的樹幹，形狀奇特。 縮圖017A4925 (2).jpg - 大雪山稍來鳶嘴步道

「再 100 公尺左右就到瞭望台了！」聽到我這麼說，兒子馬上開始數 1 到 100。女兒笑他說：「又不是 100 秒，是 100 公尺啦～」 

縮圖017A4939 (2).jpg - 大雪山稍來鳶嘴步道

兩人健步如飛，兒子已經不知道跑哪去了。 

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縮圖017A4946 (2).jpg - 大雪山稍來鳶嘴步道

終於走到森林瞭望台。我們從登山口到這裡總共花費 1 小時又 50 分鐘，算是很慢的腳程。 

縮圖017A5177 (2).jpg - 大雪山稍來鳶嘴步道

森林瞭望台大約有三、四層樓高，是國內僅存較完整的防火瞭望台。以前供作巡山人員監視森林火災之用，現在轉成登山遊客的觀景台。下方平坦的台地上，有幾張長椅，大家都在這裡休息吃東西，拿出各種食物、泡麵、水果，享用一頓山頂大餐。 

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我趕到後，先爬上瞭望台去看，哇！怎麼一片霧茫茫，什麼也看不到，好可惜！ 

縮圖017A4951 (2).jpg - 大雪山稍來鳶嘴步道

瞭望台是早期木造設施，設備簡陋，但位置非常好，後面除了可以看到鳶嘴山，最遠還可以看到台中盆地。 

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除了後面可看景之外，其他面向都會被樹擋住。等了一陣子之後還是一片白茫茫，我心灰意冷的走下瞭望台，此時有兩位山友正要爬上去，我跟她們說：「起霧了，看不到景。」 

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下來後我去拍三角點及看板，這時突然聽見瞭望台上的兩位山友大喊：「大哥，景出來了，你趕快上來看呦！」我聽了很驚喜，謝謝她們告知，趕緊再爬上去。 

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再次爬上瞭望台，雲霧散開，鳶嘴山露臉了！ 

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雲霧飄得很快，雖然只露出一小塊，我還是覺得很幸運！從這角度看鳶嘴山，尖尖的彎勾，還真像老鷹的嘴喙（鳶是一種猛禽）。幾年前我曾經爬過鳶嘴山，現在回想起來仍餘悸猶存（詳細圖文：鳶嘴山）。鳶嘴山有「台灣最美中級山」之稱，這幾年被網美炒熱，搞得好像人人都能爬，其實鳶嘴山很危險，並不是一般人都能親近。沒有登山經驗的小孩，至少要國中以上比較安全。如果想爬，要萬分小心，並且一定要戴手套上山。山友說，稍來山最美的時候是秋天，步道上會有很多楓葉，瞭望台上也能看見對面山頭的楓紅美景。天氣好的時候，周圍的群山及整個大台中都能看見，還能肉眼看見正在爬鳶嘴山的人。今天霧氣濃，雖然看不到爬山的人，我還是把鏡頭拉近拍幾張。回家後把照片放大，居然真的看到山頂上有人！有位山友正在稜線上，一下站立，一下彎腰，真是太有趣了！ 

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回頭看看兩個小孩，他們正開心的享受蒟蒻凍跟巧克力棒！ 

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稍來山，海拔 2307 公尺，小百岳，二等三角點（No.1543）。 

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在瞭望台短暫休息，補充體力，熱心的山友幫我們全家拍照留念。大家開開心心的聊天，分享登山經驗，大約休息 45 分鐘後，我們就準備下山。 

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下山的腳步快很多，很快就回到這棵倒臥的橫木。 

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下午森林起霧，又是另一番情景。沒想到這時候，還有山友陸續要上山。 

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陽光突然出現，剩下 0.25K 就回到停車場了，下山大約只花了 40 分鐘，跟上山的時間相比，真的快很多。 

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停車場美麗的樹木。 

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新綠的楓葉。 

縮圖017A5328 (2).jpg - 大雪山稍來鳶嘴步道女兒說想吃點熱的東西，所以我們開車從35K 收費站到 43K 大雪山遊客中心。 

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直接上到二樓的咖啡廳。 

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點一份香菇肉臊飯。 

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一份紅燒牛腩飯。我再點一杯咖啡外帶。 

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吃飽後在二樓的鳥類常設展逛逛。 

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台灣黑熊專區。 

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縮圖017A5412 (2).jpg - 大雪山稍來鳶嘴步道

最後來看看遊客中心前方的霧社櫻。春天到了，長出新葉！稍來山步道單趟 2.4 公里，並不算長，坡度也不陡，困難的地方在於地上有很多樹根跟石頭，走到最後會覺得眼花繚亂，有點頭暈。還好這次有帶到登山杖，總算派上用場。步道海拔位於 2000公尺左右，儘管全程上升不到 300公尺，但山上空氣稀薄，走起來容易喘跟疲累。但這種疲累跟工作上的疲累完全不同，慢慢行走，適應之後，就會覺得神清氣爽，大口呼吸著芬多精，感覺非常舒暢。山友分享這條步道上很容易看見藍腹鷳，甚至帝雉，可惜我們一隻也沒看到，大概是我們太吵了，都被我們嚇跑了吧。不過，一路上各種鳥叫聲不絕於耳，非常動聽。稍來山步道遍布著伐林之後種植的杉木，每棵都瘦高細長，也有不少殘留的檜木樹頭，讓人想起昔日大雪山的林場歲月。陽光照耀的森林固然明媚，霧氣瀰漫的畫面更加唯美。我一路走走停停，什麼都想拍，所以總是墊底。稍來山是我們全家一起爬的第四座小百岳，山頂的森林瞭望台風景遼闊，值得一看。今年秋天，我要挑一個好日子，再回稍來山賞楓。（旅遊日期：2022.03.20） 

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