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新竹五峰小百岳「鵝公髻山x山上人家」輕鬆好走　在筆直高聳的柳杉林中悠遊　

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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鵝公髻山，位在新竹五峰鄉與苗栗南庄交界山峰地處頭前溪與中港溪的分水嶺，海拔1579公尺，山頂有顆編號6239三等三角點基石為編號31小百岳之一。 

鵝公髻山分別有: 122縣道35.5K右轉產業道路第一，第二登山口 (2處登山口均在山上人家之前)這天，我們則是採第三登山口(山上人家休閒農場)來回。最主要的原因是連著幾周兩天的活動，想稍微輕鬆運動就好再則，我和eva都沒去過山上人家，也可以趁著山行進園去欣賞一下，雖然山上人家的櫻花季已過，不過，來的這天還剩下些許的櫻花，多少彌補今年尚未趕上各處的櫻花季。也因為過了櫻花季，門票200元的山上人家，可以全部抵銷，於是在結束山行後，也在園區喝個下午茶，悠閒的隨意賞園。而從山上人家起走，前段為高聳筆直的柳杉林，不過腳下踩的是碎石泥土路徑，部分路徑有些濕滑柳杉林後接續樹林區，此前的路徑均為緩上坡直到登頂前一段的陡上坡後抵達山頂，山頂處腹地不大這天人稍多，山頂合照小排隊一下山頂處旁的觀景台有些展望，接著小休午餐後，原路返回山上人家。 

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出門的時候，看了氣象預報的好天氣，行經高速公路上的迷霧，小小擔心一下

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從122縣道35.5K右轉產業道路路況還好，快抵達山上人家前較為狹小。

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門票一人200元， 過了櫻花季， 可以全部抵銷門票很特別， 有山上人家不同的景致

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入口前的入園須知

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過了收費亭， 有人員導引到停車場

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以為來得很早了， 沒想到有多處停車場的山上人家， 早已進入了許多的遊客。

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沿著停車場旁的指標前進登山口。

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09:48 登山口前有圍上鍊子，最主要是登山步道非由山上人家所屬範圍希望登山的山友留意自身的安全說明。

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09:48 入門處有中巴停放，因此這天的人不少。不過，我們自己來，沒有時間壓力，不需要像他們般的趕路。

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09:55 沿途標示雖然有點小，還算清楚。

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10:14 走在筆直高聳柳杉林， 陽光遮去了許多還滿清涼的。

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10:20 一小段， 高過人的樹林。

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10:45 腳下踩的碎石上坡泥土徑， 其實還滿滑的。

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10:49 結束柳杉林徑， 僅容一人身的雜林區後來到涼棚處卻有生火的跡象。

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10:59 進入樹林區， 也許為了方便辨識路徑 從這裡開始就可以看見不少的登山布條。

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11:22 五峰天際線縱走的標示。

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11:29 樹藤路徑， 還有些日曬

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11:31 白色菇

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11:31 長滿樹瘤的樹幹。 

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11:32 分支許多小樹幹的大樹， 展現多樣的生命力。 

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11:32 開始較為陡坡路段，有雜亂的樹根，  一側有繩索借力。

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11:41 最後陡升最為費力， 遇上一位山友在這裡小滑了一下， 得小心踩踏。 

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11:54 來到山頂。 

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12:17 山友指引， 不遠處的展望點。 天氣還算不錯一旁的山友聊著: 眼前的山名....

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12:18 樹幹上掛了許多說明， 編號救援樁， 不同的登山路徑， 

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12:21 小百岳進帳再一枚。 

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13:35 小休午餐後， 原路返回山上人家。 

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12:51 很像年輪的菇

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12:57 有點像低頭的小老鼠??

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14:03 回到柳杉林段， 

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14:05 早上就發現許多人從這裡匯入步道， 也掛了不少布條直到回程才發現這裡是從森林咖啡館匯入步道。 

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14:12 回到山上人家， 準備前往森林咖啡館喝咖啡

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14:12 開的豔麗的九重葛

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山上人家的住宿區

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餐食約在80-220 之間， 我們已經在山頂吃過午餐就喝個咖啡點心

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前一會在山徑上的匯入口， 就是從這裡起走

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森林咖啡館四周有大面積的柳杉林， 木桌椅及紅色的遮陽傘杉林樹下喝咖啡很愜意

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我們趁著天還有些光亮， 沿著茶園週邊走走

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海拔1200公尺的山上人家種植了相當大範圍的櫻花， 有粉色， 有白色...今年的櫻花季3/10結束， 來的這天雖然約剩3-4成左右的花開依然不減我們在櫻花樹下合影的樂趣

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藍天下的茶園， 有粉色白色櫻花樹妝點， 遠方的群山環繞， 景致很豐富。 

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過了橋後

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綠意草坪上， 或坐 或奔跑的小朋友....時間仿佛在這裡緩慢下來。 

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環繞O型地形的山上人家， 有好幾處的登山口。 

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預備到停車場取車時， 叫聲吸引了我們有著鮮豔色彩的鸚鵡， 往下一看， 還有隻孔雀呢

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鵝公髻山 三個登山口中， 從山上人家是最好走的一段如果和我們一樣， 只想走一段悠閒的山林， 是個不錯的選擇雖然沒有距離樁， 沿途留意登山布條， 不至於迷路從台中到山上人家， 約有2小時的車程距離， 不算近走山林， 賞花， 一舉兩得， 也算不錯的收穫 ^.^

城市漫遊。 gina文章出處:

鵝公髻山x山上人家 相簿

登山 咖啡 步道

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