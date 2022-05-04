觀瀑、賞景、走森林浴步道！新北「內洞國家森林遊樂區」低難度健行流汗好去處

內洞國家森林遊樂區是新北市烏來區信賢里內的一座國家森林遊樂區，接續信賢步道底即可抵達。信賢里舊稱「拉號（羅好）」（Lahau），即為泰雅族語樹林濃密之意，據《烏來鄉誌》所記載，從前山羊常躲避獵人於此一天然洞穴內，因此得名內洞，也被稱為山羊洞。內洞國家森林遊樂區有內洞溪、南勢溪匯流，並因溪谷地勢陡峭而出現多處瀑布的壯觀景象，這裡為亞熱帶植物生長蔥鬱之處，昆蟲與鳥類生態相當豐富。內洞國家森林遊樂區可以分為三條路線，其一是輕鬆平坦的觀瀑步道，這條步道沿著南勢溪所建，沿途盡是碧綠溪水與充滿稜角的上游景緻，內洞國家森林遊樂區也有提供輪椅借用，此段步道相當平坦，也有多處休憩涼亭；其二是從內洞瀑布（或稱信賢瀑布）沿著枕木與石階步道登頂的森林浴步道，經涼亭（內洞R6通訊點）後步道偏向原生步道且無拉繩，因此每一步都要踩穩再前進，直至禁入點折返回涼亭接續賞景步道，此段步道為三段中上升幅度最高者；其三是賞景步道，也是人工修築較完善的木枕與石階步道，不過樹林蓊鬱遠眺大景較少，但林間生態是值得細細觀察的。此三段步道可以接續成環狀步道（可參考我的GPX路線圖），實際走來僅約4.56公里，皆屬於低難度等級的步道，除了賞瀑、接收負離子、芬多精外，也是健行運動的好機會。

景點資訊

項目 資訊 資訊 景點 信賢步道 內洞國家森林遊樂區 GPX GPX下載（烏來總站－信賢步道底） GPX下載 步道 6.46公里／154分鐘*／雙向進出 4.56公里／175分鐘*／環狀步道 路況 平坦 平坦、石階、原生 聯繫 NA 官網、電話（02-2661-7358）

GPX

運動紀錄

此處紀錄為公車站烏來總站→烏來老街、情人步道、烏來瀑布→信賢步道→內洞國家森林遊樂區←折返，共計約20公里，不過由於撰風需要拍照、拍攝影片以及GPX打點紀錄，所以整體紀錄的時間可能看起來會較長。

旅遊紀錄

內洞國家森林遊樂區

內洞國家森林遊樂區是要收門票的，現場購票的話全票為80元，但2021/10/8~2022/4/30有振興方案，大家可以採用線上購票的方式，全票為65元還買一送一，使用期限至2022年底，平假日皆可使用，相當划算。

烏紗溪瀑布

從內洞國家森林遊樂區進來未走幾步即可遇到第一個觀景點－－烏紗溪瀑布瞭望平台，這裡有涼亭可做小憩，遠處則是烏紗溪瀑布。南勢溪源自雪山山脈，烏紗溪是南勢溪的支流，支流與主流水量差異導致河床侵蝕程度拉鋸，而形成了較大的高度落差，在匯流處便形成了烏紗溪瀑布。

羅好水壩

信賢里舊稱「拉號（羅好）」（Lahau），即為泰雅族語樹林濃密之意，羅好壩鑑於此而得其名。羅好水壩是台電的水力發電設施，利用羅好壩與烏來電廠間約80公尺的高度落差發電。

下層瀑布

內洞瀑布又稱為信賢瀑布，是內洞國家森林遊樂區內的指標性景點。內洞瀑布可分為三層，最下層接續自觀瀑步道，並鋪設有樂水橋，遊客可以坐在橋上欣賞瀑布，撰風我也在這裡看得忘記時間，還開啟了賞瀑直播，忘卻煩惱。

撰風於內洞瀑布自拍打卡>///<

上層瀑布

沿著森林浴步道可往上至上兩層的觀景台，此處能更靠近瀑布水花四濺的場景，可以盡情接受瀑布帶來的負離子紓壓，水源沿途綠意盎然，生態豐富，至少這次我來的情況，蝴蝶種類相當豐富。

森林浴步道

沿著森林浴步道繼續往上走，經涼亭（內洞R6通訊點）後可繼續往上走前往森林浴步道終點（禁入點）後折返，這段步道會從瀑布處的枕木步道，漸漸轉成石階步道，過了涼亭後則多是無拉繩輔助安全的原生地面步道，雖然整體難度也不會太高，但在健行之時也務必要小心。這段步道蓊鬱涼爽，對平日久坐的上班族如我是相當好的流汗機會。

賞景步道

折返回涼亭處，接續賞景步道完成內洞步道群環狀路線，從禁入點接續賞景步道，就會是一路下坡路線，走起來是相當輕鬆，且路面修整算是完善，還有多座林間木橋讓人想文青般的自拍打卡一番。全程整來是小有出汗，但又不會過度疲憊。

可能是姬黃三線蝶原文出處：新北／烏來內洞國家森林遊樂區－壯闊內洞瀑布！輕鬆溪岸散步與流汗森林浴步道 - 撰風旅食 (jfsblog.com)