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新北小百岳展望之皇！連走土城「天上山、火焰山、南天母山」眺望山系美景
今日行程：石觀音像＞南天母山＞甘露公園＞觀月亭＞天上山＞火焰山天上山，台灣小百岳No.18，以山頂展望極佳聞名，火焰山，因地質蘊涵油氣，點火能燃而得名，今日由南天母山起登，登山口位於土城石門路甘露寺旁
由此階梯上行
南天母山為階梯步道
遇叉路取右行
按指標往甘露公園就對了
遇叉路取左行，先去石觀音像，僅僅170公尺
石觀音像前平台展望不錯
前方還有一顆類似仙跡岩的巨石，也是十分壯觀，接著折返至叉路取右上行
經過竹林，代表快要到達南天母山
這裡的竹林很美
第一次看到像隧道一樣的竹林步道
南天母山到了
接著繼續走，過了甘露公園，再往前就是觀月亭，步道上行通往天上山
小百岳達成，天上山到了
展望真的非常棒
接著下行至望月亭
接著繼續下行至馬路龍泉路，往桐花公園門樓方向前進，到達一元茗茶，旁邊就是火焰山登山口，登山口有一個電話亭是一大特色
由此登山口起登，約300公尺即可到達火焰山
抵達火焰山
火焰山視野也是相當不錯，可瞭望觀音山，大屯山系
今天的路途就到這邊
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