冷門好景點　「峭壁雄風O形走」獨享草嶺清溪步道、幽情谷、茄苳林道

7:50來到小天梯停車場，是來的太早，還是這裡太冷門，只有我一台車。Google 導航小天梯即可到達，但是在經過持明寺後，路會縮小到一台車寬，且又陡，遇到來車就麻煩了，建議停在持明寺的停車場就好。

小天梯

這邊的導覽圖並沒有附近完整的步道路線圖，都只有標示一小段。

走不到十分鐘，即可到達峭壁雄風。

原本計畫的路線是要先直行走草嶺清溪步道，環形一圈最後在從這裡下去，但是即然來了，就先攀爬體驗一下。

這階梯上去是往持明寺，也就是導覽圖上的峭壁步道，從這裡上去逆時針環形一圈也可以，不過看到這長長的階梯，還是算了。

從另一邊下去，還好有帶手套來。

下來後，從黃布條方向前進。

草嶺清溪步道，經過落石區時，要注意上方，迅速通過，不要逗留。

叉路口，右轉往靑蛙石方向前進。

靑蛙石觀景台階梯損壞

靑蛙石

繼續往上，可看到水濂洞瀑布。

9:05來到水濂洞瀑布的入口，卻看到設有步道封閉告示牌。

可能因為這裡有落石才會封閉吧

繼續往上

幽情谷步道

叉路口，直行是幽情谷步道，右上往茄苳步道。

繼續直行有平台可休息

繼續直行好像沒什麼了，原路折返回剛剛的叉路。

不管逆時針還是順時針，都逃不了階梯啊。

上來後往茄苳步道前進

落葉已蓋滿階梯

茄苳

延著路走即可接到持明寺後面

持明寺

筆直的階梯往下

10:30回到峭壁雄風

10:40回到停車場，環形一圈下來感覺疏於管理維護，浪費了一個好景點。