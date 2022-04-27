冷門好景點 「峭壁雄風O形走」獨享草嶺清溪步道、幽情谷、茄苳林道
7:50來到小天梯停車場，是來的太早，還是這裡太冷門，只有我一台車。Google 導航小天梯即可到達，但是在經過持明寺後，路會縮小到一台車寬，且又陡，遇到來車就麻煩了，建議停在持明寺的停車場就好。
小天梯
這邊的導覽圖並沒有附近完整的步道路線圖，都只有標示一小段。
走不到十分鐘，即可到達峭壁雄風。
原本計畫的路線是要先直行走草嶺清溪步道，環形一圈最後在從這裡下去，但是即然來了，就先攀爬體驗一下。
這階梯上去是往持明寺，也就是導覽圖上的峭壁步道，從這裡上去逆時針環形一圈也可以，不過看到這長長的階梯，還是算了。
從另一邊下去，還好有帶手套來。
下來後，從黃布條方向前進。
草嶺清溪步道，經過落石區時，要注意上方，迅速通過，不要逗留。
叉路口，右轉往靑蛙石方向前進。
靑蛙石觀景台階梯損壞
靑蛙石
繼續往上，可看到水濂洞瀑布。
9:05來到水濂洞瀑布的入口，卻看到設有步道封閉告示牌。
可能因為這裡有落石才會封閉吧
繼續往上
幽情谷步道
叉路口，直行是幽情谷步道，右上往茄苳步道。
繼續直行有平台可休息
繼續直行好像沒什麼了，原路折返回剛剛的叉路。
不管逆時針還是順時針，都逃不了階梯啊。
上來後往茄苳步道前進
落葉已蓋滿階梯
茄苳
延著路走即可接到持明寺後面
持明寺
筆直的階梯往下
10:30回到峭壁雄風
10:40回到停車場，環形一圈下來感覺疏於管理維護，浪費了一個好景點。
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