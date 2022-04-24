土城童話秘境！隱藏版「魔幻鹿角森林」 還有忘憂杉林清水石門山
今日行程：魔幻鹿角森林＞清水石門山＞小忘憂森林清水石門山，土城隱藏版秘境，魔幻鹿角森林，猶如走進童話世界一般，通往城堡的路，現實世界竟然存在想像中的夢境，位於土城石門路底，甘露寺附近，石門路登山口可由慈聖宮階梯入口起登或沿著柏油路上行，也可以直接開車至宇宙大行殿，亦可由德霖技術學院往崙子山的方向起登前往
取左行，接著遇叉路右轉到底
電線桿旁就是石門路登山口
泥土路走沒多久，映入眼簾的是魔幻鹿角森林入口
不確定是不是苦茶樹，但真的好夢幻啊，金黃色像是鹿角的樹綿延不絕，有點像荊棘的感覺但更唯美
清水石門山三角點就在鹿角森林裡面
隨著步道越往前走，鹿角越多越茂密
這棵真的超像鹿角
泥土上的落葉更增添神秘感
接著繼續往前走，走出鹿角森林，出現的是一大片杉樹林（不確定是不是柳杉）
土城竟然也有中高海拔的林相，真的難以想像
超美的杉樹山坡，一座山不遠的距離竟然有兩種截然不同的林相
繼續前進，淡黃色的泥土，一根根筆直的杉林，彷彿來到了忘憂森林
接著是陡下的下坡，仍然是美不勝收的森林風景
好像一秒到了南投杉林溪
今天的旅途就到這邊
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