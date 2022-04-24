嘉義阿里山親子秘境　有雲霧繚繞的二萬平車站、樹抱石奇景、杉林鐵軌

在前往阿里山森林遊樂區的分岔路上，有一個二萬平（坪）風景區，比較少人知道。這裡有百年歷史車站、森林鐵軌及自然奇景。由於交通方便，容易到達，近幾年越來越熱門。

▲二萬平車站是阿里山森林小火車最初通車的終點站，也是觀看塔山夕照、雲海的最佳地點；旁邊還有二萬平步道（黑森林步道）以及罕見的樹抱石（夫妻樹）奇景。阿里山青年活動中心就在車站後方，停車、吃飯或住宿都很方便。2020.10.09 我們從台中開車直奔阿里山二萬平，從阿里山公路切入分支線後，道路越來越小條，最後來到阿里山青年活動中心前方停車。此時市區的大太陽不見了，陣陣霧氣飄來，我們走入雲霧之中。

▲下車後小孩就被樹梢上的霜露吸引住。好像聖誕樹的掛飾，這是什麼呢？原來是樹上的蜘蛛網沾滿露珠形成這幅特殊的景象，我也是第一次見到，真是新奇。

▲二萬平車站。阿里山森林小火車行駛至二萬平車站時，恰好為海拔 2000 公尺。二萬平為地勢寬廣之意，日治時期日人丈量後面積約有二萬坪，因此稱做二萬平（日文用「平」而不是「坪」，意指山巒間「平」坦之地，例如黑部立山的「美女平」）。二萬平的名稱曾經誤為「二萬坪」，經過鐵道文史人士查證後，又改回「二萬平」。1912 年阿里山森林鐵路通車時，二萬平是最初的終點站，當時設有三角線以供火車調頭轉向，並設有機關車庫。後來 1914 年森林鐵路延長至沼平車站，二萬平漸漸失去原終點站的功能。

▲二萬平的鐵軌平常沒有火車經過。目前阿里山森林小火車從嘉義站只行駛到十字路站，過了十字路站之後，坍塌的隧道還沒修復完成，因此小火車沒有開到二萬平車站。雖然平常在二萬平看不到小火車，但是林務局為了推展觀光，不時會推出「主題列車」的活動，小火車就會從阿里山森林遊樂區的阿里山車站往返二萬平車站，讓遊客體驗森林鐵路最有特色的「之字形」（Z 字型）鐵路工法（詳情請見林務局官網）。

▲今天霧海茫茫，遮掩了塔山的景色。如果天氣好的話，站在這裡所見的塔山雲海、夕照、晚霞是最美的風景。其實，二萬平的地質不太安全，曾經在 1912 年因為大雨地表滑動，減少了3000坪。1941 年的中埔大地震後，減少至 15000 坪。2009年的莫拉克八八颱風重創二萬平，出現一個廣達上百公頃的崩坍源，長約一百多公尺路基滑落下方處，土石裸露，景象駭人，估計二萬平現在只剩下 4000 坪左右。雖然目前二萬平暫時沒有危險，但知道它的災難史後，不禁教人擔心，在不久的將來，只要一次嚴重的颱風或地震，二萬平是否就會消失不見？

▲二萬平步道就在鐵軌旁邊，有一處指標。但是今天霧氣太濃，步道陰暗濕滑，因此我們決定只沿著鐵軌往第一分道走，去找傳說中的樹抱石。

▲林間空氣清新，柳杉林立，沿著鐵軌走相當有趣。1912 年森林小火車通車到二萬平之前，這裡曾經是台灣紅檜、扁柏、台灣銿樹、長尾柯、楠仔、台灣山櫻花等針闊葉樹所組成的茂盛原始森林。火車通車後，原始森林被砍伐殆盡，後來以人工補種大量柳杉林。

▲快接近目標時，赫然發現後面來了一群團客。

▲走了差不多 20 分鐘左右，到了 66.3公里處，就是樹抱石夫妻樹所在。前方有一座白色的橋，記得在過橋之前就要停住。

▲右手邊有條小徑，沿著這條小徑走進去，就會發現樹抱石夫妻樹。

▲二萬坪夫妻樹，左邊那棵就是樹抱石。走近一看，真是不得了，非常巨大的兩棵樹，令人嘆為觀止。我用 14-28mm 超廣角鏡頭蹲低拍攝，才能將夫妻樹的全貌納入。用一般手機無法拍到完整的樹形，也就呈現不出他們究竟有多麼高大。

▲這兩棵夫妻樹都很健壯，屬於神木等級的檜木。樹幹粗壯無比，昂首天際，並不輸給阿里山森林遊樂區裡面的神木，估計樹齡超過一千五百歲。兩棵樹的根部交錯，彷彿愛侶纏綿。左邊的那棵樹尤其奇妙，樹底中空，包覆一顆直徑比我還要高的大石塊，猶如懷孕的妻子，大腹便便。右邊的那棵樹就是她的先生了，正殷勤的照顧著太太。他倆枝葉繁茂，相依相伴，有別於新中橫公路上被拆散了的夫妻樹，樹抱石夫妻樹讓人感覺充滿了生機與希望。

▲這棵樹抱石真是太奇特了！樹根牢牢的包住這麼大的石塊，繼續往泥土裡伸展，盤根錯節，石頭與根部的空隙足以塞下一個大人跟小孩。我查了資料才知道，一般的樹抱石，種子必定經過一番煎熬，在惡劣的環境下，樹根貼著岩石生長，最後將石頭包住，形成樹抱石的現象。而這棵妻樹抱石原來應該與夫樹是同根生，只是在生長時，左側被大石頭壓住了，卻硬是繞著石頭繼續長，經過千年就變成現在這樣。這種珍貴的神木值得相關單位好好研究保護，避免他們遭受破壞。

▲樹抱石展現出檜木強韌的生命力，在場所有觀看的人無不對之嘖嘖稱奇，大感敬佩。現場每一位遊客都想跟夫妻樹合照，要避開人潮拍照不易，周圍柳杉的樹幹也會遮住視角，我用超廣角鏡頭左閃又閃，勉強拍到幾張照片。正當團客離開，我準備好好取景時，霧氣卻變得越來越濃，採光困難，無法繼續，實在可惜。

▲我們循著原路往回走。這個穿梭在杉林之間的鐵軌剛好構成 S 型彎道，非常適合攝影取景。

▲前方雲霧越來越濃，能見度降低，幾乎看不到景色。

▲回到二萬平車站，又厚又重的雲霧，白茫茫的一片，整個車站憑空消失。兩個小孩看到這種景象，覺得很興奮。抓不到摸不著的迷霧，卻又真實的存在著，如同置身幻境。

▲阿里山青年活動中心。

▲阿里山青年活動中心提供餐飲及住宿。房型從兩人房到十人小木屋都有，週末假期經常客滿，我曾嘗試訂房兩次都遇到滿房。

▲中午時分，我們就近在餐廳吃飯，今天只有我們這一家來用餐。我觀察其他遊客大多自己帶便當到大廳吃，或在林間健走時找地方野餐。

▲今天只有排骨簡餐可以吃，白飯一碗，主菜的排骨滷得很軟，配菜有竹筍、杏包菇、高麗菜，附上海帶湯跟水果，我覺得蠻好吃的。飯後雲霧仍然很濃，我們在活動中心附近散步一下就離開，前往奮起湖車站。相關連結：阿里山森林鐵路之字型鐵道（俗稱火車碰壁）調車影片連結。林務局阿里山林業鐵路官網。救國團阿里山青年活動中心官網。

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