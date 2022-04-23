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恐怖畫面曝光！轎車騰空飛對向車道 無辜女騎士遭直擊不治

土城山岳展望佳　連走冷水坑山、青龍嶺、清水大尖山、二尖山

健行筆記 / 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：大樟樹＞內冷水坑山＞青龍嶺＞清水大尖山＞慈聖宮＞二尖山＞朱財華登山步道

土城天上山系山岳眾多，青龍嶺，大尖山展望佳，且適合連走，可由青雲路旁福興宮或青雲路587巷底前往，我選擇由福興宮登山口起登

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穿越福興宮地下通道就是登山口

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順著往青龍嶺的指標，一開始都是階梯上坡

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沒多久就看到珍貴大樟樹

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這顆樟樹真的很壯觀，非常巨大且美麗

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路面漸漸轉為泥土路

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路徑明確好走，還有許多休閒設施

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遇叉路取左行

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沿途的展望，似乎可看見天上山，火焰山

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約9分鐘，抵達內冷水坑山，繼續前行青龍嶺

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接近青龍嶺時的展望不錯

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途中會穿越電塔，快速通過

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來到叉路口，依然照指標往青龍嶺

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青龍嶺到了，距離內冷水坑山約10分鐘

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接著回到叉路口，往大尖山的方向走，附近向下階梯有涼亭與觀景台可以去看看

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這個觀景台視野非常好，可遠眺台北101，觀音山清楚可見

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折返後繼續前進，就是清水大尖山

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清水大尖山視野還不錯，可惜前面有電線擋住視線

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抵達清水大尖山

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大尖山前面有階梯往下，往二尖山

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約5分鐘會到達慈聖宮，往二尖山要穿越廟宇的棚子

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前方有第二個鐵棚，繼續直走，接著遇叉路取右行，然後會經過較多樹木的山徑，最後一段是雜草叢生且有電塔的上坡路

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抵達二尖山

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清水大尖山到二尖山約10分鐘

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二尖山視野也蠻不錯的

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接著回到慈聖宮，旁邊往下的階梯就是朱財華步道，我選擇這條下山，下去是青雲路587巷底

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朱財華先生憑一己之力打造步道，建構尖山步道系統，故此步道由他的名字命名以示紀念

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青雲路587巷底到了，今日的旅途就在這邊結束

步道 登山 台北101

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