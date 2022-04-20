景色如畫！苗栗「墨硯山」北峰、南峰齊收　夕陽與夜景浪漫好去處

山岳簡介：墨硯山北峰，又稱『托皿山北峰』：位於苗栗縣頭屋鄉與公館鄉交界處，標高153公尺，山頂立有一顆『三等三角點：144號』。墨硯山南峰，又稱『托皿山南峰』：位於苗栗縣頭屋鄉與公館鄉交界處，標高157公尺，山頂立有一顆『二等三角點：1048號』。

交通資訊：國道1號北上，於『132-苗栗出口』下交流道，朝後汶公路/舊後汶公路【台6線】前進→(550公尺)→取左側任一車道向左轉，進入後汶公路/舊後汶公路【台6線】，朝『苗栗、後龍』方向前進→(1.3公里)→右轉台72線，朝『後龍』前進→(3.3公里)→於『12-頭屋二出口』下交流道，朝『苗栗縣政府』前進→(500公尺)→分岔路口靠右，循著『頭屋』指標前進→(550公尺)→向右轉，進入苗25鄉道→(150公尺)→向右轉，經過高速公路下涵洞→(190公尺)→過『頭屋鄉曲洞村活動中心』遇岔路取右→(800公尺)→『曲洞宮』，旁有『曲洞宮活動中心』，停車於廟前大型廣場。

行程記錄：墨硯山：行政區域屬於苗栗縣公館鄉尖山村一鄰，位於公館鄉與頭屋鄉交界處，海拔一百五十七公尺。山頂平坦呈方形，遠望頗似墨硯，故名。又因其山形似端菜之托盤，亦稱『托盤山』。山勢往南延伸，小山連綿，尖峰若筆架，名為『筆架山』，尖山村亦因此得名，相傳為管理文運的地理形勢。自苗栗市東望，蒼翠群山，層層相疊，為苗栗八景之一的『三台疊翠』。『三台』，是以『墨硯山』為底層，第二層為『八角崠山脈』，第三層則為『加里山脈』，層巒疊翠，迤邐相連，構成苗栗市東方特殊的『序列之美』；而『墨硯吞雲』指的是雨後初晴，墨硯山脈、八角崠山脈、加里山脈，峰峰相連中佈滿雲海之夢幻美景。佇立山頂，環顧四周，東為頭屋、獅潭，西為苗栗、西湖，北為造橋、後龍，南為公館、銅鑼。山川平原，景色如畫，一覽無遺，不論晴雨，景色怡人。

● 由『曲洞宮』停車處循來時路往回走，約450公尺於產業道路的高處，左側立有『墨硯古道』及『墨硯山』的解說牌，路旁有一顆『經濟部中央地質調查所：地殼變動基準點』，此處為墨硯山步道的起點，由此啟登。

● 步道整體規劃完善，沿途花木扶疏，水泥石板路工整平穩、寬大好走。

● 沿石階步道上行約400公尺後見左側有一缺口，由此缺口左下可至墨硯山南峰，右上則通往墨硯山北峰，先取右上。

● 上行不久，即可抵達山頂。山頂腹地極為寬廣平坦，立有『墨硯山』大石地標、木製涼亭、休憩座椅，視野遼闊，可眺望周遭鄉鎮，俯瞰中山高速公路及後龍溪，是欣賞日出、夕陽與夜景的絶佳地點。

● 墨硯山北峰：位於苗栗縣頭屋鄉與公館鄉交界處，標高153公尺，山頂立有一顆『三等三角點：144號』，位於崖邊，稍微注意即可看見。

● 拍完照，返回缺口處，循稜前進，兩旁為竹林及雜木林，小段上坡後來到對面山頭。山頂土地為私人所有，有多棟別具特色的建築，包括：墨硯草堂及三層樓高鐵架觀景台，四周栽種各式花木，儼然是一座華麗的私人庭園。

● 墨硯山南峰：位於苗栗縣頭屋鄉與公館鄉交界處，標高157公尺，山頂立有一顆『二等三角點：1048號』。

● 回程改走墨硯古道，沿著古道一路下行，沿途經過『墨硯山農場』、『荼亭』石碑、『同治七年-貓貍伯公』，除了一路欣賞古道風光外，更可以深入探索許多歷史遺跡，如：原住民頭目遺址、清代至今的古井、道光三十年至今的伯公廟、茶亭遺址等，墨硯山古道是一條生態與人文並存的健行路線。