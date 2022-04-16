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完美展望！宜蘭「賊仔澳」險峻山勢換海灣秘境　七星嶺坐收蘭陽平原

健行筆記 / 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：賊仔澳＞情人灣＞內埤海灘＞南方澳觀景台＞蘇澳冷泉＞七星嶺＞星嶺公園平台賊仔澳，地形險峻，四周岩石峭壁環繞，地勢隱蔽，難以抵達，相傳自古以來即為海盜的根據地，此海灣景色相當優美，堪稱秘境，七星嶺擁有完美展望，能將宜蘭平原盡收眼底，更能一覽北澳南澳港灣，賊仔澳位於宜蘭南方澳最東南隅，沿著造船路走到底就是了

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穿越欄杆直行

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約3分鐘即抵達賊仔澳

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突出類似鯨魚狀的小島是猴猴鼻，據說從前是原住民猴猴族的居住地而得名，接著必須攀繩而下，坡度略陡，岩石銳利，建議配戴手套以免刮手

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這海灣真的超美，有與世隔絕的感覺

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山勢險峻，自成一格，難怪會被當作海賊基地

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這裡的海岸蠻奇特的，上面為綠草，下半部是礁岩

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岩岸礁石很像恐龍的腳趾

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接著折返，順著海岸線走是情人海灣，內埤海灘

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沿著海岸邊走，過濱江公園後右轉學府路，前往南方澳觀景台，入口就在路邊，昭安宮附近

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觀景台到了，在公路旁邊，可開車直接上來

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說南方澳最佳視野不為過

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接著折返，出發至蘇澳車站，去爬七星嶺

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蘇澳火車站出來直走3分鐘就是蘇澳冷泉，七星嶺登山口就在裡面

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七星嶺登山口

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從一星觀景平台爬到六星，沿途一路上坡

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順著指標走就對了，步道完善好走

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七星嶺到了，大約走25分鐘，三角點在旁邊電台裡面，無法進去

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視野超好啊

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整個蘇澳一覽無遺

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繼續往前走爬向星嶺公園

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路面變為碎石路，不太好走，建議穿著登山鞋

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沿路有展望，遠方是龜山島

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抵達星嶺公園，從七星嶺到這裡約13分鐘

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蘭陽平原盡收眼底，還可以遠眺龜山島，堪稱全宜蘭最佳視野

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完美的展望

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今天的旅途就到這邊

南方澳 公園 登山

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