三訪「狗殷勤古道」 從故宮公車站啟程、走到平菁街竹林步道
今早第三次走狗殷勤古道，首次與七位觀音山山友由仰德大道公車福音站啟走(2019/01/27)到平菁街42巷賞櫻後、再至台北奧萬大；第二次5與7由至善路沙崙站啟程、走平明步道、溪山古圳道、平菁步道到平菁街42巷欣賞櫻花後，下走狗殷勤古道到故宮公車站(2020/01/28)；今日三人(5與7及婿)由故宮站上行，公車到站時過八時，至善園已免費開放入園，入內好好觀賞幾乎令人流連忘返的美景，然後上走狗殷勤古道至平菁街42巷、平等里公車站，雖然有過一次的下行經驗，但在各登山口或步道轉折點，僅憑記憶力還是不足，就教當地人士一下，才不致多走冤枉路。路線: 故宮 >至善園>臨福橋>福德廟>玄明宮>台北復臨美國學校>指福宮> 永公路40巷>柏園山莊>金合興圳(崙尾圳)水圳道(狗殷勤古道)>公平橋> 涼亭(水圳源)>山竹林步道> 平菁街42巷> 平等里公車站感想: (1)人的記憶力有限， 以前曾走過的路徑不一定會完全牢記；(二) 只走過一兩次的路徑，還是要乖乖地抓住大標地物走。
- 出至善園後，要上走狗殷勤古道，不要往故宮的第二行政大樓走，MAPS.ME雖顯示山徑可通，但被禁止通行，還是要走往臨福橋；
- 經衛理女中的圍牆不遠處，要注意左側上往福德廟的山徑（我一時疏忽，錯過了，被當地很善心的老農喚回）。
- 於美國學校校門左側的圍牆邊，有一看似維護不錯的石板鋪的步道走入後欲往竹林續走，對照MAPS.ME 可接上水圳道，但，請教當地一女住民是否有通，她說:可以通，只是那位地主把路封了、不給過，只得折返，走校門右側道路往指福宮
故宮
至善園 來此沒入內賞景 會很後悔
出至善園後的故宮前廣場
不要往第二行政中心走(行銷業務處會議室前的路走 看似可接上登山步道 實際上是被封了)
回到一般常走 往登山步道的路 雖然有一小段正在施工 但請教一位當時在此整理環境的工作人員說: 往左有路可接上
接上了
臨福橋
衛理女中圍牆
切記: 在電線桿處 要左上 (此處無任何標示）
福德宮
山徑續上 沿途有引導布條
玄明宮
宮前視野極佳
續行
台北復臨美國學校
校前路標
要由校門口 左側小徑往指福宮
走校門口右側牆邊的小徑 想接上另一條山徑接上狗殷勤 結果:白走 乖乖回走
校門左側小徑 直通指福宮
指福宮 右
柏園山莊 警衛室左前 有指標
指標與榕樹相對
續上行
水圳在鐵蓋下 水流聲很響
直行
老農賣菜 每盤$100
進入明水圳道
這裡的景物 縮水了
2020/01/28 來時的景物
此處的視野佳
續行
到公正橋前 所有左側小徑 都可接上永公路 如缺茶水 可上關聖帝君廟取用 再下
續行
公正橋到了
水圳水源頭
續上行 爬好幾百階梯 不累才怪
出運了
平菁街42巷 取左
回拍 登山口
還有點綴性的櫻花可看
公車站等小19 (303區剛駛離)
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