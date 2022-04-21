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三訪「狗殷勤古道」　從故宮公車站啟程、走到平菁街竹林步道

健行筆記 / 健行筆記李得勝

今早第三次走狗殷勤古道，首次與七位觀音山山友由仰德大道公車福音站啟走(2019/01/27)到平菁街42巷賞櫻後、再至台北奧萬大；第二次5與7由至善路沙崙站啟程、走平明步道、溪山古圳道、平菁步道到平菁街42巷欣賞櫻花後，下走狗殷勤古道到故宮公車站(2020/01/28)；今日三人(5與7及婿)由故宮站上行，公車到站時過八時，至善園已免費開放入園，入內好好觀賞幾乎令人流連忘返的美景，然後上走狗殷勤古道至平菁街42巷、平等里公車站，雖然有過一次的下行經驗，但在各登山口或步道轉折點，僅憑記憶力還是不足，就教當地人士一下，才不致多走冤枉路。路線: 故宮 >至善園>臨福橋>福德廟>玄明宮>台北復臨美國學校>指福宮> 永公路40巷>柏園山莊>金合興圳(崙尾圳)水圳道(狗殷勤古道)>公平橋> 涼亭(水圳源)>山竹林步道> 平菁街42巷> 平等里公車站感想: (1)人的記憶力有限， 以前曾走過的路徑不一定會完全牢記；(二) 只走過一兩次的路徑，還是要乖乖地抓住大標地物走。

  • 出至善園後，要上走狗殷勤古道，不要往故宮的第二行政大樓走，MAPS.ME雖顯示山徑可通，但被禁止通行，還是要走往臨福橋；
  • 經衛理女中的圍牆不遠處，要注意左側上往福德廟的山徑（我一時疏忽，錯過了，被當地很善心的老農喚回）。
  • 於美國學校校門左側的圍牆邊，有一看似維護不錯的石板鋪的步道走入後欲往竹林續走，對照MAPS.ME 可接上水圳道，但，請教當地一女住民是否有通，她說:可以通，只是那位地主把路封了、不給過，只得折返，走校門右側道路往指福宮
圖示引用自TONY 的自然人文旅記

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故宮

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至善園   來此沒入內賞景  會很後悔

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出至善園後的故宮前廣場 

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不要往第二行政中心走(行銷業務處會議室前的路走  看似可接上登山步道  實際上是被封了)

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c87227aa039e0d5b8a0b81bb270b7b5a.jpg回到一般常走 往登山步道的路   雖然有一小段正在施工  但請教一位當時在此整理環境的工作人員說: 往左有路可接上

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接上了

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臨福橋

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衛理女中圍牆

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切記:　在電線桿處  要左上  (此處無任何標示）

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福德宮

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山徑續上　　沿途有引導布條

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玄明宮

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宮前視野極佳

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續行

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台北復臨美國學校

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校前路標

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要由校門口　左側小徑往指福宮

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走校門口右側牆邊的小徑  想接上另一條山徑接上狗殷勤  結果:白走  乖乖回走

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校門左側小徑   直通指福宮e71adee828ade1cfa397d119511da8ea.jpg

指福宮   右

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柏園山莊   警衛室左前  有指標

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指標與榕樹相對

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續上行

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水圳在鐵蓋下   水流聲很響

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直行

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老農賣菜  每盤$100

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進入明水圳道

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這裡的景物 縮水了

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2020/01/28 來時的景物

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此處的視野佳

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續行

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到公正橋前  所有左側小徑  都可接上永公路     如缺茶水  可上關聖帝君廟取用 再下

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公正橋到了

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水圳水源頭

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續上行    爬好幾百階梯  不累才怪

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出運了

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平菁街42巷   取左

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回拍 登山口

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還有點綴性的櫻花可看

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公車站等小19 (303區剛駛離)

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新採箭筍  每斤$350     買$400

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步道 故宮 古道

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