三訪「狗殷勤古道」　從故宮公車站啟程、走到平菁街竹林步道

今早第三次走狗殷勤古道，首次與七位觀音山山友由仰德大道公車福音站啟走(2019/01/27)到平菁街42巷賞櫻後、再至台北奧萬大；第二次5與7由至善路沙崙站啟程、走平明步道、溪山古圳道、平菁步道到平菁街42巷欣賞櫻花後，下走狗殷勤古道到故宮公車站(2020/01/28)；今日三人(5與7及婿)由故宮站上行，公車到站時過八時，至善園已免費開放入園，入內好好觀賞幾乎令人流連忘返的美景，然後上走狗殷勤古道至平菁街42巷、平等里公車站，雖然有過一次的下行經驗，但在各登山口或步道轉折點，僅憑記憶力還是不足，就教當地人士一下，才不致多走冤枉路。路線: 故宮 >至善園>臨福橋>福德廟>玄明宮>台北復臨美國學校>指福宮> 永公路40巷>柏園山莊>金合興圳(崙尾圳)水圳道(狗殷勤古道)>公平橋> 涼亭(水圳源)>山竹林步道> 平菁街42巷> 平等里公車站感想: (1)人的記憶力有限， 以前曾走過的路徑不一定會完全牢記；(二) 只走過一兩次的路徑，還是要乖乖地抓住大標地物走。

出至善園後，要上走狗殷勤古道，不要往故宮的第二行政大樓走，MAPS.ME雖顯示山徑可通，但被禁止通行，還是要走往臨福橋；

經衛理女中的圍牆不遠處，要注意左側上往福德廟的山徑（我一時疏忽，錯過了，被當地很善心的老農喚回）。

於美國學校校門左側的圍牆邊，有一看似維護不錯的石板鋪的步道走入後欲往竹林續走，對照MAPS.ME 可接上水圳道，但，請教當地一女住民是否有通，她說:可以通，只是那位地主把路封了、不給過，只得折返，走校門右側道路往指福宮



圖示引用自TONY 的自然人文旅記

故宮

至善園 來此沒入內賞景 會很後悔

出至善園後的故宮前廣場

不要往第二行政中心走(行銷業務處會議室前的路走 看似可接上登山步道 實際上是被封了)

回到一般常走 往登山步道的路 雖然有一小段正在施工 但請教一位當時在此整理環境的工作人員說: 往左有路可接上

接上了

臨福橋

衛理女中圍牆

切記: 在電線桿處 要左上 (此處無任何標示）

福德宮

山徑續上 沿途有引導布條

玄明宮

宮前視野極佳

續行

台北復臨美國學校

校前路標

要由校門口 左側小徑往指福宮

走校門口右側牆邊的小徑 想接上另一條山徑接上狗殷勤 結果:白走 乖乖回走

校門左側小徑 直通指福宮

指福宮 右

柏園山莊 警衛室左前 有指標

指標與榕樹相對

續上行

水圳在鐵蓋下 水流聲很響

直行

老農賣菜 每盤$100

進入明水圳道

這裡的景物 縮水了

2020/01/28 來時的景物

此處的視野佳

續行

到公正橋前 所有左側小徑 都可接上永公路 如缺茶水 可上關聖帝君廟取用 再下

續行

公正橋到了

水圳水源頭

續上行 爬好幾百階梯 不累才怪

出運了

平菁街42巷 取左

回拍 登山口

還有點綴性的櫻花可看

公車站等小19 (303區剛駛離)

新採箭筍 每斤$350 買$400