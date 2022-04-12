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樹之亭、巨石群！春光爛漫「翠山步道至大崙頭山」 乘風堡景觀台展望絕佳

健行筆記 / 健行筆記Mandy Lin 林香梅

2022/03/09 週三（2-1 翠山步道→大崙頭山）

《春日暢遊翠山步道→小溪頭環狀步道→大崙頭尾山→論劍山→剪刀石山→金面山》

【小百岳集起來】

#008 內湖大崙頭山 H476m,臺北市加密控制點 #P005行程：620公車到外雙溪(故宮)站→外雙溪(至善)站轉乘棕13公車到中社路二段「大崙尾山」終點站集合→翠山步道→長壽坡→碧溪步道(華朋觀景亭、撲克紅心平台、撲克方塊平台、撲克黑桃平台、撲克梅花平台)→石頭厝→太陽廣場→大崙頭森林木棧步道(小蝸牛平台、小青蛙平台、老鷹平台、樹之亭、巨石群、小蝴蝶平台、小松鼠平台、毛毛蟲平台)→大崙頭自然步道→大崙頭山 H476m, 小百岳 #008, 臺北市加密控制點 #P005→大崙頭山親山步道拓印亭→乘風堡景觀台→碧山路大崙湖→竹林祕境→大崙尾山親山步道碧溪產業道路登山口→大崙尾山親山步道拓印亭→大崙尾東峰 H392m, 士林街造林地境界標→大崙尾山 H451m, 臺北市加密控制點 #1073→金龍產業道路→3.1寮仔→論劍山 H266m→剪刀石山 H258m→金面山 H181m, 土地調查局圖根點→泰安亭→環山路三段→內湖路一段→港墘路→溫暖的家。️️

小溪頭環狀步道包括：碧溪步道、大崙頭森林木棧步道、大崙頭自然步道.(由翠山步道口走到港墘路的步行時間含休息 08：30~14：45, 共6小時15分, 12.85公里)

2021/03/20 第一次參加臺北市登山會朝陽隊的桃園橫坑山、大古山活動, 隊友們親切隨和, 隊伍行進速度適中, 適時適地休憩, 不需兼程趕路, 有充裕時間得以賞景攝影, 健身又怡情, 使我記憶猶新. 今年3月9日再度參與並成為朝陽隊的一份子, 希冀探索體驗更多臺灣不同的山林美景, 擁抱自然, 開拓視野.9日一早8點便搭公車抵達中社路二段大崙尾山終點站, 隊友們陸續到來寒喧聊天、分享零食. 8：30在翠山步道口集合, 由黃隊長說明行程、介紹嚮導和團拍後出發.

83人的人龍隊伍從步道口魚貫進入, 經過廢棄的靶場, 路寬平緩好行. 在長壽坡小憩後, 直下石階的碧溪步道, 步道旁設置有撲克紅心、方塊、黑桃、梅花四座平台, 平添樂趣.接著一路緩坡下行至石頭厝, 在旁邊的太陽廣場休息、團拍後, 折返直上綿長的大崙頭森林木棧步道, 沿途同樣設立了小蝸牛、小青蛙、老鷹、小蝴蝶、小松鼠、毛毛蟲六座平台, 在小蝴蝶平台可以遠眺大屯山、七星山與平等里的明媚風光.

途中還有樹木從中貫穿涼亭的「樹之亭」, 以及奇岩怪石嶙峋的「巨石群」, 引人入勝. 步道四周樹林蓊鬱, 鳥囀蟲鳴, 黃隊長提醒我們要深呼吸, 吸收這都市叢林裡難得的新鮮芬多精.走上木棧道盡頭, 豎立著比我還要高的「大崙頭森林步道」石柱, 右轉前行一小段路後, 眼界豁然開朗. 廣場上有大崙頭山拓印亭和基石, 爬上螺旋鐵梯到乘風堡景觀台最上層, 更有絕佳的展望, 蒼翠的群山萬壑, 烘托著雲捲雲舒的藍天, 交織成一幅春光爛漫的風景畫, 爽心悅目.至此, 再度團拍後, 黃隊長宣布行程結束, 大夥兒鼓掌喝采. 我和先生決定繼續努力攀登大崙尾山、論劍山、剪刀石山、金面山後, 再行走路回家.

「白雲蒼狗，韶華易逝，繁華未盡，歲月正好，珍惜一年最美好的時光。願心存美好，擁抱春天，願春風送暖，花好月圓。願春華漸濃，未來可期。」願登山健行平安愉快！

翠山步道口團拍：

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翠山步道口：

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翠山步道上的舊靶場：

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翠山步道往碧溪步道：

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翠山生態環境：

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眺望臺北小溪頭：

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長壽坡：

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碧溪步道上的華朋觀景亭, 因木板鋪面多處損壞, 預計自2022年1月21日至3月31日進行修繕工程, 封閉全區：

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華朋觀景亭封閉及張貼告示牌位置圖：

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小溪頭環狀步道導覽圖：

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碧溪步道的撲克黑桃平台

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碧溪步道的撲克梅花平台：

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碧溪步道導覽圖：

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大崙頭尾山親山步道：

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說石頭的故事 - 石頭厝：

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涼亭和石頭厝：

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注意！蛇、蜂出沒：

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石頭厝：

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太陽廣場：

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太陽廣場前團拍：

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往大崙頭山：

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大崙頭山親山步道 木棧道登山口：

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大崙頭森林步道導覽圖：

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大崙頭森林木棧步道 - 小蝸牛平台：

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小青蛙平台：

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大崙頭山森林步道：

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樹之亭：

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巨石群：

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小蝴蝶平台：

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從小蝴蝶平台遠眺大屯山、七星山與平等里：

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小松鼠平台：

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大崙頭森林步道：

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往乘風堡景觀台：

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乘風堡景觀台大崙頭山 H475m, 小百岳 #008, 臺北市加密控制點 #P005：

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大崙頭山親山步道拓印亭：

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大崙頭山 H476m：

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乘風堡景觀台頂層：

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從乘風堡景觀台頂層俯瞰群山萬壑和拓印亭：

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由乘風堡景觀台頂層欣賞群山萬壑和藍天白雲：

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大崙頭山乘風堡景觀台團拍：

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大崙頭山 H475m, 小百岳 #008：

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從翠山步道口走到內湖港墘路的軌跡圖：

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#健行筆記app很多相片另存於相簿：https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=37933

步道 登山 溪頭

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