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登劍潭山的秘密路線　逛「圓山水神社」古蹟直走原始山徑

健行筆記 / 健行筆記阿德

圓山水神社：日治昭和時期，因為臺北城人口遽增，用水不足，所以政府決定興建草山水道系統，水道開鑿過程艱難，造成許多人員傷亡，為了祭悼亡靈並且守護水源，就在圓山貯水池旁建造了圓山水神社。神社落成於昭和13年，分為三層，由參道進入後，首先映入眼簾的是手水缽、石燈籠，第二層是一對表情生動的狛犬，最上層則是主殿。(資料來源：健行筆記)圓山水神社位於臺北自來水事業處陽明營業分處之內，就在捷運劍潭站對面，交通方便，不過看起來造訪的遊客應該很少，這裏還有一條原始山徑可以直接通往劍潭山，也算是登劍潭山這座小百岳的秘徑吧！由於要走拉繩陡上的原始山徑，所以特地等天氣好的日子再來走走，以免山徑泥濘造成行走的困擾，今日路線：捷運劍潭站→圓山水神社→劍潭山→圓山大飯店登山口→劍潭公園，再走回捷運劍潭站，是一個O型路線，請參考我的GPX軌跡。中山北路巷道內的臺北自來水事業處陽明營業分處，假日大門關閉，左側階梯可以轉入。

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再由辦公大樓的左側階梯往上走，右側也有階梯可以上去，若只走圓山水神社，可以繞一圈再下來。

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走完這不長的石階，出現在眼前的是這座刻有「活水頭」的建物，這是圓山貯水池，是草山水道系統的一部份，上方是一片草地，有一些水道系統的相關設施。

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再往前走即可到達圓山水神社，若要由另一側下去，則續直行即可。

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市定古蹟草山水道系統的說明牌。

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第二層的狛犬。

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最上層的主殿。

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逛完這圓山水神社古蹟，由主殿左側小路往前走到底，右方即出現原始山徑。

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走完這陡上拉繩山徑，還好不長且地面乾燥並不太費力，轉為較平緩的山徑。a3c68f0d58d43138826c7ca830aef703.jpg

再來就是石階、水泥路段，經過攬翠臺、天祥山莊。

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沿路沒有明顯的叉路，來到一處空曠的平台，視野很好，下方就是臺北表演藝術中心(大圓球)及劍潭站，右前方則是捷運士林站。

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往回走通過南山早操會的牌樓，參考步道上的指標，往劍潭山方向前行。

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劍潭山，海拔153公尺，小百岳編號9，二等三角點1064號。

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前方被雜木遮住，稍微抬高還是可以看到士林的街景，遠方中間隱約的山頭好像就是紗帽山。

b4458aa5e7d25cc2225e3a0087d5df02.jpg回程就不往老地方，直接往下走，經過五美崗哨體驗區、四美昆蟲之森，往圓山大飯店的登山口。

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圓山大飯店後方的登山入口，由此走進圓山大飯店。

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走馬路由另一側停車場旁的步道到劍潭公園，再走回捷運劍潭站。

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這裏有處視野不錯，可以看到大直橋及基隆河對岸的大佳河濱公園、松山機場。

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由此走往劍潭公園。

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圓山大飯店 公園 登山

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