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坐車比爬山累？單攻新手百岳「郡大山」　一路還有玉山群峰相伴

健行筆記 / 健行筆記Chen Wei-Ling

傳說⋯⋯，郡大山是一座坐車比爬山還累的山！？本文總共分成三個部分：依循為本次實際登山時間、個人心得、最後為包車資訊。Go!?【實際行程】Day0望鄉睡一晚Day15:00起床5:30民宿用早餐6:10阿浪大哥民宿接駁7:40 郡大林道23k望鄉管制站（表定8:00-17:00開放）7:50通過管制站（司機代表留資料即可）

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8:37郡大林道32k登山口8:43 0k整裝出發

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9:17 1.5k望鄉山

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10:35 2.2k郡大北峰

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11:37 3.6k郡大山（12:30離開，原路折返）

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13:14 郡大北峰

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14:27登山口

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ℹ️郡大資訊總長：來回約7.3k時間：5h 43min（含休息）高度變化：608m

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【個人心得】從上學期就講很久的lab tour，終於出發惹～一開始的方向就決定是爬山?森林系無異議！因為研究室有一半是外國人，原本打算想借助神力抽中豪華山屋><但是太晚規劃錯過抽籤QQ就決定找新手單攻百岳?郡大一定是好選擇BTW從去年玉山下來就ㄧ直跟和社、望鄉這個地方很有緣～所以臺北到望鄉這段車程的路況我也很有把握☑️OK成行！接駁、住宿連絡上都沒有問題，但租車太晚找，差點沒車開；在取車前一刻又突然被iRent cancel。人生第一次iRent失敗。幸好一切都有貴人相助，研究室常租的租車公司緊急調一台車借我們，不然228不知道怎麼過?

——————————————————————臺北濕冷的天氣甫結束，連假立刻迎來好天氣，一掃之前陰雨不斷的陰霾。

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在郡大路上一路都有玉山群峰的相伴：「當玉山從右手邊到眼前正前方就代表離登頂不遠了。」在郡大北峰時，玉山群峰已經悄悄來到我們的右前方。

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即使是2月最後一天，還是可以肉眼看到玉山的殘雪，還有遙望雪山滿滿的積雪。這次有三位完成第一座百岳，感謝承穎事前的縝密規劃，還有大家都enjoy 在這趟旅途中！【接駁資訊】⁉️郡大坐車辛苦嗎？從郡大林道0k 海拔700多公尺，到32k 海拔2800公尺都是靠高底盤得利卡在z字坡上以時速30緩慢前行。這裏必須好好推薦這次聯絡的接駁大哥—阿浪?

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如果用一句話來形容阿浪大哥的開車技術，那就是「大哥，我們可以體驗一下郡大碰碰車嗎？」?大哥說，現在的郡大林道都有鋪水泥了，沒有以前那麼晃～但我想更重要的是，阿浪大哥開車很穩，也很在乎乘客的坐車的舒適度。雖然接駁包車一台5000不便宜，但絕對值得花。（而且民宿接駁喊價6000⋯）

再來要分享一些小故事：8:00-17:00 23k望鄉管制站有時間管制，自行驅車前往須留意‼️Q: 人車多八點前會提早放行，那如果超過下午五點也會放行嗎？A: 超過時間還是會給你過，但會被刁難(例如：管制站大哥不可能先去泡碗泡麵，吃完再開；或是回家先洗個澡?）Q: 接駁車5000到底值不值得花？自己開車不行嗎？A: 一般自用車沒有限制不能上郡大林道，但是林道柔腸寸斷，經常有落石、樹枝、坑洞。

我們去的當天在林道17k有休旅車爆胎，大哥說前一天也在同一處也有爆胎。除了花錢能更不用提心吊膽，也讓當地居民有經濟收入，畢竟如果在狹小的林道，不敢會車或造成車輛回堵也是蠻不好意思的。接駁車之間會戲稱自駕車叫「小龜龜」?很可愛的名字「小龜龜上游」就是代表上山的自駕車，透過對講機車隊大哥們能夠隨時更新行車資訊。最後，謝謝阿浪大哥在回到登山口的那一刻，給我們一人一瓶可口可樂，揪甘心ㄟ！推一個～阿浪大哥0911337805郡大、西巒、無雙東埔、望鄉附近高山接駁

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平安上山、平安下山！平常有在跑馬拉松（第二座臺灣百岳）的老師體力驚人XDD的表示：這算中下程度而已?看來體力平時就要維持，偶也要加強加強體力，迎接清明連假的嘉明湖！?

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