世紀奇峰「大霸尖山」三天二夜！入住五星級九九山莊、在小霸看見山友的浪漫

大小霸是我們從年初就一直在安排的行程，四月初因為天氣不好倒團，之後疫情大爆發，計畫也因此停擺了一陣子，所幸後來疫情趨緩，終於有機會在十月底踏上征途，感謝老天爺賜予的好天氣以及山的熱情招待，讓我們有開心上山、平安下山。這條路線三天要走64公里，長時間的步行對體力和耐心都是考驗，同時卻也磨練出更強的能力。結束旅程後，我們一致認為最難的是回程的大鹿林道！

山岳與路線簡介

百岳

大霸尖山 ：海拔3,492公尺，屬於雪山山脈，是聖稜線端點之一；因山勢磅礡奇特，而有「世紀奇峰」美譽，自古是泰雅、賽夏兩原住民族的聖山；其山形突出、四面懸壁，外貌有如大酒桶，又稱「熬酒桶山」或「酒桶山」，與中央尖山、達芬尖山合稱「台灣三尖」。

：海拔3,492公尺，屬於雪山山脈，是聖稜線端點之一；因山勢磅礡奇特，而有「世紀奇峰」美譽，自古是泰雅、賽夏兩原住民族的聖山；其山形突出、四面懸壁，外貌有如大酒桶，又稱「熬酒桶山」或「酒桶山」，與中央尖山、達芬尖山合稱「台灣三尖」。 小霸尖山 ：海拔3,418公尺，屬雪山山脈，與大霸尖山一樣，都是硬質砂岩所構成，山形規模較小，有種孤立挺拔的氣勢。

：海拔3,418公尺，屬雪山山脈，與大霸尖山一樣，都是硬質砂岩所構成，山形規模較小，有種孤立挺拔的氣勢。 伊澤山 ：海拔3,297公尺，為台灣最北的百岳；以大霸尖山為軸心，西北伸出再轉折西延的即是伊澤山支脈，也是大霸群峰的主稜脈。

：海拔3,297公尺，為台灣最北的百岳；以大霸尖山為軸心，西北伸出再轉折西延的即是伊澤山支脈，也是大霸群峰的主稜脈。 加利山 ：海拔3,112公尺，是大霸群峰三千公尺稜脈上最西側的峰巒；在台灣百岳中，是倒數第二座被岳人登臨的「百岳」山峰，只比六順山早三個月而已。

你知道以前大霸尖山可以登頂嗎？

三天二夜的大小霸路線一共會造訪四座百岳，分別是：

登山路線

第一天：23公里

第二天：18公里

第三天：23公里

依據國家公園難易度分級，大霸尖山登山路線為第3級，代表步道位處較偏遠山區，路徑尚稱清晰但部分坡度升降較大、氣候變化大而有潛在風險，適合體力佳，具備初步地圖判讀、負重行進、風險評估及應變能力者。

行前準備

入園申請

訂餐搭伙

D0住宿

步道為管轄，需於入園日前 5 日至入園日前 2 個月每日 07:00-23:00 提出申請 。例如申請11/1~11/3行程，則該行程於9/1 07:00起開始受理申請，至10/27 23:00終止受理。 九九山莊 乘載量為150人，，入園審核通過後會收到線上繳費通知；入園證上九九山莊床位序號為流水號，有關住宿床位將由新竹林管處九九山莊現場管理員安排。目前在九九山莊提供搭伙服務的公司有二家，分別是： 原力高山協作服務團隊 ： $900/人天， 含早晚餐；睡袋$200 布農卡里布灣登山隊 ： $1,000/人天，含早晚餐及睡袋這次阿寶是搭原力的伙，很好吃！在山屋剛好遇到他們老闆，老闆說九九山莊在BOT試營運，目前由原力和布農提供伙食服務，他很支持有二家以上的公司競爭，因為有競爭才有進步；能聽到老闆說自己願意參與競爭、努力進步，滿感動的！因為排雲山莊就是一家獨大，那伙食的品質真的是…在各山屋中敬陪末座。若擔心車程過長，可安排前晚入住 觀霧山莊 ，距離入園管制站約600公尺。

行程建議

行程概覽

日期：2021/10/28（四）～2021/10/30（六）

天氣：晴時多雲⛅️ 氣溫4~14度

人數：8人（平常有運動習慣、爬過10+百岳）

難度：中-高

距離：64公里

時程：三天二夜

第一天 10/28

第二天 10/29

第三天 10/30

第一天：觀霧山莊-馬達拉溪登山口-九九山莊（步行23k）第二天：九九山莊-大霸尖山-小霸尖山-伊澤山-加利山-九九山莊（步行18k）第三天：九九山莊-馬達拉溪登山口-觀霧山莊（步行23k）06:30 觀霧山莊 起登06:40 大鹿林道東線0.4k管制站12:00 馬達拉溪登山口（大鹿林道19k） 休30分15:30 九九山莊4k03:00 九九山莊4k 起登05:45 中霸坪10.5k 休30分看日出06:30 大霸尖山霸基10.9k 休50分08:20 小霸尖山 休30分10:45 中霸山屋 休45分吃午餐11:50 伊澤山 休20分14:10 加利山 休20分16:00 九九山莊4k06:00 九九山莊 起登09:00 馬達拉溪登山口（大鹿林道19k）14:30 大鹿林道東線0.4k管制站14:45 觀霧山莊

詳細時程紀錄

前晚下班後，一行人驅車前往觀霧山莊，這次是入住背包客個人床位，10人一間，但當天沒有其他住客跟我們同寢，等於我們8人包場啦！▾▾ 房內分上下舖，每個床位都有插頭、掛鉤及遮光窗簾，睡覺時把窗簾拉起來，就能好好休息不被其他室友的燈光干擾，設計很貼心！另外，雖然觀霧山莊官網寫不提供毛巾，實際入住時是有的，還附贈一個小餅乾呢；室內有一間共用衛浴，採乾濕分離設計，熱水很熱，但缺點是吹風機為壁掛式，如果長頭髮的女生建議自備吹風機在浴室外吹比較快，也不會影響其他房客使用廁所。

第一天：觀霧山莊-九九山莊（步行23k）

由於沒有時間去林務局觀霧國家森林遊樂區遊客中心辦臨時停車證，我們前晚把車停在觀霧山莊（大鹿林道西線0.2k）後就沒有移動了，也導致我們步行的起點比一般人多了600公尺。▾▾ 06:30 背起登山包，出發！

▾▾ 大鹿林道西線0.1k也有停車場，約可停20台車。

▾▾ 很快地來到大鹿林道東西線岔口，沿碎石路續行進入東線，這邊起每100公尺設有大鹿林道東線步道里程樁。

▾▾ 06:40 來到大鹿林道東線0.4k管制站，投遞入園證；建築物側邊有洗手間可以使用。

▾▾ 牆上掛著大螢幕輪播步道重要資訊，包含步道通行現況、水源現況手機通訊點、緊急避難點及虎頭蜂警示；非常推薦每位入山的山友花幾分鐘看完！

▾▾ 管制站附近可以停20台車以上，一般山友都會把車停在這邊，盡可能地少走一點林道。

▾▾ 接著展開我們漫長的大鹿林道之旅啦！全程19k稱得上平緩好走，去程算是微微緩下到馬達拉溪登山口，反過來說，回程就算微微緩上囉。

▾▾ 緊急避難點有二個，分別位於3.45k和15.2k；下面這張是3.45k的山屋外觀。

▾▾ 15.2k山屋，外觀看起來蠻新的。

▾▾ 在林道19k與捷徑岔口處有另一個比較舊的山屋，雖然管制站的螢幕上沒有列出這個點，但看起來還是有山友在使用。

▾▾ 另一個有趣的地方是這條路上有超多石椅！這次我記錄到的點有3.45k山屋、4.7k、6.7k、9.9k、11.9k、13.8k、14.9k、15.6k、17k，幾乎是每1~2k就有。

▾▾ 而且還有很多待興建的石塊放在路邊，未來能歇腳的地方只會越來越多，對於一天要走超過20公里的行程來說，有椅子很貼心啊～

除了椅子多之外，大鹿林道的水源也非常充沛！換句話說，如果有濾水器的話，就能夠少背點水省重量，水不夠的時候直接現場取水即可。路邊官方公布的水源點有3.3k、8.4k、13.85k、14.3k、16.75k、18.8k；這次造訪除了上述的地點之外，8.9k、10.7k、11.9k、12.9k、15.5k也都有活水源，不過也發現有些路段正在施工，加上水源也會因為氣候降雨變化，還是要依現場公告為主哦～

▾▾ 有些水源太過充沛的路段，還會形成小瀑布，需渡溪而過；好在水不深、踩點也夠，穿一般登山鞋沒問題。

▾▾ 要比較注意的是7.9k山壁那側有虎頭蜂窩，安靜快速通過就好，避免讓牠覺得我們有攻擊性。

▾▾ 大鹿林道10k～馬達拉溪登山口的步道二側常有咬人貓，但林道路很寬，基本上不要走太邊邊都不會碰到。

▾▾ 時間快轉到17k，這裡有二條路可以選：一條是從石桌椅左側抄捷徑陡下到19k，約可省20分鐘步程。

▾▾ 另一條是繼續走大鹿林道緩下，慢慢踢到19k馬達拉溪登山口。我們團隊中有些人不喜歡陡，所以全隊去回程都是走林道。

▾▾ 18.9k有廁所，男女分開，還算乾淨。小休10分鐘，吃點東西，等等開始面對地獄陡上。

▾▾ 繼續往前即是捷徑岔口與馬達拉溪登山口旁的山屋。我們回程也是看了這捷徑陡度之後，才決定繼續乖乖踢林道的?。

▾▾ 12:00 過橋！橋下是馬達拉溪。為什麼說這邊是馬達拉溪登山口呢？因為早前大鹿林道東線還開放行駛時，這邊才是大霸尖山登山口；但由於現在已經禁止一般民眾開車進入，登山口的位置就往前移到大鹿林道東線0.4k管制站那邊，導致大霸線要多走19k林道，難度瞬間往上調3個檔次。

▾▾ 過橋之後木樁里程歸零，重新起算。開局沒有冷場，直接陡上。

▾▾ 4k路程大約要爬升950公尺，真的…滿累的；但為了早點抵達九九山莊，我們直接略過0.4~0.5k的椅子區。

▾▾ 繼續埋頭苦爬。

▾▾ 0.9k迎來第二張椅子，趕緊坐下來喘口氣，休息一下。下個有椅子的地方在1.5~1.6k之間。

▾▾ 陽光與樹林交錯的風景，是過程中的小確幸。

▾▾ 熬到2k，喝口水，繼續努力！

▾▾ 整路都是在樹林陡上，沒有危險地形。唯一比較需要注意的是2.5k有改道，需依紅色噴漆取右走軟土路，約5分鐘後接回原步道。

▾▾ 2.7k出現噴有九九山莊字樣的大石塊，大家都說從這邊開始會比較好走，但我覺得…只有好一些些而已，在3~3.1k有下坡之外，其他依舊是上坡。

▾▾ 15:30 呀呼！抵達九九山莊啦！

▾▾ 第一次看到九九山莊，只能用驚呼來形容！腹地極大，就像個小型村落，各建築物扮演的角色都不一樣，有報到大廳、廚房餐廳、更衣室、廁所，住宿空間則有6棟成功堡及3棟龍門客棧，皆為通舖（有3公分軟墊）。報到後莊主很熱情地介紹山莊環境，還告訴我們看夕陽的秘密基地?。套句陳先生說的話：「這才是真的五星級山屋啊！」

▾▾ 我們這次是住在「龍門2」，由於疫情山屋降載開放，每個人分配到的床位超級大。

▾▾ 還有提供曬衣空間，可以吊掛濕掉的裝備。

▾▾ 現場也有拖鞋可以自行取用。

▾▾ 休息一下後，我們帶著頭燈，沿龍門2旁的小路往後走，前往秘密基地賞夕陽，只要走5分鐘就會到囉！

▾▾ 是不是很美～看著太陽漸漸西沉，內心也開始期待著明天的行程，希望一切順利。

▾▾ 這次我們是搭原力的伙，廚師和協作人都很好，下午有甜湯可以喝，料理也好吃，是六菜一湯！我們吃了這麼多座山屋，目前最好吃的依然是檜谷山莊，第二名就是這裡。另外還巧遇之前在雪山三六九山莊的布農登山隊廚師阿共，現場氣氛融洽。

19:30 熄燈睡覺

第二天：九九山莊-大霸尖山-小霸尖山-伊澤山-加利山-九九山莊（步行18k）

▾▾ 03:00 出發，一開始就是陡上。

▾▾ 調節呼吸，繼續努力。中間偶爾有些路段較緩，但幾乎都是陡上，要撐到6.2k之後，情況才會好轉。

▾▾ 04:00 6k加利山岔口，休息5分鐘，繼續往大霸尖山前進。

▾▾ 6.2k之後會先有一段平緩的路，再開始下坡到7.6k。

▾▾ 接著山徑轉為上坡，繼續爬升到8.8k伊澤山岔口。

▾▾ 05:07 晨曦微亮，大小霸的剪影在夜空中顯得格外耀眼。

▾▾ 過8.8k伊澤山岔口後一路好走，很快地我們在五點半左右推到9.6k中霸山屋。

▾▾ 05:45 抵達10.5k中霸坪，準備看日出。這裡風非常大，一定要戴毛帽、防寒手套，不然根本沒辦法把手伸出來按快門。

▾▾ 06:00 日出！

▾▾ 看著陽光把大霸染紅、再染黃。

▾▾ 中霸坪是五百元鈔票上的大霸尖山取景角度。我們前晚還心心念念地要帶500塊來這裡拍對比照，結果出門時大家都忘了…沒關係，直接和祂合照也很棒～

休息半小時後，06:15 背起背包，陡下往大霸尖山前進。

▾▾ 06:30 抵達10.9k大霸霸基，風依然很大，但天氣超級好，真的很幸福啊啊啊啊啊。當時霸基剛好沒人，我們一團8人就在那邊輪流拍照，一不小心混到07:20才繼續往小霸尖山前進。

▾▾ 從霸基看小霸。到小霸尖山的路並不遠，繞過霸基後有一段緩下，接著一路沿巨石區往上爬就到了。

▾▾ 腰繞大霸尖山。常年有水源會從石壁上滴下來，可以戴防水登山帽或甚至穿雨衣走這段喔！

▾▾ 11~11.3k是繞行霸基的里程，再往前走就沒有里程樁了。

▾▾ 過大霸霸基後會先穿過一片箭竹林。

▾▾ 我們依指標往小霸尖山前進，左轉往雪山是聖稜線的路。

▾▾ 離小霸越來越近了。這角度看到的小霸尖山和在中霸坪的輪廓好不一樣，後來下山才發現大霸尖山也是，完美應證「橫看成嶺側成峰」這句詩。

▾▾ 突然，山徑的斜坡旁出現巨大的石頭排字，寫著「大霸 I Love U 2021.10.29」，往下一看，不遠的山坡上也回應著「 I Love U too 」，當下看到真的覺得超級浪漫啊！謝謝山，謝謝大小霸，謝謝山友，給了我這麼美滿的早晨。

▾▾ 07:50 進入巨石區，目前為止地形都還ok，不太危險。

▾▾ 約7分鐘後會來到一個岔口，左邊是交錯堆疊的大岩塊，我們取右進樹林。

▾▾ 這一小段路就稍微有點暴露感了，隔壁3公尺的碎石坡外是懸崖，但穩穩走就好，不用太擔心。

▾▾ 接著又接回樹林，繼續往上。

▾▾ 08:05 來到攀岩區前的平台，補充點熱量後，把登山包和登山杖放在這平台，赤手空拳準備登頂。

最後這段上攀是我出發前最害怕的地形，想著在中霸坪和霸基的狂風，我原本心裡想著走到山腳下就好，如果風大就不要勉強登頂，後來沿路問了幾個回程的山友今天情況如何，他們都說小霸風不大，慢慢踏著踩上去就好；最後我們決定由陳先生領軍，一起去。

▾▾ 這段步程約7分鐘，岩壁上的踩點很明確，也有提供繩索輔助，實際上走起來的感覺沒有想像中可怕（但也可能是因為我全程都沒往下看）。依據九九山莊莊主的建議，如果下雨或大風的話，就不建議登小霸尖山喔！

▾▾ 08:20 此行的第二座百岳，小霸尖山。

▾▾ 從這邊看大霸尖山，跟在霸基看到的鋒利感完全不同，圓圓的挺可愛。

▾▾ 08:50 起身回程。如果害怕的話，就跟我們一樣蹲低慢慢下吧！

▾▾ 除了小霸山頂外，攀岩區前的休憩平台也很適合跟大霸合照。

▾▾ 重新拿起登山包和登山杖，原路陡下，往大霸霸基方向移動。

▾▾ 再次回到10.9k的大霸霸基拍照點，發現太陽仰角已經過高，手機拍出來的照片會有光斑，早上8點前拍的色澤比較美～

▾▾ 10:00 離開霸基。這邊跟大家分享一個我很喜歡的取景角度：在10.5k！可以拍到大霸被樹林擁抱的模樣。

▾▾ 10:45 回到9.6k中霸山屋，吃午餐。在這邊巧遇山界赫赫有名的輝哥及二位美麗的山友，他們剛走完聖稜線出來，後來在加利山再次相遇，晚餐還一起同桌吃飯，是段很有趣的回憶啊！

▾▾ 中霸山屋內部，地板上有點髒汙，但大體來說還算ok。

▾▾ 11:30 吃飽喝足後，啟程前往伊澤山。

▾▾ 11:40來到8.8k伊澤山登山口，把背包放在岔口，輕裝登頂。

▾▾ 岔口離登山口僅10分鐘步程，陡上一會兒就到了。

▾▾ 11:50 耶嘿～本次行程的第三座百岳，伊澤山！這也是台灣最北的百岳喔，可以很清楚地看到大小霸。

▾▾ 在山頂休息＋拍照花了約20分鐘，接著下山繼續往加利山移動。

▾▾ 8.6k附近森林感十足，陽光穿透樹林灑到山徑上的樣子很美。

▾▾ 6~8k 這段路滿曬的，遮陽帽必備！

▾▾ 13:40 來到6k加利山岔口，吃點補給後輕裝出發。

▾▾ 岔口距加利山1公里，會在矮箭竹叢中先下後上，沿路山徑滿清晰的，加上有離線地圖和登山條，不容易迷路；山頂海拔高度比岔口略低，所以回程會稍微累一點點。

▾▾ 14:10 順利登上第四座百岳，加利山！照片背景是聖稜線，左起大霸尖山、右至雪山，不知道這輩子有沒有機會走一趟呀？

▾▾ 在山頂休息20分鐘後，原路返回6k岔口，背起登山包，要回九九山莊囉。

16:00 回到九九山莊，謝謝山的招待！

第三天：九九山莊-馬達拉溪登山口-觀霧山莊（步行23k）

▾▾ 霧雨中和九九山莊道別，背起行囊下山。

▾▾ 今天一早起來，陳先生和Simon就說他們腿不舒服，可能是這兩天過度操勞，到第三天大爆發，步速直接砍半；我們一行八人拆成二隊，由Ruby當我們小隊的領頭，二位傷兵在中，我押後，慢慢熬過陡下4公里的路。

▾▾ 09:00 回到馬達拉溪口，剩下19k的大陸林道了！經過短暫討論後，我們很快地決定要跟去程一樣，踢林道、不走捷徑。

▾▾ 19k的路就像是無止盡的折磨，特別是最後5k，短暫休息後換來的不再是體力回升，而是身體冷掉要再次熱機的瓶頸，於是就卡在一個，雙腳好累好想休息，但又不敢讓身體冷掉的窘境。19公里的漫漫長路走到最後會發現聊天已經沒有話題（也可能是累到不想說話了），專注呼吸步伐只會加劇痛苦，到底要如何熬過去？Yoyo他們沿路玩猜謎遊戲、我跟陳先生聽Podcast、Ruby說下次要戴耳機聽音樂。

▾▾ 14:30 大鹿林道0.4k管制站，跟管理員註記全隊平安下山。

14:45 回到觀霧山莊，行程結束。

後記

3天64公里，是目前登山行程中走過最長的距離。原本以為會最可怕的小霸尖山，其實可以接受；倒是平平的19公里大鹿林道，最後被我們公認為是本次行程的大魔王。寫文章的時候，我心裡總會漾起陳先生在離開小霸時說的「謝謝小霸的招待。」是啊！能平安上山、下山，四座百岳還都是好天氣，真的要好好謝謝祢。經過這次在大小霸的淬煉，意外地讓我們一個月後去加羅湖的時候，成為禮拜六第一組抵達湖畔的隊伍，幸運地撿到了湖景第一排的營位，打開帳篷直接看湖和月亮！之後再來和大家分享加羅湖的故事～我們下座山見！

__________________________________________________________________

嗨，我是阿寶，歡迎追蹤我的帳號，每周更新關於山的大小事！Instagram：aboexploring部落格：Abo Exploring