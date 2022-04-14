登頂獨享上帝視角美景！瑞芳燦光寮山、半屏山、鋸齒稜連走　全程展望令人驚艷

今日行程：樹梅坪古道＞樹梅觀景台＞燦光寮古道＞金山福德宮＞草山戰備道路＞燦光寮山＞半屏山＞鋸齒稜燦光寮山，瑞芳區最高峰，雙北地區唯五一等三角點，半屏山近似刀口般的橫切面，令人不得不讚嘆大自然的鬼斧神工，站在鋸齒稜的頂端，猶如上帝的視角，所有美景一覽無遺，大眾運輸交通方式可從台北搭乘1062，965客運直達九份老街，再搭乘計程車或步行至樹梅坪古道前往登山口，約1小時路程，今日我採步行

九份老街附近有條基山街31巷上去，可以省去行走瑞雙公路的時間，上去就是福山宮，順著瑞雙公路往上走，樹梅坪古道的入口在九份四號福德祠

約500公尺到達福德祠，順著指標走往廟旁的小路上去

最上面就是樹梅觀景台了

對面的馬路進去，接燦光寮古道

沿途有展望

約15分鐘，到達金山福德宮，我們選擇廟旁大石頭左邊的草山戰備道路前進，廟後方有一小丘，可以上去看看

小丘的視野還不錯

接著進入草山戰備道路，路上有指標往燦光寮山

遇叉路，照指標走取左行

半屏山與燦光寮山登山口僅距20公尺，我們先去燦光寮山，沿著泥土路上去

遠眺草山

路徑都算明顯，最後要攀鐵鏈攀岩上去，建議配戴手套

登頂燦光寮山，一等三角點，360度環繞視野真的很讚

山頂看樹梅礦場很清楚，接著原路折返，前往半屏山

半屏山登山口

路況比燦光寮山好很多

著名的半屏山到了

真的超級美，超級壯觀，是相當少見的山形

接著繼續前行

展望絕美

基隆山，茶壺山看得一清二楚

到達半屏山的至高點

往前走是鋸齒稜的尾端

鋸齒稜明顯比半屏山不好爬

整齊斜斜的山頭真的很壯觀

沒多久會看到V字型崖谷，可以下切沿著崚線去茶壺山

風景真的是無敵啊

上帝的視角

茶壺山去過了，不過體驗一下攀繩下切V字谷看看

真的超美

走了一段鋸齒稜之後折返，因為漸漸往下了

今天的路途就到這邊