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登頂獨享上帝視角美景！瑞芳燦光寮山、半屏山、鋸齒稜連走　全程展望令人驚艷

健行筆記 / 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：樹梅坪古道＞樹梅觀景台＞燦光寮古道＞金山福德宮＞草山戰備道路＞燦光寮山＞半屏山＞鋸齒稜燦光寮山，瑞芳區最高峰，雙北地區唯五一等三角點，半屏山近似刀口般的橫切面，令人不得不讚嘆大自然的鬼斧神工，站在鋸齒稜的頂端，猶如上帝的視角，所有美景一覽無遺，大眾運輸交通方式可從台北搭乘1062，965客運直達九份老街，再搭乘計程車或步行至樹梅坪古道前往登山口，約1小時路程，今日我採步行

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九份老街附近有條基山街31巷上去，可以省去行走瑞雙公路的時間，上去就是福山宮，順著瑞雙公路往上走，樹梅坪古道的入口在九份四號福德祠

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約500公尺到達福德祠，順著指標走往廟旁的小路上去

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最上面就是樹梅觀景台了

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對面的馬路進去，接燦光寮古道

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沿途有展望

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約15分鐘，到達金山福德宮，我們選擇廟旁大石頭左邊的草山戰備道路前進，廟後方有一小丘，可以上去看看

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小丘的視野還不錯

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接著進入草山戰備道路，路上有指標往燦光寮山

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遇叉路，照指標走取左行

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半屏山與燦光寮山登山口僅距20公尺，我們先去燦光寮山，沿著泥土路上去

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遠眺草山

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路徑都算明顯，最後要攀鐵鏈攀岩上去，建議配戴手套

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登頂燦光寮山，一等三角點，360度環繞視野真的很讚

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山頂看樹梅礦場很清楚，接著原路折返，前往半屏山

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半屏山登山口

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路況比燦光寮山好很多

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著名的半屏山到了

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真的超級美，超級壯觀，是相當少見的山形

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接著繼續前行

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展望絕美

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基隆山，茶壺山看得一清二楚

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到達半屏山的至高點

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往前走是鋸齒稜的尾端

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鋸齒稜明顯比半屏山不好爬

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整齊斜斜的山頭真的很壯觀

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沒多久會看到V字型崖谷，可以下切沿著崚線去茶壺山

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風景真的是無敵啊

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上帝的視角

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茶壺山去過了，不過體驗一下攀繩下切V字谷看看

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真的超美

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走了一段鋸齒稜之後折返，因為漸漸往下了

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古道 登山 九份

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