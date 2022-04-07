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屏東獅子鄉「女仍山步道」山野叢林行　穿越雜林感受溪谷綠意

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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女仍山 位於屏東縣獅子鄉及牡丹鄉交界又名汝乃山女乃山海拔804公尺， 山頂有顆#4243三等三角點為編號79小百岳之一。 單程3.5公里的路程要上升約670公尺因此沿途有不少拉繩攀爬處路徑； 有前段狹窄的原始山徑(右側即是懸崖)三段遍布巨石石塊沿著溪谷而行的山徑 (還好冬季不是溪水豐沛期)後段則是泥濘不已的爛泥巴 山頂四周盡是高過人的植物， 展望不佳。 這天從台中出發一路經過南部海岸線  至楓港左轉台九線到伊屯橋就會看到右側的女仍咖啡館。 登山口就在女仍咖啡館旁約9:10起登， 16:10 含休息，O型一圈 回到登山口 (下山走了另一條產業道路)最後一哩路的陡坡， 遇上一隻白色狗狗， 經山友表示； 狗狗會帶人上山....果真狗狗除了帶我們上山， 還一路領我們回到山下。 女仍山的林相頗豐富， 但泥濘路也是讓人走得很崩潰我們運氣很好的是: 出門的這天發布入冬最低溫的寒流特報但南台灣尚未受到影響， 除了得以欣賞蔚藍的海岸線， 山行路也在偶有的飄雨而順利完成。 

女仍山步道 相簿

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天空很藍， 適合出遊的好天氣。 

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連坐在711都能欣賞到的海景

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這天， 有領路的自行車隊

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看到台東的指標: 我玩笑地問eva ， 要不要轉往台東...

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10:09 車停在女仍咖啡館對面的道路， 連同我們約有5-6輛車。 

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10:10 起走時， 走錯方向，幸得一位長輩遠遠的對我們比比手勢， 才看到石頭上的女仍山

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10:11 沿著水泥路前進， 遠方天空有些烏雲前一會在海岸線， 還是藍天白雲呢

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10:13 這裡才看到登山布條

20220219_101326.jpg10:13 分岔路， 取左20220219_101327.jpg

10:13 上坡的石板路， 覆著青苔，有點滑 

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10:25 一段小攀爬， 沙土路很滑， 一旁也有粗大的繩索可借力

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10:40 步道進入狹窄山徑右側雖有悅耳的潺潺流水聲， 但路徑呈斜坡狀， 走得心驚膽戰， 得特別小心。 

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10:53 女仍山徑， 多為容一人行走

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10:57 經過第一處溪谷， 河床上大小不一的石頭部分還有些濕滑

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20220219_105911.jpg10:57 過溪之後的攀爬。 

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11:06 第二處的溪谷， 四周綠林的包圍， 很原始， 很清新。

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11:17 沿途有些巨木， 或是攀附如麻花捲般

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11:22 很陡的一段

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11:34 第三段溪谷

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11:51 朽木上的菇

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12:01 橫木， 陡坡中尋路

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12:19 來到最陡坡的路徑， 以為白狗是跟著山友來的， 一聊方知， 狗是領路的狗狗仿佛在確認的山友一路安全下切

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12:19 聽山友一說， 我便開口對著狗狗說: 要帶我們上山嗎??不知是恰巧? 還是靈性? 狗狗真的點了點頭....之後到下山， 都一路跟著我們...

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12:34 之後開始進入讓人崩潰的泥濘山徑這天， 這雙標榜超強抓地力的鞋子， 沒想到第一次開箱就遇上難纏的泥濘。

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12:57 來到廢棄反射板

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13:07 抵達山頂， 小白早已經悠閒地在一旁休息了

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13:11 這顆三角點取的不輕鬆

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13:17 在山頂歇息吃午餐， 帶的食物僅供我們個人的食量但看在小白辛苦的領路， 還是分些部份給小白。

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13:24 天空飄起毛毛雨，擔心回程過溪， 收拾包包下山囉山徑泥濘處， 有時得吃力地抬起陷在泥濘的鞋子

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13:52 女仍山還得撥開高過人的雜林裡走出山徑

20220219_141034.jpg14:10 回到全程最陡坡， 遇上準備登山的山友

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20220219_141539.jpg14:15 小心踩踏， 一步一階.....同伴間也彼此叮囑

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14:47 最後一段的陡下坡， 準備接回溪谷

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14:47爛泥一身是輝煌的成果

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15:09 eva很認真的藉著溪水在清洗鞋子

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15:14 很喜歡溪谷的這一段綠意盎然，清新原始， 有如置身在熱帶雨林中雖然河床上佈滿大小不一的石塊小心行走還是安全的

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15:29 一路很都看得到的植被， 看起來有點像蔥的模樣

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15:35 最後一段需要小心的則是狹窄的山徑， 懸崖在我們的左側

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15:38 雖然來回始終有烏雲， 一路上也僅僅是偶有的毛毛雨

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16:01 不知是小白帶錯?? 還是回程鬆懈我們繞進了另一條產業道路， 比對離線地圖， 還是有路加上還瞧見了登山布旗， 也就放心走了

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16:04 回到 楓港-九鵬線 37-41 紅色指標處， 接回了台九線

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16:09 不確定還要走多久?? 但看我們一身爛泥， 恐怕招手攔車也沒有人會搭理。

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16:11 還好距離不遠， 順利回到女仍山咖啡館

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女仍山，  因位處恆春半島迎風處 ， 受雲霧與降雨雙重氣候因素影響，地貌潮濕上山山徑約剩下1/3路程段時， 非常泥濘，沿途還有陡坡攀爬， 但也有大小粗繩可以借力， 記得戴上手套本已潮濕的路徑， 雨後就多了層危險性部分路段路徑不明顯， 建議下載離線地圖或看清登山布條一路上與我們錯身僅10多人， 結伴還是安全些。有時妳需要被逼迫， 才知道妳可以飛翔^.^

城市漫遊。 gina

文章出處:

登山 咖啡 步道

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