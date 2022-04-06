台東聖山「都蘭山」好空靈　彷彿走進侏儸紀森林的小百岳

都蘭山 台灣小百岳之一海岸山脈南段最高峰，是當地原住民卑南族及阿美族的聖山 都蘭山步道為台灣百大必訪之一與台東十大步道之一由於地理環境因素。處在盛行雲霧帶，山頭終年雲霧繚繞，蒙上神祕空靈的氣氛，因此又稱為「美人山」 步道在2.3公里地方有一「普悠瑪」祭台，為當地原住民祭奉的地方登山入口位於東河鄉，導航要輸入都蘭山登山步道入口停車場 因為地理環境因素 整個都蘭山步道植披與生態相當豐富 步道長年濕滑且午後容易有霧雨現象會建議提早上山與穿著雨鞋較為方便

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海拔高度:1190M 單程距離:3.8公里 高度爬升:800M 花費時間:4小時20分

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