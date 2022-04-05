台中霧峰「阿罩霧山」半小時內登頂！超親民好走的小百岳　晚上還能看夜景

中小百岳，親民的路線，很適合親子同遊，一路都是走水泥車道緩上坡，沿途還能欣賞市區風景。

我們是從樟公廟起登，半小時內就可以登頂，再原路折返的路線，一路幾乎都是走水泥車道緩上坡

沒想到台中有這麼親民的小百岳 (灬ºωº灬) 會注意到阿罩霧山，是因為這座山的名子很特別，查了一下才發現霧峰區的舊稱就是「阿罩霧」，其名由來一說為阿立昆族貓羅社所居之地的原住民族阿罩霧社；另一說為山區經常煙霧朦朧繚繞(=´ᴥ`)阿罩霧山其實有三條路線可以走的，，緩的程度是完全不會喘的緩，只有最後一小段是山徑，實在太平易近人了！推薦給大家～感覺這裡晚上也很適合看 夜景

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阿罩霧山交通資訊

自行開車

停車資訊

大眾運輸

阿罩霧山介紹

• 導航：樟公北巷，順著往上開就會到樟公廟。• 樟公廟有提供免費的停車場。•台中火車站搭乘「201、50公車」至「霧峰站」下車，步行約43分鐘，約2.7公里可抵達三角點。• 台中火車站搭乘「108公車」至「霧峰農會站」下車，步行約43分鐘，約2.7公里可抵達三角點。• 台中火車站搭乘「132公車」至「朝陽科技大學站」下車，步行約38分鐘，約2.5公里可抵達三角點。

•

阿罩霧山位於台中霧峰，海拔249公尺。

位於台灣台中市霧峰區錦榮里與萊園里交界處的一座山峰，屬於加里山山脈之豐原丘陵，峰頂海拔249公尺，於2006年入選新版台灣小百岳。該山地處霧峰市區東郊，山頂立有二等三角點1136號。

行程規劃

行程規劃

所需腳程

廁所區域

溫馨提醒

GPX下載

• 樟公廟 > 阿罩霧山 > 原路折返• 阿罩霧山從樟公廟起登，約半小時可到三角點，來回約3.3公里。• 樟公廟有廁所可使用。• 基本上沒什麼難度，幾乎都是走水泥車道往上，坡度平緩，幾乎是不會喘的那種緩坡，新手也能輕鬆完成。

路程紀錄

⥅ 阿罩霧山有三條路線可以走(往下有導覽圖)，但礙於時間規劃，我們決定走最簡單的綠線上山，從樟公廟起登，不到半小時便可輕鬆登頂的路線，而樟公廟這邊有提供停車場跟廁所，很方便！感謝樟公廟！

⥅ 樟公北巷順著往上開，就會到樟公廟(導航搜尋不到這裡唷)，廟旁有提供停車場跟廁所。

⥅ 路線導覽圖，給大家參考。

⥅ 將車停放在樟公廟往上走，如果是騎車來，其實可以再往上騎，開車則不建議，因為道路狹小，不容易會車，建議把車停放在樟公廟用走的上去。

⥅ 接著就是走水泥車道往上，坡度平緩，走起來很像去散步的感覺，不會很吃力。

⥅ 可愛的彩繪牆~

⥅ 彩繪牆對面的風景，其實景色滿不錯的，這裡應該也很適合看夜景。

⥅ 激勵人的牌子出現了！總共有三個，一個是在樟公北巷的入口，一個在尖後土地公廟那，而且除了標語不一樣之外，牌子上人物的身形也有變化唷！滿有趣的。

⥅ 其實沿路有不少岔路，部分有標示方向，部分沒有，建議就是往上走，或可以開導航導「阿罩霧山」確認方向也ok。

⥅ 由水泥路轉換到泥土山徑，不過這段路不長，一小段而已，很快就抵達三角點了。

⥅ 行經私人果園，繼續往右邊走。

⥅ 不到半小時的時間，順利抵達三角點。

⥅ 又順利完成一座小百岳了～開心！三角點這邊其實沒什麼展望，反而路途中才有景色可以看，在這裡拍個照便原路折返。