登山新手請收！台中「長壽山步道」整片香杉林真避暑　森林野餐、露營看夜景好去處

位於台中市和平區的長壽山屬於鳶嘴山西稜（長壽山、醜崠山、鳶嘴山）的其中一個山頭，如果你是登山新手或是有懼高症的話，相比於陡峭的鳶嘴山，較低難度的長壽山更要推薦給你！這裡擁有一整片的香杉、柳杉和孟宗竹林等你來一探究竟。

圖片來源：橘子貓TTtrips

長壽山步道介紹

海拔：1860公尺 ｜ 總長約2.3公里

難易度：●●○○○｜ 來回輕裝約3-4小時

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▲長壽山（肥崠山）三角點

長壽山（非三峽的長壽山喔！）因海拔為1860公尺所以又被稱之為1860峰，在過去也有人稱之為肥崠山，高度落差約620公尺，來回只需3-4小時，很適合單日健行。海拔從1320公尺上升到1878公尺左右，步道前段是香杉森林，中段是孟宗竹林，後段是柳杉混合林，擁有非常豐富的林相和台灣最大的香杉林。

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夏天漫步在充滿芬多精的長壽山步道裡，是最天然的避暑勝地，冬天也不會被風吹到太冷非常幽靜，還會越爬越長壽喔！地形上除了快到三角點前最後一個路段較陡需要拉繩之外，大部分的路況都非常良好，夏天非常適合親子前來，接觸大自然，呼吸新鮮空氣，流汗運動，身心更健康快樂。

一整片筆直高聳的柳杉林，陽光從葉子的縫隙中灑下來，真的很漂亮

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在孟宗竹林待著時會有一種被大自然圍繞的感覺

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傳說中台灣最大的香杉林，走在這片森林中不時的還可以聞到香杉林的香味，最棒的芬多精讓你不知不覺的就放鬆下來了

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長壽山步道路況大致良好，只有三角點前最後一小段有比較陡的坡（如圖），但不用擔心，拉著繩子踩穩慢慢走即可

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長壽山步道亮點 - 夫妻樹和廢棄車

深入步道中可以發現隱藏在森林裡的廢棄鐵牛車還有著名的巨木「夫妻樹」，非常有秘境的感覺。眼睛放大一點，可能還會出現藍腹鷴的蹤跡喔！長壽山登山口位於大雪山林道19.8k處(點此顯示於地圖），是古代的廢棄林道，大雪山林道從台中的東勢區延伸到和平區，是登山客非常熱愛的爬山景點，因為除了離中部市區的車程不太遠之外，也有很大的機會可以觀賞到雲海，且沿途有很多可以探險的步道，例如長壽山、鳶嘴山、橫嶺山、稍來山一直到大雪山國家森林遊樂區等等，都是值得去走走看的！

長壽山三角點往後走大概十分鐘就可以見到巨大的夫妻樹

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廢棄的車子（有兩台喔！）隱藏在孟宗竹林中，現場感受很不一樣一定要去看看！

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登山口(大雪山林道19.8k)就在綠色水塔附近，因為沒有很明顯的標誌所以不要錯過囉！

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因步道沿途中有許多的休息處還有人工的躺椅，大家可以背食物上來一起在森林野餐也是非常棒的體驗喔！（但記得垃圾都要帶下山）

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另外如果當天爬完山想再多住一天的話，在長壽山登山口往山下開車15-20分鐘左右就有很多很棒的露營區可供選擇！想看夜景的話不妨多住一天。如果沒採買食物上山的話，在長壽山登山口往山下開車15-20分鐘左右也有幾間餐聽可以去品嚐一下

竹林裡有很多人工的躺椅，隨便找一張躺下來看著天空，會有一種你也是森林的一部分的感覺

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建議路線參考

【新手】只爬長壽山：19.8K登山口 → 香杉林 → 孟宗竹林 → 長壽山三角點 →夫妻樹→ 原路來回 （3-4小時）

【進階挑戰】鳶嘴山西稜線：19.8K登山口 → →香杉林 → 孟宗竹林 → 長壽山三角點 → 夫妻樹→ 崠醜山→3小時→鳶嘴山→2小時→鳶嘴稍來步道27K登山口（6-7小時）

長壽山要怎麼前往？

包車：橘子貓登山接駁

開車：走國道南下後往台中東勢的方向開，抵達台中東勢後進入東坑路，然後接大雪山林道，一直到19.8k附近停車，建議提早來比較有車位。

大眾運輸：台中豐原客運251路（台中東勢站-橫流溪站 ），一天只有三班（251路公車時刻表），抵達橫流溪站後需再步行7.4公里左右（大約一個半小時）才會到達登山口。

登山注意事項

1.注意地形和天氣：

長壽山的地面有樹根交錯的地形，要記得穿抓地力夠好的中或高筒登山鞋，避免扭傷腳或滑倒喔！剛下完雨的話要注意樹根會非常濕滑，請配合登山杖慢慢行走。

2.無痕山林：

離登山口最近的廁所是約15分鐘車程的大棟派出所，在山裡是不可以隨地大小便的喔！不得已的話還是要記得挖個至少15公分的洞掩埋起來，然後把衛生紙帶走，另外在回程的路途中有看到垃圾就可以隨手帶下山。

3.行前練一下基本體力：

雖然說長壽山難度較低，但建議還是要有基本的體力，行前可以進行跑步、爬郊山或腳踏車等等自主訓練，保持基本的心肺能力與肌耐力，保護自己也是對山林的尊重，膝蓋不好的話可以帶護膝。

4.準備登山杖：

傳說中所謂的第三隻腳，建議帶著避免滑倒也可以分散身體的重量！沒有的話很多地方可以租借，裝備不要嫌麻煩。

5.離線地圖：

即使有響導也建議下載離線地圖，山上的環境或天氣變化很快，準備萬全一點可以降低風險。手機app可以下載hiking book 操作非常簡單。

一日健行裝備清單

食：行動糧（可快速補充能量）、食物（不容易被壓壞跟腐壞的）、水1-2公升

衣：外層防風防水外套、中層保暖衣、內層排汗衣、頭部保暖防曬帽、登山鞋

行：背包15 -25公升（有腰帶較好）、登山杖、離線地圖路線下載

要帶但不一定會用到：頭燈（記得充電）、雨具（請穿兩截式雨衣）、防水背包套、急救包、防蚊液

個人物品：錢包、個人藥品、衛生紙、行動電源、垃圾袋

讓影片帶你走入大自然

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