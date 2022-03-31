快訊

你打房我照漲！雙北開價創新高 兩蛋白區破百萬

台版侏儸紀公園！新竹內灣南坪古道、馬胎古道　輕鬆好走景色美

健行筆記 / 健行筆記Mary Lee

又濕又冷的天氣終於放晴了, 把握難得的好天氣約琴妹, 淑芬, Sandy走雄鷹南坪古道, 馬胎古道透早天還沒亮就起床, 坐6:50環狀線到板橋, 下電梯到客運轉運站一看, 馬上嚇出一身冷汗, 怎麼印象中的轉運站不是這樣? 莫非走錯了? 時間分秒逼近, 趕緊跟站務人員先確認, 還好進站後一眼就看到了隊長在前頭徘迴, 這顆心這才放下, 先坐7:35/1820到竹東榮民醫院, 接著等搭9:50/快捷6號中巴, 終於來到了內灣

AVvXsEgpFF4yxqwvnDr3OV50SSd_x8fww5dUKFlI1h4RFJcdD4qsWZ_bVpE6pVU0P2xk_9g7uszQOcUMaqHsDIbPWH6XGj4pA_l5D8Iah7Ca0TIVgeqLRYogavwbgCzmB9_Cm74nA4sMXCJnRejVmSaH-ztzjWdcnEH4yKHwrvLuCavukWu7QY2QkjDBJg=w640-h480

10:18

內灣大橋站下車, 整裝

AVvXsEh2M3KDhUJ3M_w78-CuZkRYUDsFJbBZR7H2yab-hy0pPZseVq63FTgBKX5Njgi5KfJEtk425FsBgErZd9wjhuO1sC6T426GXbSxgF3fftjFC1ijm9V7ujnfEji_srL1x1MQOJwX_A_A8mOCQSYHAoqDHCSD7MPjxyzwNFJnqoLvtveD9eKTWiyOzw=w480-h640

10:22 往下到內灣吊橋

AVvXsEi-l6TWu_Oq2yvGYKPjzF-MskW2oyWxHDMbkbZ0JNA1eZWvfIrl4bPumLy6IIz_Hg74KvUJOC0CE7978ITEO0o4nll0VrhehlDJLXmbz8Xs9NMaN43j1Rk3d3XL0qhhWibggqpoIRKqWxrc1G_4DVJOfLMINh4mShIiDn1ZdOV6OkkdzRKft2tYyA=w640-h480

AVvXsEgFX9_kg-ghhIdH-u3wFnMgAT5N7m5o8-_AUtFU1Yux6cpPbKj-3daU-b_AhqCbQAEsIJdXvyIhYvHDgMaXwD9yw8l9vNTZ31DbcdMFkNXmA69SSqLL4yX-4TMuI-QjPZ0sh6mPHgaBbMiK_b9atlbqvq4j0B7q6e1Nh1B38gjbpyz-HmWYMRPR_A=w640-h480

AVvXsEiHJFrv7Ob0c7Ow81RbbzHgvFGvAjezwYE0tbJpZhLtCviGOX56Khbn6HS1e4s4jgvoJ0CE2bg87J_QZhPIUNfVeRYGEnp2TGSCF_9BB395tFk-wwP34eTz65BTFpOLjAx2XQfly6uW-dXVtZ5hVNRTei90pbWKYJX_lzZQ9y26bQjfJOc1WCcT5g=w480-h640

過橋

AVvXsEgoIhUL5B_ifOU5tEGmADQB3v8liL49k03R3ExzeRSlvh0DturQlJkTCkZ4Pxe-RG953MDSr8tKFed9XRD0IJLt1js0MTpZs2Ol-ZCQIUfR4sD8KJjx-rZkxb9wTaH8SKC86poCixQ_dpq9cgkSNmMUfbyFLTO7UnWO0jL2945E4lpUE_8mv9bmTA=w640-h480

從吊橋往下看, 碧綠的溪流, 是美麗的油羅溪

AVvXsEgx050uOk3uA5ebm-MEAcoTFa1iEP6FYb6EwvXEnXwbzcEizyo0w8Bno06jxNudE18W_862b0sN_sF0iS7jpH-k5Bxlt2zOadEZV--oTuBr98FidLD4nAUs8xljoameu-MgPGryuhPUEH1a7a_V1sHr_RW-2Ak1hAsVt0XShtQOwnmNGjKkP3n4PA=w640-h480

AVvXsEhdcwgwQikneNWRBMzuuVk2kNQ0I2PeJvAvAISnC9QtS_CNxkJ3C6J-0z6Y8gxPK7as1ENJYn1InDGuzTjZZPZVGl32SHl7vHo_3CQ_G89agbwR2fG2XM7adl9fG0Q2PkdEEGIFwwhLy_wkJ8zsk54sSXy5Pt7uIaasuFmXCQVEjv9DLNeG2q3HGg=w480-h640

進入威尼斯溫泉會館

AVvXsEinAYs4xXAQ8Zl28rpXYalXFJVNCbuVS-UcL1owR2XR4m9upBMRLBtdU6EC_VIh2KwKIjwSyYc8-HTeCtSicmKKQFNpL_DR-R-BfdeoJoYOVdOF263drQBzP-wYu5sUq57MVGr_d5UR13iDNVxxwS4XR1V_lZP4M_ADUODRy2Fl8ssM8AHGpRGd5A=w640-h480

琴妹忍不防又跳了起來, 果然是默契還在, 一次搞定

AVvXsEgJt0CuRRySq2JXsq4Jhm4OW41Md0IVOJYwgIYO8DpQt4KUxlikp3lvP3OfI8qewsbTUzihoi54Sfb3Jb7EktxUeWPvDLu-1w-ifISxMSNSzCGupN09UlVqrmnrhjmSDVaCGEp8S2ZDbA9LPb35Xf_71EB5uTttsfiYbKOeFcjVrcWT6dQTa1I6_w=w640-h480

經南坪露營烤肉園區, 往阿三哥客家菜餐廳

AVvXsEg4T5wNH5zdoTTRS72vnuiicqQfbBPnyt6ewSPTiWsjiuj9JpKwKlbH1MsWDZETBtFPoC28CD2vCl0BVNyr9gd2TvhHpNWq9EaSzwX7uE2S01JBty-5xJ5PQtSHKL-jFFm4Dt2pUX-0bYf4vR2ktrWghEKEpIQL3Be_Hf0itVDOvFd4Y_k8ZHpQJg=w640-h480

AVvXsEjJ1KVGITd46nOoDPoefiP444CXCMhD8IGyq-hqGlpqfh0t6tortEXJXETcaIK25tSHnPInkfRzNb3P2o7VozQL851-FFp5qbCumW-5S8GJIO8qonZ_dkyX7Nh6B0Ia0b9jvBFlqySJctUXm6cJNBwF9g0aF_FR3xvFCYuJRvBz3aJjesqD_kcviw=w640-h480

餐廳門前的水泥斜坡道, 入口處豎立著南坪古道的標誌及解說牌

AVvXsEhvBYyeQpyailc9Pxf7XfafstVfwSfSed1tKHDIaDfkF2uIUzxokOCZxbvDavGT-DU0ScQ_-JSFctXyKdC5im1eipx8-GsfqTjHn-Ie2jfj_kXg3eijE8LcKAGNBnkS0leYDtIaJuTu3Xrfs9RyNmkHqT15-ktcZRLSmOh8Eou2dFpLaXphNIiYAQ=w640-h480

阿三哥客家菜, 琴妹這才想起, 我們以前爬山有來此慶功宴喔....

AVvXsEhTLVNfCfnemP1-LMGUV-bsuY7-pfdG4rl8si-co-LGVtGR1AmSp-arqfqerRel4mQKctaVDCFRImDzSO6mIpwj1pORXMFVGGD230NcFA7sGjBM00rM5yrpZRW4Wd2R5GyOrNNX568Pg1ACwhw20c1QSsYCBrXu7HHZcIAOIsu4o3iogS3mdPy_qQ=w640-h480

兩個呆耶, 猜想一定是笨頭笨腦...趕緊請出google大神, 「槑」是「梅」的異體字, 在古漢語裡, 「槑」的音意及用法都等同「梅」, 清人龔自珍的《病梅館記》, 在過去也寫作《病槑館記》, 雖然「槑」本意與「呆」毫無關係, 但因字形特別, 網絡常用來表示「很傻」, 如「槑頭槑腦」, 各位有猜對沒?

AVvXsEiVHThbNfTA5cLn5gVqFTTKnM8Vbx0JKJGr7Br862ovxZvtQ_0RF95e7ncYQdnXogVWF3T7yJQF6oE96A2dGSvYSNPKEUcU_Spn2Hr-f6SsIPtSB4OTsgAh8xZ5MYTg9TcjYaeg52F9qJZdvvXrncbFO5JbVEiDfp-24tigCANZwiZSQ9aDXBHLqQ=w640-h480

掛在花叢裡, 這個金光閃閃的小可愛又是甚麼呢?

AVvXsEhSqwVV-Xedy2XYuKGLGZO8TWN0m6IGi5pIfmUkA9iU060H_B-w9ZpdfbErNcXVYyKa0Lkbcc35cMVM7649N0mg1ZeXyCFPfeEANwJTtwylTHstRyEEH1W3XTfSmLjAkFln1zNB4npj7Ag16-BhIYl2jpv3fHw_N_opMFI_63ZqJVtBHrAyScQbrw=w640-h480

AVvXsEhC45n-eexGjGJ2ODJoN_ZzIE1HF6DZ6J8A6OTrmOYyGtr--BYpmjJeqSME0-Z4rH4SyM4Hn0TAbEqhdgvyAil_Br1TuhS9gzer18FZDCVKwQLCoX6CdIoV9PRCEg_kzNPVDuZar5ybdkDRztS2P-nEGyIjsSWFTDCB1WshD7jPNg9SHgcOWYVLmw=w640-h480

展翅欲飛很愛玩的雄鷹杜隊長, 唱歌跳舞, 吟詩作對樣樣精通外還有顆赤子之心, 開玩笑, 這麼辛苦才來的, 當然是要慢慢走好好玩囉

AVvXsEhOjrTYYAPRBQzB6Fgxw6Pm-nqn2vqAMv5sVIpTpjfqwuvs5BOx6YEvZyyvAGRepK9ETVPrDlLSsLP781skIDbPn17WS7DbLd_VP9qCo-i-Yq0shLh0A0jFir9xM4TK3YnhCQd0_t67gD4vrxsi-SjRPOXbcqGQ2j0jHKjxaI8hHfXO-qPuphFf_w=w640-h480

終於走到水泥路的盡頭, 古道登山口

AVvXsEiDCwevU4vzUVpmJRFEB9bD61YJ-tpx83Q64sPni2tmPtoF_QHz8eI2ilLuYLpgc_bbLJIgpwiD_pVbEjxvkSs7cMinvGb9D4FXAoVKuppkE7wzVMgEYaxJ8aSd3ObjPilQQNxrcwAIN7ti5zdF63-fDAx5IH9l3MyH7uPj9suc7nC8Kx8B64yORg=w480-h640

除了起頭的階梯有稍微流了點汗外,  之後的棧道平緩好走

AVvXsEjfYAsQIaQ1RGYejMn-TYr7g2nrou78HUpdnkwheV8Wvno5FCx_CG490Zd7DraeqZEqt-FxzYqKkX_3gOfJeX61wXO45sot_srdqEmLOHo4dcBMsuqYbfI4f-y6ARCRfcRkmlAQSqEj2DHKt4bfG0QhO6Q55WPXDP1F2E5NlraRqYT9rgNlBaf13w=w640-h480

雨後的空氣清新, 瀰漫著滿滿的芬多精負離子, 走起來相當的舒服, 一掃早上早起搭車的疲憊

AVvXsEhItq5CTXDpSq5csjAWGVqPNHoLJ1_8AWvJbMSF_LT-qMXqJYEERkk4rboFxF7_YxzX1mdpEvK3cDmQwn_9QfZZG5Rk_D2EwqMppt3kwQeBnkRiy93JeWL85nTTw5i459_wTMtmLL5vIjXKHrAoZJh5fhydpdVto8wHZVW7-kz7DHg1mo-34Lh1zQ=w640-h480

來到了觀景台, 南坪古道是內灣南坪與尖石鄉義興村馬胎部落之間往來的舊路

AVvXsEjlSqM62ujgcxnZ0ycPjEq16PR_qGrYus0uJz1WO-9usw3G0XgbWoEDRO7RZAEI12C65c2MrIp-Ha0oOpWJNnzSPxbWqYvWqqcpbeqNaw-ccDNiJ9sFi_CoxhWF1kVoyNxMvJWoZLGL-lB5vreQV80d7lkmmV-s0MN8lPO5M3ydfti6YRUjMbqzcw=w640-h480

AVvXsEg3Auyer-Pf8HBOIJKkAFWJj27UY3k4PWnlDVFP4yN_6FpTmcc5xyyDjHyh_mnZX0SYMv6HQg7Tw_2bhkEu0JwS0my4vHVZjRfFWTGxd_G2DAIVTqg1Ee57sK1CV9tJx5BnwkYyde0IYfSmeSD_jSJz5IwzCR5KcPd9O3q-i1j2ScMfl_5AKTWAfA=w640-h480

AVvXsEjcWy-Ni-6-tJHixPP0NU5CWheCOQJQ_iGEgMft5xDZjlzkqSLp4lHd0UF7TPrTYHc_hZHxzucQWMrXX8enYZysx1puIA_KRHDn1-MMXAYhq27r6_QEcamItuuV3yQddK3FGOhmGll3aRFsWTSBmRR4ArxKvkTHMk7Vqm5ggbV7dN_LUPBotjvfxA=w640-h480

這一路上的景色相當的優美, 能與眾好友們結伴同行, 更是開心

AVvXsEjbDkNUUAguhkel0qn1F301RHjCTe6NtBsFVdatRJYNSLMkUvoaxuX9KWBZbMY8JX_gJcJp7ze1PECfx2Ok7Q7UG_gESJoTeHBd3XzFOgNGItEavFvDuvFUe7dpvRiRQRknDibHYTXA5RGDbLgmx6vhIiWp0BDVHg5KC3LZAJ80Vn7rym7gHEyhUg=w480-h640

AVvXsEiOqyOPhzpa45_EOv408fCJ2FDc_vKRUJiD2-xzmmvUF3fLnXsYkOClJNfiNzKfAia4p-dNtDSLdzjoJ2NmCNd4RxWKnwhHHLiCBpU4T3fTT0upeSZrlcp8JK9C35LxdsB13QpLEAU3Px5dj5jmT0hycAyPAuVpf-XMQR9MaVocaxuGtcH_w8X41w=w480-h640

诶, 怎麼停下腳步了? 原來前頭不遠處有坍方, 大家戰戰競競一個接一個, 小心慢走

AVvXsEjCq_Nn_JZOFn36Ip2HE9uDyfemzBAmbN44lPmNTcaXINOcsU3V71fCbrdvnM6Dt4ms2cTzjZpPJsdd91LWWvuuyZN9e5y_N_lC_cEmHztAL9QS7LdwhNxv69sZMjnZxu623LOFCbuDcTZQcEACnDvv53y6LyOASjp94AFdHPLQbuahqoUwBIw_EQ=w640-h480

在相互扶持照應下, 有驚無險

AVvXsEgIZ9xyV9XdCSLVMbIZh-LE2LMn4OmP_2k0J6Ss5XlGoiffu0byyN1yzFfNUXAV2JGVao7sVPr6MtMukf4k9-eirZ_kgwyUug5alPDz287ZaaCRPltZKUU-QHs3ngqL1JZK2qKSs8C7W0kFlp0juZyAqsVg2MEHsF5L2-e_KeaeHATQeiYeEaGqMA=w640-h480

路徑越見原始, 到處藤蔓叢生

AVvXsEhI9gIJeedPf3ctAaEd7DBoUp05ZFfC7vMB17DNTeW3bqm6yxTpKyy_mDCZrH4aJBzAJxHeFWcOZW59Yhzu-MKoJLC2OiohwMudeo31YNm06Q01GllLW0TWnyzVYy9zVpCIhHLceeq_xRtnhUS4q5c8ixcxBLzqEqYSQQWGLsH84kvaoksdDj2vDQ=w640-h480

11:37 接著來到一處木造涼亭

AVvXsEjxtHDPNNePrXpnZNSVgyC737h2Tvbg2f2fnmqK4aVEoyrdQjh-i4fc2wZVGtBWZG-kV1YH8Gdf7GezG6i3Pk05diCX19ccdeyAAO0M-Z_h3sYyoZtHsiUmhkMvwjrMEuQqv643FzZK9mpv0aMojJcqyOIPFxBnYVOiC_XK9dft-sgxHwX7QpCisA=w640-h480

休息用餐

AVvXsEjPegx4xk5sH1Qh9YzjtR0TWHuqpnV8HvVsUjzh1yUPxGN5w2gEBpw3EXMIh5-pGqhxCGRqik_JN0k4cM05RSKOx-KBrVPtKJZlijGVjFNikcOj-hkYhHnqGInuX4T5Vs9bpvR8vK2k6ShIpNKt4KOENk2981-1rUgngJ-e4-SBd84_YFRtT06DCw=w640-h640

涼亭前面的樹上箭頭, 指往馬胎古道義興村

AVvXsEimDW-Ul05hT8gsCfUuc4xRLC-WkiOGjW6QUz355BQqc2N0ONfZUSWdpnics5npRuOYuNwQv-4FVU2oU4Sa4TTpGvBcc1th8RqBLzNKsqhyrqBP024CKGzpHF6PGXPJFODOyu42cECsKURLol15soogfXe4UddIr8bz8QE8I5A4uH4ppLrXUJpVkQ=w640-h480

路旁一顆高聳特別的大樹, 上面還長滿了好多的藤蔓蕨類好特別, 說是百年梧桐樹, 也是古道上的重點地標

AVvXsEjlfTkQ1DfNJzCDyg37NE-iqeM6RnVevotK3uMHMkLGT08bnF7lxIok1PUFbBsb807Z5c4c0P-h7yEeRvmGCW13cZhxloC1PKyYwDUGK75VflRuBodxfLsFS512jH1BJ6blGpkgW1ya1UQpw5r9jf5qxIqxHr5h2L1YZIKEyOByO_oqEHhJAr-YAg=w480-h640

AVvXsEh6gqwwuhHNTjCP-CIZLQnetYnlxNu2CeuJmlkHAjmh9ZKehLBd1-vNuFhPaBjoeyXHdOAaikPoGGb9ZqInzP9m8fvvSoixq_jNIbneKqgr_V621y94Wf9LFAKbqZ5mZF0hiNFtFXMc_ZCvUtG6T2BvvMBve7upzpMDeyGSuhwKrKYwZxNSt_drXA=w480-h640

過情人橋, 琴妹展現她的軟Q, 雄鷹的攝影師看的眼睛都亮了, 鏡頭閃不停啊

AVvXsEjht4NfpeSocfWsmCnfnlyrtop6hdMUkR52cciN59rnY388YllxjDGe_f4opWQ4TGHXPdEpXCotaO3gL4HjNpFaXPzHQmYniUAJQ8-5BuzK5wXpZXgNd7_a272njzvlL4lHG0UNxtO6jEfvzuCfHK4qzfZcaqxCHVBRX6SzAJJ8IDJbkkNRBohYCg=w480-h640景色太美了, 小櫻姐說就好像侏儸紀的公園般

AVvXsEiaHg7h59347cYMRsBYfMTYrZyttaoVhZW7p2MEmN8teRDDaKEfGNw1gRTiTJ2CVbavHBR4lv_WmBNlDCHnMnBUDqNdJWwmqMIZUeXIUVg-0KQ1fsMGR8mc1UUg_8Y1G9JWaKvHZIpqq635mss4dy_sasrXX3brcAU1or25ARv91QF3q14ocjUxfA=w640-h480

雨後的溪水黃濁湍急, 山徑濕滑泥濘, 還好隊長有交代要穿雨鞋

AVvXsEjn9XXAUwWhfKxV707BrNHNK8GgWWZBfQfPFDPVq_KklxLCCxumQvIOLIrbmMQY0x3cPYDMVsnFOAlT5RKBbjsO_e__bv_jzNSQ80oKviCsDIUcwPFT8x3o0ihSGLp5PHLRcdDIl1hMeAYosN3NyWKwA_ksWSnS4WUGC6WOVX-CAf9NyZYdQgmpQg=w640-h480往古道終點1500公尺

AVvXsEiMoCeiL6zr0u5Km3MCk0DCcMP-9AeeiRJynZsmTDO6ISd2nJBK3rd4WwruZ1cN1FAm1CmSibNmuram9mzrSptWk5xgsOxyLsuXl0xy03nvz_ThH06yRSHEhUyN-31jmpKcNCpHa4iXH8cjr7CHdHHj0QJUKWGS7HKSInu98Jgg3zGnlxZPAyqfjQ=w640-h480

琴妹化身鐵扇公主

AVvXsEgjWPlfapik_hQ-qHdwUCo0OuxKirQ-HjoTfDrUUgbSDujA7m-_tjUi8DYrbkLjnFvDvmW63I5dSTrJKqp66IBLelw2tqE113a1ZYQ5G80PXB55Lp9Js8hyX9BFKOznZR9cIhIa9oN6iZMF_Tsc-T3plUCQfTDuZXR9SX-7yLmQgRr0VqrO9ncAsA=w480-h640

台灣芭蕉,  台灣原生種

AVvXsEhjRw_YEk2elJIkW8ab9DoPuM-gaM76uMVBWDAtC3ysCU2Xht_3dM_y2OfiSDd4vtepAknzQs9sLFXuth7hU946HyjZeLd3dUQcIqVL3f4AWyIN5kvrb2rdYNwQncqi79QAdV2u20hQX-NuUmuiFQv9XJdGzB0A0uazfZTInGwtvbl1_YmtJOQmtA=w640-h480

AVvXsEgVm16sg8OeWLHPCJk9Gz93yN-OsRJ-1ArfAt1gMMdv-ZG5lzeOG1AYnziP60K3tbJE4ch6hIvU9Ni2Lof2Q9CvRjcYWDHB1U4j_Oe-rMkZ0mGHMz9hu1m_Z5h30pBnYyoZAkqhrwxdPPnD7z58tmgGMmZz0f6OFXQf-GZuSq7XmCuXxaukVoE05g=w640-h480很快來到一處透光亭子

AVvXsEjx6w3g7o9z_fbvmxBL7Zo8FZIFbiyLiP5E2iCVR24zKEOqIiWLZCpqrImoGFPsk8Px8s4zlE7zxkcMmkwvJMOqckDNEwOvWeKIK5tzd0L5i-0jBo-Bo7l4ij6-5lnN7iJUCWlA8Ab8GSKd_hSkbr5O7ZSQh63zG0Wqn2NLcXlfUTfzdeOKGONu0w=w480-h640前頭的大樹頗為奇特呢

AVvXsEhMxKW7KyqThZ5IHJaS5axol3erdftqbRCjPJJrFruMKotD7-d4LXf-6yEfRXBG_NYeTLwUeExs_qmXQpwPZdXTxO4C1tMNuh75dkBdawO6w56TZzjXBltrudNrZ72axx67BbNocVw34jw0Syn1gZvE1xsDV8SayzWd3JqD2KzLc1t7sJnB_pcSPw=w480-h640

經竹林

AVvXsEh6yuE1A66KhEgR5MXApOZh8izPwTMAJ3p8HAYT7LPOGyYaU_1Pv5_ARzJKl6GhIADwF6R927UT4ZhagwdkkQRtLE9A4eT3Bt6qkBi0EQya3tXu1IOIHUO5k7DY5yRTI6ASY0KpR7YMfg6hZa-zoG0cN0mY2U8aFRh6vNK9X6Di85pCyke-wb4r8Q=w640-h480不知不覺, 春天已來到...

AVvXsEiD1o8Dz3d8RGryiBABsTZXOyZ_677nlUwQGxkyCFe8C6PeSnnGcRjQzNFSnCbB0RZkrOqURD8a1sAbmOx24MKE8Qi-DX3jDfa3_az6V0WWKKH8dfsYfUXgFkudG6STSxnqnMHdP1JkAA3KJ3Rg9xpGNpK3skZRZNwysYSA-I_lAzliiCgebpNCSg=w640-h640

來到了小吃店, 這裡有放養的放山雞....

AVvXsEhOZwUFAbv2UIC27hERinKn98oPkBjPbCTfZjgcEC_l7kTbU3PiW-ZLmhfpmo3d-Ky4V9DVY2_jT3SfKWa3dVoNCo_rqZp8VyWWL5gjGvhzvAvBt0NQQNQ4hrkirSN-eK7d3-qZGOM2IHnyAgf85QJuVtOqg6jmeVyyqF1d2qHJRavHcmHiI410Ag=w640-h480

老闆娘此時正在用餐, 貓群一旁乖乖等待

AVvXsEicEs4OcOdeE1oUmVyyesOJmwEX2YhrjKflKERG7NdahpIJ3U4oDSE2a5cbf3as3Ungb77BM3lYm4gEi4RlPLfHOp6f4gjbMR2zG9CxgJOGkWWKV5pG6liC-sjvWv2nun_hWXMYoPUTru6D97JAHRGNFCMKnYK-GoaBaG0UbgbTiE8g_vrSdRU_VQ=w640-h480竟然還有賣琴妹愛的金門高粱酒

AVvXsEiQwjN42ON0NfKJXw6NJX5fW2mvbwS_jOT3WbaCY2DjdFi8HU9vkMqLeqlHq1TTctjATjhd3OSlOqmkYVm-uw7daREIXgoDoSWTYI4rJmtDpg0RYT8z_5M-Pt2ag7EgfegmZylk6tGT8xURiSGLs8O-eBusHy3XB233q1rdqTdc2sbRR5AjUl0ZfA=w640-h480

這幾位已經走完全程, 準備往回走了

AVvXsEiQ9xfOUIUd1GS4Bo3SYwCo6dKJeJzFcEppgg27gkw0xRhgPEeEL6z83iHh2LRosw3BCsKfaC-MgTjN5jJUvz9XNyfgK1eWx0qqGgIuhXj0iirOhXc4qSIjayrY1BdISZw7x-Y5defeLlI9KEcwPZi8cyqdIqL6yHrYXsptBtZXHNjWo3T2nnb_Ow=w640-h480

經挪亞民宿

AVvXsEj3b5br0tti6pIJlokmRiKYSWGYmP7k9Zt3qz_9blIkdZXdy8GmboB9lgkCFXAUtUM9pCW5Mrdq0ukn8OgyT_RvAYvqP5CFUzbsN22Emc3kl3y2N_xX8CP7PalcvT6x1a095emQyZm03Ut0YwWAx-QWXTGgZrcc9KPx90hh8N2KRxiJ31hZ-F6EoA=w480-h640

AVvXsEie0BN60z20NbbnSYwKQnbBSjyDwN1XH5mSokRXpQT9dJgK9J6D21nYqcuaSlth_h_AvLlL-QRnT8nrmD86qpRsNJ5nz6mkMKUVW2wwEDxvyJVhQ50p10h4iv3U-lZ5rVvRz31FfmXdkr9yVbUAhNg3iV67t5x2eTMWWgG0N07_930X9zyURv0pgw=w640-h480

AVvXsEgUX2MIZWxgDU3Ixl91AFZb_caKKdJPGGQCFdtFNJJQdorEcRnLY34x6xA8kjYnXYr8n74xtP0hvDFVmVYTSUdKI2WeelRTrEuhyBGFWCeg8xwfn85kFWgFpQD-Ijf8uMOUwTSrvwlqiZvq0l65M5Zb13NYmtdTZ_B5UgGFgRBD7yIssKPP6o4U_w=w640-h480 這裡屬於尖石鄉義興村, 是傳統的泰雅族部落

AVvXsEhA-h4mWqeRGAAhamQ61AdPs8DUKOwojsw114fHXWNejEvKxM0XyJgWc3h_PY8EgZlBau3Nd42mxiX5JVwqiAzhvVqP9ABr0oow7XmtCs19IazfXlovFVy-W19Qztvz4bnWuW9Y60E3fyUb70r6yReJq-G2-P0Evzt42Qhy-vIMFt55tJoWcer5xQ=w640-h480

AVvXsEiQ73YpoAAzADtVZcLlYyMIwt9gdhWPhsgkRCJ65GB49pHQQpN-uqCJOs1ELOMneZlzduFrLRt6jt8LLpxm8pQR4CIwkQpr-uQ4wpUKbYIfIPR2lfNkp5Hc4yn-v2vUqbZ53BQBvi3BdoFUpfFDXp10J8lhazTPWTBStktWxc4ZdcY11mV6XJjCMg=w640-h480義興教會的教堂

AVvXsEgV133TgC9MX9rLHPFV9lzDetll9nKflKinP3HYfaJatKV6kfh99qfMS2pXfx0DCskFw9lws0bSYq3CRqzpTZJmJng6aVRL2K0jV-sh0UbL0-lYOR1PNPhBhJdEpaXUcRVrcI9mUQOfgtbNtThFdFYqZIN4fqTxvOhWyLAwTpIRy66w-smquy8tgw=w480-h640

繼續順著產道往上走

AVvXsEjeXWrHH5u-I2fVFMK7fEsbgQ9YS0RwccF65kzZi8r1n8CnuBpLGTPjjMGqPlc14DfmOUw3OUVRdZN2GYiM_ZUxKOKEaDb2HD7FhHpQ4xPkjWZGb_sIrRzBPyqIJk3INsCz8odemGbTvRsfUmFj39FunKydj9Y7dPP2XZRXLmDQVidXtviTNaVHiA=w640-h480

AVvXsEjWjGPPDKjZiM5ebsfShWI2jPhyF2IZGTZZE2ts32JMUjsTwXNp80o4BON4PO5L8_kcp3dTT4BnE2kcVSRUjqGsTjoY-hUUPyYsoIf0l2c3JqLEjaGlbXlNTX33yjD3ImjzFg6LXgaqq1ZDr1dbSgtYwkRsQm0JJUjclXIm2wtKkxHDSNbz833b5A=w640-h480

且慢, 隊長停下腳步, 好像不對耶, 吼, 幾個盤子竟然走過頭了...我竟然還走在最前頭, 簡直太虧了

AVvXsEgSVYbQic1Zc5rduVRxRIKxMLaYaf61cWq76PFdmunoMBfQxM3655pP45cypU8d1UpsFgBKnlxlG8v38OljEkyXuT8y0oPxX3N5zwBV_Ezz408Xb_6mqbASSiWgEQ1VWeT6q2f8PHCdxgBkOcvjURKt2jSlUtS_CeqrLC9yL7TBmiychl9I15bXnw=w640-h480

趕緊往回走

AVvXsEg4_wZg7V55P1y_AMJmOuXd2VQhJrx2_ShsiqTXlt7g_VxhnRFxDOZrTrJGHz5oXIVWwM3H-Yw2UYyx_f_DENnoq2QLxGqoqTV2Kgip_L9tXS2OKuJiHaxBBVHSRhm87KjBlUrChrg3Pg26SLMcZxmqjer_BslhxB6ceL6refDS3AKi53KCxfYTNg=w640-h480

嘉興國小分校, 成立於日據時代, 推測當時日本籍的教師, 應該就是走南坪古道來到馬胎部落教書...

AVvXsEgKg2uWR3pPylbRowx1tHWMrC5_BXgg6k2fwF6IP6fLOCyT8FdoOskHr-102zpVTXm22JUgYC3ZrzT_Wcxwrb4Gvd2IEkaLI0kG5idqyOTQidxNhN18Xuz4hDRC8C2xtFn-B0wwZmxoIfIfO6PZyOsnS_pifrB69KXqwVUx2Xj4YwkQYPBL64AWQw=w640-h480

吼, 大海報旁邊的看板明明清清楚楚寫著馬胎古道終點, 您大家啊, 只顧著假裝天使拍照, 眼睛都沒在看

AVvXsEip6PnOLadwWnf1FT2Otmv0R8Cfjfl_LaKT7-eM47ZK0oU18nFIvY80gIsXuZEN7DW2W9yrPgprmmoPw5BoaxGjUOZoZfnFhI0Z1gs8BDvf34fGq_joYoA0L8cqvbJrO4kNm-Elr3ZiuK0C8YXXCTQ4LSD0VAZPgSd88DLb94ZxqkUGexqpHprE8g=w480-h640

AVvXsEhxbf3vE5HwJae7ewAXiuQAJF9tkfdMgAnc7UyLj6tZpzLH8t9M0T7WJZ8iQQISlO0RlNuaPr8mDuAMP3wmRHfCu1Rq9HjAIGWcantbIdzp9r2-2CE4i3TWtvDgHw9hkjBc1OpwPftecKbT65st9KtIRgVtzkPyeFrTIYDEUjnacAwPNQGA0KeYsg=w640-h480

民宿門口瞧瞧

AVvXsEiJlp0rGtWLh_1108KuHX00BEtWF_I6a-fk0X1YaamV96couxovCXcPJ1yaRW-kOvu7PSYhJkJCFUqRak53fpzuJSXWz8YctsS-VgFGh800QFalC4yAHq3f1AKUekOdRzhJssSglN959yzNv8X6FOdM0x5iyLPx9FZula9IwJhN5xirtWKOJN19Tw=w640-h480

原路回

AVvXsEiXuKi-K1uwAC-OX4XpJTVH0H-MQ9Y3-4j3AEZ8gWNbemq_nrIxzWfLMv_fN32kR8-gCpqHOtP7F7aOteQtrvS_BEaSp_-6HTA8S6xzWhGkdWduVdLZUf1gAGehw5WODRMoPTt9DxC9U2ZvIBMH2V5JCU36wqlwYEuDo0anhtvNbVz5y_yXaG6YVw=w640-h480

AVvXsEjqfh9mLNfo7z2gGQuPcbPfwnKnl1Xs0w2RiW_fDfvvMsNUNA_oWMvAVq0hPKZpvA1A3wpvZRK3Ye5OecRcgK35NmgvdGExWuvuA_RHhFt-1-0xcGjGds7vt8JV6cKLTdONjs3dEseD37jXa79gyaaBKhI6F-zI0ZkBI18hgbBTUyhVEtpRxfUxZw=w480-h640

AVvXsEijbtAmNgSJp56Nj4I-12x28Q1jK6BlpknELZlnLTHnSGX8ULXLsO28A_ZCYYbKu-SEP6No6zToSE97_TXL-kedKImXPGDbIMywMOTTJyNW-Rp6xVf_ZEgQ2UUtFrdIBro_3nqSq-3OMojS7LEreJvjM29sMFg_hm0CwZOrqaJtpjddlbNHNRANEg=w480-h640

AVvXsEiFyM7BgWKlDAqX5lBJVuItj6gnKSN-741czBthdx1KWZsKS0-XNboqvelk-CHQfS8339kHiDog3I3lBQ7kSrWny2QKdQJeKypevszAF-re6CcRfM8QoaGdPpq0MTTCaIoJEC9q_j1ILg-FESFBUWNmIhFLSO_teo9JEl5_BN4niqPb6E5lVEXrhg=w640-h480

AVvXsEiBv6qi3kKKVrW97GO71Hm2_GZhZsRUGQJfLzGM9V5EraaAe1MklwVl_S7f1dzWUQggNWe_gF61wRIuUJcxt9o8yjh4nik-dF9IqPcibFwSfUgd144KALBHBmGMQnjyvN5zVWIDoQaqj4nBVlrf3Mtja8qZe7JCVlx9PUXTcRlvjB_tSosPUCAKUQ=w640-h480

AVvXsEizOuvaoIp8OmTAUg7ch0WzHVuw8L7RGp0MtGq-cLqejrWienyTg39GAunNgeH3oey2qw4T21-BpCh7yriFrnDHNgxQbwUXv6ak5hYjypEzqIACoznHR1V4itHTSCvmDOGNSRt2cksBtcC5W32mehERWZf-i-vINsWxbZ8_5IuoJuP2BriltQkC-w=w480-h640

AVvXsEg_Y_l3lqK02pGIqCNZu4xQm-vSeY5nqRu5sVldwuWeQ7C8oU-p8o8VG-0WWUhk9mvD9lFlXhkTaZK8j1YeL2s_JnjDY7x3LejHMKNQLpjASNp3kHwlHtvxTU2zWQWKQ5KbcCuCsv9ykga6kRA9gi5HfFAnqqaxzFeIZcZm6A-8_boBiyiF4vWf1w=w640-h480

回到中午用餐處

AVvXsEhZfuWyq46ch0CQzAfsDeTbuKX-sBCvkfWf8Nr3vDufPv3skElsii11O0mU59Z52f1mqw6ZNQkplzCeOkjquBmq3JUZgqCqCZkxGWrl3Peedqre_Xwapg-PpuNO2U3QoMBlFTCeTNVWyUjestWSj63uoabtWyxhQhCPh_mhIoNeU4Mvc8-ab3n4ag=w640-h480

岔路往下走,  繼續馬胎古道

AVvXsEhbYeBUq0toqQGBR3v_cu44HeeP6-E9FePWnVcKdUyhJ5_icyQjS2H0x4EsnU88ltm1VVd5KckuuDcwmKgYu2-CRVJTNf3QDlgwqoR6_u4-aZPp1Z5XIVbz3VwhX5YDb7JAmrYBe6yJCUc7ET-SWZbZsYOIzchH0cooYRgzmzlNtyF7W_O00KePxQ=w640-h480

AVvXsEhTfTmRkXXUsvnBO187h56KpgbCUC9XhfEncb0pgFmEyLCcm4qbC3h0YBYklI03RH5mDD-pYnNrNEXwftkYy-O2Rij81v_R1FwjTAtt7iyIVNhu2kKiJkN-XQKcQrtXnygbCyWDVTxAbS9aXfVD9BdTiRHJS5HdnAlUmByL_F0HCcA0tp9CaZEt0w=w480-h640

AVvXsEhBUhaFJYeoUOPZ1IzxSfuZyotGZfBEoml8_23ZzM0lTA-k2JmppuXBmI4wVY2en7JhZc3Wv8w6lzxgcGotXfD55w4U1uw0Z0u0yk9uCHzgiJfq_DRuBa903dx4iZtjiugvijR1Q0dwmN6QB6oNZyREMW1asB6DVmIOw_sEXkCthW-NoccfZrhrBw=w640-h480

AVvXsEheFQCYvhOR4ylmXirPcB9M905LcNDa4OwsBJNI89pPS_TcMVLiRY7TvPkv6tt2oVACAQHKpTjxmxyj34S0wZDR8vTP4nnumYq0FPNYmsiZk9VtPjSFDvm73azXFxteAf0kOolHZhqe1gzbokIXo8If5pjcnmXKEPlaiD4F0epyCJkZ42ukiTmSzA=w640-h480

AVvXsEh7E1ZzEg1vt4gpWKoDZxy_bsocjlAVbSHW9H4Bo3i96RjfRhjIIlM0qoXL4Y8dVv8UaVNg6nBgVCg5cH9wWLOJ_Xh-r-hlOnXpQcnfiP3HVAtbeNF3y07qmyJykCGQGqv6FPMKI36pHYWhTiBcBP0vMKw5WDO0scUP3aU595cUFoXgKN6WX4POQg=w640-h480

AVvXsEjN8F3ysymTDdThrn81mRKqtqFGpHqA6Lm22uyY_tc7aihNnDk1NmCJyvMMZ_sNRKcIX1gCJELaYlVcuj_v2F3muDWjSHsFpLoQUzbrwu9b1DOIUqfKTfhS-uVkwOQvN3U0pEAk52mfa98hdhsjF6xLzu3N2Kx5ktofnBv5iTqLvtnx_fQ0mtAxCA=w640-h480

最後0.5k

AVvXsEj5o_ezjG3OyzQSgDi3PN1NLxtqors1u3utqPXZw9QFP3VW7C_H_1jg6Yx4wSwH8dychSwO-TeAn70LKj_VSWjVmssJj3QqurOK0e3wuW51SSkReVeMF9LGHNnnwG574ASd8Nb8dwu5NHq8b6tFCUMDaR87RCPtbGL5o3hK0LC0mw8OVpgdH6D92Q=w480-h640

AVvXsEikRpxbKT5u9PPFjfDXgh2T8apPY0R1D1gqLrEToD8CvPBuazxipDtwwbkEVJ5XIkhE3czrJXqOXL18E5YTMrIF7yCQu0ABMeCpB60lXkNhsE_89gqThtw6P41WJ3mLlqHCIr_GOEOKBc0tz_n0xGQg4ed-KAkRYAFEs3reMqdfRz5Rx5QdnnE9iw=w480-h640

AVvXsEjvoA8B8XZdKfyT2v7awdKg8du-l6sJfrXgh5mou_aiQZDtAB-aLAJLSbZq6dew2xbsTuyUWIqVPAI4qm6-fk0kiT1GzhanyGaFqybGQnS0cWsoEQVAV0HHQufal9AMpEJ3iaFJu94GsLcyriTzLIuNN11XRUrTiFLL1A1VRwa5igqaC5JkZ1f3jg=w640-h480

AVvXsEi7BGWr2BuSwjzfvnDkb008LhiYqLHx3n7mvbMs6UNz3wn3RDrSh2yXZbhm02PMSsEATbNkLByoMLqDLEd4StkQs4GJpuzYhyB2EKiUc8fLd3YLUixaV46TmVBrdeOEqkcQ8MO34y4-00TF7nL-jnSon1mT_YZWnO3VcnVjGDtJoLa6MChqqIDPFg=w640-h480

AVvXsEh5qwgxyT29yUsRIU-kMARkdE1F4qiUdqbkbZFsAKgwxawbLumj9dFJERM24aJaTmjrKB9_vlO_u0s5DuNqYG8yHUBu9VyDcF_HE6UgZOKWISYWcsXEM4YAt5ujWCifRVlz47peCnd2Dg0VBOsBvBh3H_GCdAmtNTsYN8Xax28G1TVjs5AoHI6nBQ=w640-h480

AVvXsEj2E2qkZtlJu_OIMu34IRZU7a8NzD_u2YmFIwjx7pAROC3qQtHLtdVZsmMx1XJgPMT2UZ1u5O8EtWy2jMwS0KY1wScpEBx-gVxzV8TtDnyi2a3zOqMB6XSsvbAwiasQUEZGiSVHN7-ifo0GXCQQ2M8voqiArO4-FociQJbGLXn_gF2ceFbZaW3leg=w640-h480篆刻金色馬胎古道的大石

AVvXsEiCLFdspkCdSxbxXd56s0Klj3MCL0ZBdIZT7sATdyCkeu0hBAJHWTF156Qe05TvVUc8Z6B05EP6SGSsuDO5MAlulQlbER7ZgU09kvyo_98q5ud28YW5NJtIHWA8g2onwyKabMg4W60zFBjpPV4IjxGD4EuEgi71Fn5oFxdyCb7JyNoLdryQqYjyjg=w640-h480

過橋

AVvXsEgf9anRfhMVmY-ldbNU51fMrMIU_FL6rp9z8GSfKzyHkyM9uj3ovcntL6X8L4aJJUV_uW3VYuEv86Dd6s1XiOTEKEAdo_xgN0oqh5Af0lt2w3WQBvrfFJ9oGAmeOQH1Ys5sXv-lpVKncuCnrpXu4DTGu-uUvmKQLmY-G4nOl6fZdcNkHFTqrMrTfg=w640-h480

AVvXsEgp1h5fWgcTtjPGCMdWjrWVXqk0CHhcOgAyJGuWj1bBGVeAsXCxs0rcLne5XoqFpoeHDBz_zc3N7ieEzclWoSLWzKIlqs5_AqVYuagMZggOzbyT-8Evhj2v0rpGUA5DO1T76aKDvB-4hXXgWzJTq_Cw82JkUTFlL7kX99L8lHDXywkvuvZl5nsuNQ=w640-h480

來到古道入口, 感謝雄鷹隊友請吃橘子,  爬山後來顆清甜多汁的橘子, 真是棒

AVvXsEhjFoxiEllhEiFNMt_ZfzwS79t7eWbNb2zhlZHqLPdhpLqssKeLZ9KDQmRMvN2k3bB88fBwZEeBbfg9pnkMfn_s8smsbez5VljuYYR6-zvYT58MnhTUxCHNsvwGLEjppAyDh2hLInNvOHGyWCuvp_szx5N1wKIWJd6BYSqoi-aZ9CYIo75Oev_acQ=w640-h480

3:45 馬胎古道入口合照

AVvXsEjN8zMMMbalnXmhocziJIRFJRvgb-4viKOoZivtJwpjIvO0QmFzlITYVNrHbSvEnFlkSeIrju6q8eLBl8KRsCke8W5bhfT9i2sw03MMmEer1v9aw7vXi6CmfZcVVIouO7dgDMNHBlDPfkjmBibDw6Qer5Ozw2VhNbDiTIehLdCEOIBm4eQbXdUIYg=w640-h480

AVvXsEiK9P6WuPt4CjTKoou_m-xuEOF-nj66I0RUBe2z18DPLPz2TwKaufOm45lzSk3YjOmBrWTdFGmuBlI-jV-ZRoP7729skSfxEvjq07i9fsr5CdUCjgljne49DbdhEkWzNwTv06enIg8nR_st5RWv3ef46DUSR_Hy3MkKmvSVqWqxdzxP-wHIAS8ndA=w640-h480

過橋後

AVvXsEhjBp24Go5zbQ00EF64pbKPH9KgflMHFk7nRSeI11gQZgFrqcVAaJIdqNRAVlZL0uM3rj5jgFwUhfhB3HfGxDGTH1r7R14F_Bn676v42-DhMqI5yTIOtsx_fculqtkyXAC4ZFmgQloGk8epKqpJtjcwKQrUioZLS2zRN9xgmQQUZw2WXjeP7EMePA=w640-h480

續踢一段馬路

AVvXsEh0GuJjpJ4lU9O8wXgfQ1mgEHqNVJ047QaRNjtE76WHvpPMGCn85m0GNL4FKVfjVQ55hMBcADOuaX-B9gqg3HlnavVPvvWNk-ooXoUKKAA4fsfYS47xMx661T1CREAd0ytZ2KRWYOCkoTD8MhKrSWR9E8FcQgFR1JPGNkajJwAR010roNIYmFV7Pg=w480-h640

來尖石鄉爬山好幾次了, 都是坐專車...還沒這麼踢過呢, 挺好的

AVvXsEhlkka8yXGUu4CsSWCL7SWLtVzB-_NrMpRWWsxZmXPTiGblRklIlKKh8GokM4eBGIb6lUt7hlORzl6xZ2U6YRb-_XdwQ7lZBnD_5M0BNP8QztdpW_ba2Ntj_zJyxVXLqd7dmAeP4qTdOs1QIF07M-Maa-9Vy4rHNBXOTeMslqQ5rjt8mMts54yb_Q=w480-h640

AVvXsEhlJUHBP6KlJLHaxy3Hcap3YM2vhGMY52U9VQ3D708T4cwU9dlCkqwP4i7eX9x_dGbbZVzzm4CIG6yHGuCmMFBb7KVANtqS7dwLr9v_g4Aejd1KwtKt3xAWPzDVMleeNCFKbe6KowWFmDQuxKMEPZWHshSinTx6FBlCH2_95jDGPOmH4eOwf3Hz4A=w640-h480

AVvXsEiJ8JDt95JoNY-pZm5tqKidfGjrAdPljN0ayC1F_fyHLmVms9a0zOXqNS5xJtT07qoFz1KKUyBmVONwwygnkBG4Td4rQexgmJIqJQ7w9VQbvnecD2eZi2_4Oq2DWG6vohB1_P9-cfmR0YJ2S8_Syiv9EUpSpqOUym0yaA38yHBmlpZlkEPM0y5U4g=w640-h480

AVvXsEh-hJbxXN6cyg1_nnsUo8y0Xz_h_Ux-VMM3vPHlGwixU--nUYpBiHNlF1UV827Rd74ba4V1HQFvl55xL5hf8kwHRZIAcK_tvKAsmthcFKeQ_4JcJGGkiZ9W6dKJS3-ojPDokm0gA7a5-ARxFRRZtr4KnTsyuK2Ybkn_TUPnbn319xzIK2Lxr7F7xQ=w640-h480

AVvXsEgTuk8buc7z0uNrb39CR9V-35OkeFEseoffAtWWnZVCThTHZy9CiJdNPYsXffGgT6nSlL4y3_jlIruUNDmFf9T957979wtE2E1CJF-QMez4_mHmdoqSghC72Zkk0bi3WlUawMRhtGqrC3sjZgvfH8yr4AIEChHoB4rvJnv_9wx6SU5TPGCkPItA1A=w640-h480

來到內灣大橋站, 剛剛好趕上中巴

AVvXsEjU5V0R1Zxx4Bi2MreNCyQF6GB2kfAPHDVFfI9mbMq6HnaMN0VTOgqsj3vNiFHidtseT3FjK-L_Na0d2z7vs95gzDlRcvcrMbok2EempnQ0ja1JYz2aWh_ni02aqDHSu-MYZvL3iF7kpFejKRPtiSMasam1aI5Xa8cxzJpBV3jGO3mRydGaKFfz8g=w640-h480

老遠跑來內灣, 好像還有很多的景點, 可惜啊, 回家的路遙遠, 以後有機會再來囉...

AVvXsEj7B311IsiHcuxXciZiVA2Cj4_x4qHHwbvpxFwHOfkVHFSrF3oJTX8LgVqLnSVtcsGklLQFbGi17vuEAQaE_mvhxgJhz9E1vuiH1tg5FHbZ50pSuykzvJk4NqMfX8PLxc7lHuU5GYEBGA0cVfpdGIEF01yOKI70fPRKUH83XyLm2x1zPSw8_8eShg=w640-h480

4:33 國光竹東站搭車

AVvXsEhV25YhWc4s8zaewx9bWENF082nDounZ4fdgfd4y4B93mxCuucLh3qHTiu72Aq8_TV993kxMcg15ZTFQZSKboxDNvdR5fi2AtmHVeZ7l0C1TFZgLXTyS3XCUG7-_pXRuFlGfc6M9MWuRn7SoiT88jDFIRTR1ZzGLwg12LN57Q3FkrKUXGUxJL0asg=w640-h480

7:42, 跟琴妹, Sandy捷運站地下街用餐, 結束了坐車比爬山累的一日遊!!! 

AVvXsEhmTOJmz7Mua8yOp85BiSmyZVSdNFsjeSbSGs3ddnpF0hyo4P4Jcr4Dv2CMQkQF43dRr9G2EwOWQZAy93H8bIq97Ni6a2cZjbfQI5vNB6K6wnSwAvv0exIHnY5YB2onimVQj_fubVxHLN2KRBFLhAYmcOlnbAt0HBpeITeudT9aE0gT89ZEdabG3Q=w640-h480

前日雨絲綿綿今日放晴，南坪情人谷馬胎多霧之稱古道快樂行，百年茄苳樹高壯參天，沿路群山環抱，翠樹蒼鬱，溪水潺潺，鳥語花香，令人心曠神怡，一掃連日細雨的陰霾。來到單繩吊索橋，大家魚貫而過，時而綽約多姿神采飄逸，時而兩腿大辣辣誇兩邊搖啊搖，好像回到過往時光，趣味十足。所謂沐浴在綠意花香近似原始的靜謐林道，及枝葉交錯的光影中，著實愜意神清氣爽，人生至此，夫復何求？ 哎呀呀. 果然琴妹的來到, 大家的士氣都有提升了! 哈哈哈 

古道 內灣 吊橋

延伸閱讀

新竹市長林智堅推薦周春米 接棒屏東縣長

夢湖依舊美麗浪漫　汐止「五指山古道」O型連走 踏過爛泥才能展望壯闊巨石

台中舊城區中的老物乘載基地—古物專賣店

YouTuber頻訪命案古道 一動作可罰60萬還恐坐牢

相關新聞

台版侏儸紀公園！新竹內灣南坪古道、馬胎古道　輕鬆好走景色美

又濕又冷的天氣終於放晴了, 把握難得的好天氣約琴妹, 淑芬, Sandy走雄鷹南坪古道, 馬胎古道透早天還沒亮就起床, 坐6:50環狀線到板橋, 下電梯到客運轉運站一看, 馬上嚇出一身冷汗, 怎麼印象

新竹尖石「高島縱走」連走4座山峰　一日縱走絶佳路線

山岳簡介：高台山：位於新竹縣尖石鄉，標高1510公尺，山頂有一顆『三等三角點：6286號』，以及一顆『森林三角點：山字』【冠字次川(04)】。島田三山：小島田山，又稱為『島田前峰』或『1670峰』、中

限時6小時的「庫哈諾辛山」　爬坡路辛苦但有優美林相、神木級巨木相伴

南橫好不容易開放部分路段，最近看到不少山友攀登庫哈諾辛山的分享，我們利用228連假打算去攻下這座山頭。5點從高雄市區出發，剛好開了2小時來到梅山管制站，已經有不少車輛在此等待，還要等一小時才放行。

無敵瀑布、親民步道CP值高！全台「10條親子步道」推薦 小孩也能輕鬆攻頂

假日想帶小孩出門走走，卻不知道該去哪嗎？今天就要來介紹國內各地風景美、難度低的登山步道，既能讓小孩子體驗登山，也不會造成身體上的負擔，非常適合全家大小在難得的假日一起遠離網路世界，親近大自然！

棱線美景超驚艷　「奇萊主北」雄偉的黃金奇萊好耀眼

登山日期：2021/03/19-2021/03/21(三天兩夜)隊伍人數：4人 行前準備：入園證：需申請入園入山證：不需申請入山證 相關山岳：奇萊主山 3560m，百岳排名#20奇萊北峰 3607

二訪日月潭最高峰「水社大山」　湖畔天空之鏡美翻

去年九月初次造訪日月潭最高峰「水社大山」時，氣喘吁吁不說，下山時又遭逢大雷雨，狼狽不堪。半年來持續鍛鍊，比起三級警戒只能關在家每天耍廢的體力恢復不少。饅頭人說這幾天天氣好，該來檢視這半年的練習成果，便

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。