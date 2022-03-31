台版侏儸紀公園！新竹內灣南坪古道、馬胎古道　輕鬆好走景色美

又濕又冷的天氣終於放晴了, 把握難得的好天氣約琴妹, 淑芬, Sandy走雄鷹南坪古道, 馬胎古道透早天還沒亮就起床, 坐6:50環狀線到板橋, 下電梯到客運轉運站一看, 馬上嚇出一身冷汗, 怎麼印象中的轉運站不是這樣? 莫非走錯了? 時間分秒逼近, 趕緊跟站務人員先確認, 還好進站後一眼就看到了隊長在前頭徘迴, 這顆心這才放下, 先坐7:35/1820到竹東榮民醫院, 接著等搭9:50/快捷6號中巴, 終於來到了內灣

10:18

內灣大橋站下車, 整裝

10:22 往下到內灣吊橋

過橋

從吊橋往下看, 碧綠的溪流, 是美麗的油羅溪

進入威尼斯溫泉會館

琴妹忍不防又跳了起來, 果然是默契還在, 一次搞定

經南坪露營烤肉園區, 往阿三哥客家菜餐廳

餐廳門前的水泥斜坡道, 入口處豎立著南坪古道的標誌及解說牌

阿三哥客家菜, 琴妹這才想起, 我們以前爬山有來此慶功宴喔....

兩個呆耶, 猜想一定是笨頭笨腦...趕緊請出google大神, 「槑」是「梅」的異體字, 在古漢語裡, 「槑」的音意及用法都等同「梅」, 清人龔自珍的《病梅館記》, 在過去也寫作《病槑館記》, 雖然「槑」本意與「呆」毫無關係, 但因字形特別, 網絡常用來表示「很傻」, 如「槑頭槑腦」, 各位有猜對沒?

掛在花叢裡, 這個金光閃閃的小可愛又是甚麼呢?

展翅欲飛很愛玩的雄鷹杜隊長, 唱歌跳舞, 吟詩作對樣樣精通外還有顆赤子之心, 開玩笑, 這麼辛苦才來的, 當然是要慢慢走好好玩囉

終於走到水泥路的盡頭, 古道登山口

除了起頭的階梯有稍微流了點汗外, 之後的棧道平緩好走

雨後的空氣清新, 瀰漫著滿滿的芬多精負離子, 走起來相當的舒服, 一掃早上早起搭車的疲憊

來到了觀景台, 南坪古道是內灣南坪與尖石鄉義興村馬胎部落之間往來的舊路

這一路上的景色相當的優美, 能與眾好友們結伴同行, 更是開心

诶, 怎麼停下腳步了? 原來前頭不遠處有坍方, 大家戰戰競競一個接一個, 小心慢走

在相互扶持照應下, 有驚無險

路徑越見原始, 到處藤蔓叢生

11:37 接著來到一處木造涼亭

休息用餐

涼亭前面的樹上箭頭, 指往馬胎古道義興村

路旁一顆高聳特別的大樹, 上面還長滿了好多的藤蔓蕨類好特別, 說是百年梧桐樹, 也是古道上的重點地標

過情人橋, 琴妹展現她的軟Q, 雄鷹的攝影師看的眼睛都亮了, 鏡頭閃不停啊

景色太美了, 小櫻姐說就好像侏儸紀的公園般

雨後的溪水黃濁湍急, 山徑濕滑泥濘, 還好隊長有交代要穿雨鞋

往古道終點1500公尺

琴妹化身鐵扇公主

台灣芭蕉, 台灣原生種

很快來到一處透光亭子

前頭的大樹頗為奇特呢

經竹林

不知不覺, 春天已來到...

來到了小吃店, 這裡有放養的放山雞....

老闆娘此時正在用餐, 貓群一旁乖乖等待

竟然還有賣琴妹愛的金門高粱酒

這幾位已經走完全程, 準備往回走了

經挪亞民宿

這裡屬於尖石鄉義興村, 是傳統的泰雅族部落

義興教會的教堂

繼續順著產道往上走

且慢, 隊長停下腳步, 好像不對耶, 吼, 幾個盤子竟然走過頭了...我竟然還走在最前頭, 簡直太虧了

趕緊往回走

嘉興國小分校, 成立於日據時代, 推測當時日本籍的教師, 應該就是走南坪古道來到馬胎部落教書...

吼, 大海報旁邊的看板明明清清楚楚寫著馬胎古道終點, 您大家啊, 只顧著假裝天使拍照, 眼睛都沒在看

民宿門口瞧瞧

原路回

回到中午用餐處

岔路往下走, 繼續馬胎古道

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篆刻金色馬胎古道的大石

過橋

來到古道入口, 感謝雄鷹隊友請吃橘子, 爬山後來顆清甜多汁的橘子, 真是棒

3:45 馬胎古道入口合照

過橋後

續踢一段馬路

來尖石鄉爬山好幾次了, 都是坐專車...還沒這麼踢過呢, 挺好的

來到內灣大橋站, 剛剛好趕上中巴

老遠跑來內灣, 好像還有很多的景點, 可惜啊, 回家的路遙遠, 以後有機會再來囉...

4:33 國光竹東站搭車

7:42, 跟琴妹, Sandy捷運站地下街用餐, 結束了坐車比爬山累的一日遊!!!

前日雨絲綿綿今日放晴，南坪情人谷馬胎多霧之稱古道快樂行，百年茄苳樹高壯參天，沿路群山環抱，翠樹蒼鬱，溪水潺潺，鳥語花香，令人心曠神怡，一掃連日細雨的陰霾。來到單繩吊索橋，大家魚貫而過，時而綽約多姿神采飄逸，時而兩腿大辣辣誇兩邊搖啊搖，好像回到過往時光，趣味十足。所謂沐浴在綠意花香近似原始的靜謐林道，及枝葉交錯的光影中，著實愜意神清氣爽，人生至此，夫復何求？ 哎呀呀. 果然琴妹的來到, 大家的士氣都有提升了! 哈哈哈