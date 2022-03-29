陡上陡下換美景相送　南投鹿谷「溪頭鳳凰山步道」還能賞翻騰雲海　

鳳凰山位在南投縣鹿谷鄉， 海拔1698公尺， 山頂有 一等三角點 基石為編號53台灣小百岳之一因其山勢有如展翅的鳳凰而得名與鹿屈山、金柑樹山、樟空崙山合稱為~溪頭四珠上上下下的山勢， 會經過比主峰更高的山頭 才能登頂步道由孟宗竹林、柳杉林， 原始山林等景致形成， ....景觀尚佳但部分路段落差大， 濕滑， 還有攀爬的考驗去程的陡上， 回程的陡下， 近8公里的山徑雖是中部知名的中級山域， 不能小覷。 這天， 安排的鳳凰山， 連同我們與錯身的山友僅有9個人。從台中預備出發之時， 天空有些陰霾，再查看預報後， 且行且看。 車行中， 陽光漸漸露出曙光也讓我們安心許多， 一路到山頂， 天氣都還不錯在山頂處休息時， 忽然飄了雨， 很快雨停但因山徑頗為濕滑， 要快也快不了一直來到私人的屋寮， 雨大了些， 穿上雨衣還好離登山口不遠， 順利下山就在上車返家途中， 整條山路， 瀰漫著很大的霧氣視線不清楚的時候， 只能貼著路面的黃色反光條小心行駛。 這天最幸運的是: 在稜線上遇上了如仙境般的雲海(話說: 年假這些天的山行， 與雲海很有緣)至於山行中的辛苦 ， 當然抵不過映入眼簾的景致。

10:00 我們將車子停放在米堤飯店旁兩側的位置

10:06 循線前進新的登山口， 得從香蕉園前進

10:06 開啟手上的離線地圖， 一側也有登山布旗

10:17 緩上坡的土石路， 盡是綠意盎然的柳杉林還隱約透出藍白色的天空

10:23 小巧白色的菇， 很可愛呢

10:25 有些視野

10:29 跨越石堆 石頭上附著著許多青苔

10:33 私人屋寮

10:35 忽然轉身， 哇~~是雲海呢

10:35 上坡的土石路， 竹林裡透著陽光

10:42 持續的陡上

10:45 聽見人聲， 一度以為我們會包山， 喜歡山行的人， 年假也閒不住。

10:51 一片綠葉中的白紫花， 小巧迷人

10:53 在竹林努力的陡上坡

10:59 鳳凰山， 沿途會經過兩座小巧的土地公， 來到第一處土地公，

11:01 滿大的腹地， 還有幾張椅子， 走了一小時， 歇一下補充些行動糧 這裡有顆很特別的大樹， 可容下一人的身軀

11:07 不能停太久，除了會冷之外， 也怕好不容易的熱力得再重新醞釀

11:15 一路的土石階上坡， 路徑很清楚， 就是要小心濕滑

11:20 視野開闊處， 不過， 還是不確認， 遠方的山下， 是溪頭 ?? 還是杉林溪??

11:36 森林綠意， 沒有陽光曝曬， 還算舒適

11:46 來到第二座土地公， 有座稍微小一點的木棧亭可以休息

11:47 距離山頂， 還有1.4K

12:01 這段路更陡了， 還有橫生的樹根， 一側有繩索可以借力

12:09 編號566 台大(國)水泥柱

12:17 木製涼亭

12:29 遠方的山峰， 有些濃霧

12:55 來到南北鳳凰山的交界處， 取左行

13:11 一路得陡上， 午後一點， 肚子開始咕嚕咕嚕， 朋友說: 要不停下來先午餐?? 最後繼續前進....

13:18 看到， 上三角點的指標， 再加油一下

13:24 登頂囉，拍了照片後， 取出食物， 短暫的包山， 遇上一對夫妻， 邊吃邊聊...

13:39 忽然飄雨， 打斷了閒聊時光， 匆匆收拾， 下山返程

14:07 下山沿途， 風超級大， 空曠處有雲海翻騰

14:34 幸好山徑不會太濕滑 ， 不然陡坡就更難行走

14:40 雖然喜見雲海翻騰， 但也有一種山雨欲來的感覺， 因為隊友接到家人來電表示台中下大雨了。

15:19 小心翼翼的下山， 反而是走到石階路的這一段， 感覺比早上上山還濕滑。

15:32 快抵達第一處土地公前， 我們被眼前的景色黏住了腳步整片的雲海覆在層疊的山巒間， 太令人著迷了。

15:50 一股值回票價的滿足感後， 我們回到第一土地公廟前雙手膜拜， 讓我們此行順利。

16:10 天空開始飄雨了， 下了這段陡坡後決定穿上雨衣， 也避免兩側沾了水珠的草叢， 弄髒衣褲

16:43 順利回到登山口。

16:49 待我們卸下裝備， 準備回程時， 道路上起了濃霧，一直到接近市區時， 都得緊貼著路面上的黃色反光線行駛。

鳳凰山， 雖然 名列中部知名度極高的山域 但陡上陡下的山徑， 特別是背陽的路段， 石階石頭覆著許多的青苔也讓人遲疑卻步。 但這回也發現部分步道的雜草有被清除過， 這天， 連同我們總共只有9人， 人不算多，安全起見， 建議先下載離線地圖參考很幸運的欣賞了有如仙境般的雲霧繚繞大自然的變化萬千， 總能讓人在山行的疲累中， 給予療育的景色。

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