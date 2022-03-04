台中「大坑一號登山步道」無數陡坡考驗腿力　間中有體能訓練場能溜小孩放電

是說今年的九天連假台中天氣不算太好，不過強生小吠還是抽了二天去有台中後花園的大坑爬了2個步道，其中一天是走比較簡單的大坑六上七下，年假最後一天則是來挑戰先前走過但沒有完登的大坑一號步道啦！

先來說說上次挑戰大坑一號步道失敗的原因！因為無法早起的我們通常都選擇下午去爬山，當天太晚出門只爬到一半就怕太陽快下山於是折返（聽到路人說上去還大概要1小時，但這次走完其實沒有那麼久啦），上次前往約10月初可能遇到毛毛蟲生長期，沿路扶手和輔助繩索上的毛毛蟲整個多爆(如下圖)，加上又是陡坡居多必須一直倚賴抓繩索，邊爬還得一直避開牠們有點崩潰，後來選擇打道回符，時隔4個月後才又來挑戰。

大坑一號登山步道（附洗手間與停車場）

登山口：可直接導航「大坑一號登山步道」

平均攀登時間：依個人運動習慣而定，平時有在運動的我們來回約2小時

難易度：🖤🖤🖤🖤🤍

大坑一號登山步道也規劃的很好，停車位和洗手間都維護的很不錯。

洗手間維護的挺乾淨，也有提供洗手乳，大家爬完山也要記得勤洗手。

洗手間旁有大坑登山步道的導覽圖，對步道不熟悉的話可以先確認一下路徑再開爬。

習慣抵達登山口先在洗手間解放後再起登的朋友，可以直接從洗手間旁的樓梯走上去再右轉即可。

第一次爬大坑一號步道前曾經先爬文過，看到有人把一號步道歸類到『低難度』步道，呃…對登山小嫩嫩來說，應該是只有前面這一段低難度吧。

大坑一號到五號步道大多是以圓形的相思木棧道為主，一開始只會先小走一段圓木棧道，途中還會經過體訓場喔！

真的只是先小走一段，跟後面的比起來這裡都還算平緩。

走完一小段圓木棧道路段又到了水泥階梯。

再持續往上走就會先抵達體能訓練場啦！

這一整區有好幾種不同的設施，很適合小孩在這裡先放電一波～

而且在體訓場旁邊也有一個洗手間唷！

要抵達大坑一號步道起點之前，先出現這段平緩的石板路。

看到一連串的圓木棧道，準備認真開爬(捲袖)！大坑一號登山步道全長為1.6k，感覺好像沒很長，但整段幾乎都是上坡加上圓木步道的組合，讓戴著口罩的我們根本是在進行低氧訓練啊。

整段圓木步道除了比較不好踩容易滑之外，間隙也不算小，很多路段幾乎都是得一直低著頭看好腳步再踩穩，建議來爬大坑一號登山步道要穿鞋底刻度較深的鞋子來爬比較安全喔。

不然不說雖然大坑一號爬起來，但沿路的景緻還是挺美的！尤其有藍天的時候搭配步道二側的枝葉扶疏，邊走都會忍不住停下來拍一下。

沿路上也會一直看到有大坑五號步道的指引，因為五號步道是橫向的，如果不想走一上一下，其實到了一號登山步道終點後也可以連接大坑五號（南北向的頭嵙山山崚脈）再走到二號下山喔！

不過如果是一上二下的行程，到了二號登山步道起點後要再走一段產業道路回一號步道停車場牽車就是了。

好的！繼續回到一號登山步道的連續圓木棧道，這一段還算平緩。

走著走著也過了一半，但難度也漸漸升高啦！

陡坡開始出現。

下完陡坡沒多久又接著要往上爬，稍微考驗腿力囉。

走一號登山步道很常需要拉著輔助繩索行走，比較不怕一個沒踩好跌倒，建議可以戴手套拉繩索手掌比較不會痛。

走到這個又下又上的區域，距離終點就不算遠啦！但就是挺考驗心肺的。

戴著口罩爬上這一段真教人氣喘噓噓，但是後面還有啊RRRRRRR！！！

明明爬到只剩200公尺處，但覺得終點怎麼還是那摸遠～

因為後面還是連續上坡啊！爬山小嫩嫩小吠途中休息了好幾次，真的爬到有腿軟感～

最後的100公尺～小吠此時已爬到覺得快掛點。

但跟著前面的人繼續爬就對了！這天還看到小鮮肉直接穿吊嘎來爬一號耶，相比之下我們整個穿很多哈哈，不過下山之後其實還是有點小冷。

終於抵達大坑一號步道終點！

不過一號步道終點週邊沒有休憩平台或觀景點，只能路邊坐著休息囉。

100公尺處有公廁，如果上來後內急不怕找不到廁所。

上來後有點累，先吃點小點心補充下體力。

休息了大概十分鐘，我們直接再從一號原路回去停車場。

連續下坡對於膝蓋的負擔比較大，小吠個人的膝蓋有受過傷，因此來爬一號和二號時都有穿戴護膝，爬完後才不會感覺膝蓋太不舒服。

而下山的途中比較能停下來看看風景～

從一號步號終點下山大概也花了我們快40分鐘，不過開心這次成功完登啦！夕陽把我們的身影拉的好長。

只能說大坑一號的圓形枕木步道加上直上直下的陡坡真的挺考驗腿力的，對於不算常登山的的強生與小吠來說算是具有挑戰性的路段，也是很適合訓練心肺和腿力的登山步道喔！想要再搭配其他登山路段的朋友也可以選擇大坑1號上+5-1號+2號下，會更有變化度囉～

大坑一號登山步道

（附洗手間與停車場）

登山口：可直接導航「大坑一號登山步道」

平均攀登時間：依個人運動習慣而定，平時有在運動的我們來回約2小時

難易度：🖤🖤🖤🖤🤍

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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