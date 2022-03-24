快訊

個裝到齊 上書總統特戰兵「阿忠」和役男正在456公里大行軍

絕美「溫泉湖泊」搭大眾運輸能到！硫磺谷、龍鳳谷、磺溪溫泉步道一次蒐集

健行筆記 / 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：磺溪溫泉步道＞龍鳳谷＞情人瀑布＞硫磺谷景觀區陽明山，北台灣最著名的溫泉聖地，硫磺的故鄉，充滿火山地熱特色，前往的大眾運輸十分便利，可從捷運石牌站1號出口搭乘小8，小36，508公車至惇敘工商站下車

bb7b413995afac7b1a5706dc00116a7b.jpg

e5ad4e128c8a2073848799f36ad55489.jpg

行義路402巷走下去就到了磺溪溫泉步道

89d18833c2e66166dde5f33d2679b8f0.jpg

兩旁的硫磺冒出陣陣煙氣

3477efb7d05fdbcc524d38d7e705fb76.jpg

走回行義路，往上走約5分鐘就是龍鳳谷

ee50f105b6229a654e1460317823f0c1.jpg

順著指標走就對了

6301fb305f70b5065ae10750449ab1c1.jpg

a3a398355d2ae374c40ee181291f0790.jpg

龍鳳谷到了

d2b97d3505093613c98b4ee0d7d6d9d8.jpg

60be143a2ac3b627f4925345c439ffc6.jpg

e998cfc953f836a763af7e49f62e0990.jpg

很美的湖泊，土地似乎都在都冒著熱氣

6e0cbf8a86686ccf7dafffd6900e8d49.jpg

73b1d983bd043b81f51bf0cc04a81f3d.jpg

奇景，鴨子在泡溫泉

725216825ec94cadc2097d3b2d7e8fdd.jpg

龍鳳谷走完，走回行義路，往前走一小段就是情人瀑布

c7fd3d3f360d52e97813f8a72d6ae06b.jpg

e2513478bb4cc55acf47bc5e5a24aaa1.jpg

下雨天果然瀑布水量很大

6ca1bc04a98f44f8062eee754b4f285d.jpg

接著出發去硫磺谷，繼續走就是下坡，會接上泉源路，就是硫磺谷了

199d7745cbd4070f0a0cfc9f73b833ba.jpg

40d72d4523f0dbac0baca40094b072d8.jpg

O字型步道規劃完善，走起來很舒服

6f3599a405c89c2c2a671dfad9cdf271.jpg

美麗的溫泉湖泊

365b3c66e22bdfef54b44a07ecb96377.jpg

a732aab8cc62cead54eaf4982d50f5f3.jpg

從遠處就可以看到大量的地熱煙了

b6ce095f90c8d837548d9f3c4e619c63.jpg

21a2d07a2322f8c81005db5a4fd249d8.jpg

閃耀著金黃色的岩石，好壯觀！

d5e351b3a724961cc1745a96e53d2274.jpg

很有火山的感覺

f015917eb95ea278e69fceeb256ee796.jpg

de6f6aea4e49ccd196d484eab67c090f.jpg

步道不短，可以從各個角度觀賞

4581a144ebcde8ad4f3128d5852e5ffb.jpg

54b2a385a7ac5685484c915cc3aed1c0.jpg

溫泉湖泊的顏色就是很特殊，逛完今天的行程就到這裡

c84c75a32250c4bc31d1a774d880dcde.jpg

39bcf2588b98033b8f703b0e14b581a5.jpg

溫泉 步道 瀑布

延伸閱讀

陽明山知名湯屋溫泉遭質疑 業者喊冤指下雨淡化水質

水豚坐禪熱溫泉「瀑布沖頭」不動如山 網友驚：修練多久了？

日本火山浮石再利用 防風林鋪設或工程回填

裝小姐嗲喊「轉錢才親親」 酒店幹部誆火山孝子涉詐欺

相關新聞

絕美「溫泉湖泊」搭大眾運輸能到！硫磺谷、龍鳳谷、磺溪溫泉步道一次蒐集

今日行程：磺溪溫泉步道＞龍鳳谷＞情人瀑布＞硫磺谷景觀區陽明山，北台灣最著名的溫泉聖地，硫磺的故鄉，充滿火山地熱特色，前往的大眾運輸十分便利，可從捷運石牌站1號出口搭乘小8，小36，508公車至惇敘工商

沒有路的登山路線！「卑南東稜」新手勿入，走棱線、過溪谷才有絕美天池

卑南東稜【路線簡介】路線名稱：小關山南稜接卑南東稜出延平林道行程日期：2022.01.30～02.04行走距離：91.25 km總爬升 ( 累計 )：上升 6169 m、下降 7017 m行走時間：6

來場綠色森林浴！南庄「蓬萊溪護魚步道、小東河步道、神仙谷」美得夢幻

南庄老街？南庄可不是只有老街。每次來到南庄，總喜歡來蓬萊溪護魚步道走上一遭。 鬱鬱蔥蔥、蜿蜒曲折的綠色森林小徑，它穿越竹林，雜木林～ 沿著蓬萊溪而行，溪水清淨澄澈，從岸

登山新手請收！台中「長壽山步道」整片香杉林真避暑　森林野餐、露營看夜景好去處

位於台中市和平區的長壽山屬於鳶嘴山西稜（長壽山、醜崠山、鳶嘴山）的其中一個山頭，如果你是登山新手或是有懼高症的話，相比於陡峭的鳶嘴山，較低難度的長壽山更要推薦給你！這裡擁有一整片的香杉、柳杉和孟宗竹林等你來一探究竟。

台南東山「崁頭山步道」視野遼闊　親子同行簡單步道、悠閒打卡情人石

台南東山區境內的崁頭山步道適合親子同行的簡單步道，走一圈約一個多小時沿途景色幽靜步道上的林蔭及自然原始的風貌，在天氣晴朗的時候有極佳的眺望視野，步道距離適中簡單、蠻適合休閒假日到山上散步走走，在疫情嚴

台中「萬里長城」遠眺大肚市區　「旗開得勝步道」舒緩坡度漫步山脊大景

享壽亭雖然有兩層樓高，但最好的視野點是在旁邊上坡上去的高點，可以遠眺到大肚市區的視野，如果在下午或華燈初上的時段來，景色應該相當不錯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。