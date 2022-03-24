絕美「溫泉湖泊」搭大眾運輸能到！硫磺谷、龍鳳谷、磺溪溫泉步道一次蒐集

位於台中市和平區的長壽山屬於鳶嘴山西稜（長壽山、醜崠山、鳶嘴山）的其中一個山頭，如果你是登山新手或是有懼高症的話，相比於陡峭的鳶嘴山，較低難度的長壽山更要推薦給你！這裡擁有一整片的香杉、柳杉和孟宗竹林等你來一探究竟。

2022-03-23 09:00