絕美「溫泉湖泊」搭大眾運輸能到！硫磺谷、龍鳳谷、磺溪溫泉步道一次蒐集
今日行程：磺溪溫泉步道＞龍鳳谷＞情人瀑布＞硫磺谷景觀區陽明山，北台灣最著名的溫泉聖地，硫磺的故鄉，充滿火山地熱特色，前往的大眾運輸十分便利，可從捷運石牌站1號出口搭乘小8，小36，508公車至惇敘工商站下車
行義路402巷走下去就到了磺溪溫泉步道
兩旁的硫磺冒出陣陣煙氣
走回行義路，往上走約5分鐘就是龍鳳谷
順著指標走就對了
龍鳳谷到了
很美的湖泊，土地似乎都在都冒著熱氣
奇景，鴨子在泡溫泉
龍鳳谷走完，走回行義路，往前走一小段就是情人瀑布
下雨天果然瀑布水量很大
接著出發去硫磺谷，繼續走就是下坡，會接上泉源路，就是硫磺谷了
O字型步道規劃完善，走起來很舒服
美麗的溫泉湖泊
從遠處就可以看到大量的地熱煙了
閃耀著金黃色的岩石，好壯觀！
很有火山的感覺
步道不短，可以從各個角度觀賞
溫泉湖泊的顏色就是很特殊，逛完今天的行程就到這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言