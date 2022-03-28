感受自由呼吸的美好！南投鹿谷連登群山 「鳳凰教育園區」近距離觀察珍禽異鳥

滿身大汗 濕到衣服都可以擠出汗水,氣喘如牛 連帶心臟撲通撲通快速跳動,腳痛腿痠 十根腳趾和一雙膝蓋幾乎爆炸,雖然說要有以上的現象才有登山的真實感,但也不是每次都要把自己搞得狼狽不堪。這次李老師要來一場輕鬆又精彩的!!能夠眺望壯闊的群山美景,能夠享受美味的野菜佳餚,能夠欣賞嬌豔的櫻花風光,能夠觀察各種的珍禽異鳥,但又不需要滿身大汗 氣喘如牛加腳痛腿痠。想滿足以上種種誘人的條件很簡單,只要到南投縣的鹿谷鄉走一趟就能達成!!輕鬆又精彩的登山行程第一站是羊頭崙山,從國道3號下竹山交流道後便往溪頭方向前進,經過溪頭後繼續沿著杉林溪公路前進,在12生肖彎的羊彎轉進滿是廣告招牌的羊彎巷。

羊頭崙山的登山口便在羊彎巷裡面,羊彎巷是個狹窄的產業道路,李老師小心開著車 慢慢的前進,一發現路旁有空地便趕緊停車。

雖然車子停得比較遠,必須回頭多走一段路前往登山口,但在空曠處馬上就能欣賞雄偉壯闊的群山大景。

緩緩上升的坡度,走在二旁都是青翠竹林的羊腸小路上,優雅而舒適的不像是要去爬山!!

羊頭崙山是座不受重視的山,不僅沿途沒有一面關於羊頭崙山的指示牌,連在登山口也完全沒有任何的提示,只能靠事先下載的離線地圖找出登山口。

沒有登山口的標誌 也沒有明顯的路徑,根本就是走在一片翠綠的竹林中,此時綁在竹子上的布條是最重要的線索。

一進場就是不間斷的斜坡,踩著厚重蓬鬆的竹葉賣力的往上前進。

竹林美得很有意境,但斜坡也陡得很有吃力,才一會兒時間李老師就熱到脫下外套了。

結束竹林中的超陡斜坡後是截然不同的景觀,登頂的路徑出現了,又高又直的杉木直立在小徑的二側,讓人有種走在高山森林中的感覺。

地面上開滿了台灣堇菜粉嫩粉嫩的小白花,讓這座森林變得柔軟了些~~

路徑也變得平緩了許多,搭配微涼的溫度走起來就是舒服~~

蛇根草一串串精緻的小花也盛開了,看來春天的腳步已經走進這座森林裡囉!

穿出森林後走進蜿蜒的產業道路裡,小路的另一邊是視野開闊的茶園,翠綠的茶園盡頭是一片壯麗的大地風情。

回頭一看,一棵直挺挺的柳杉聳立傲視在竹林之上,鶴立雞群的模樣讓人無法忽視,於是被封為*羊頭崙名樹*。

欣賞完茶園開闊的秀麗風光後,接著從產業道路左邊的小叉路往上切。

再次走進寂靜無聲的荒涼樹林之中,繼續踩著穩健的步伐沿著斜坡往上前進。

雖然都是上坡路段,但走起來好像也沒那麼累!!

都還來不及喊累就已經登頂了,今天這個輕鬆登山行程的第一座山,海拔1592公尺的羊頭崙山!!山頂上有一顆山字森林三角點,不過周圍樹木環繞 完全沒有展望~~

三角點的另外一邊還有清楚的路徑,看來這應該就是傳說中溪頭九連峰的路線,以後有機會再來挑戰看看囉!!

輕輕鬆鬆就登上了羊頭崙山,開心的拍完照之後也不用休息了,直接沿著原路一路下坡走回去,然而這竹林裡的大斜坡實在有點嚇人,李老師只好一左一右 拉著竹子滑步下移,姿態曼妙恍若在竹林中優雅的跳著華爾滋。

回到停車處後 ,馬上開車前進大崙山觀光茶園,依照四年前吃不到午餐的慘痛經驗,(詳情請看: https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=5572 )這次李老師一抵達大崙山,二話不說 馬不停蹄 直接走進銀杏森林訂位。預定好午餐後,再往回走到春景農場,樟空崙山的登山口就在這間鐵皮屋旁的小夾縫中。

想不到一走出狹窄的階梯後,馬上就是無限寬廣的茶園風光。

斜坡上秋冬時節轉成一片黃燦燦的銀杏樹,此時則是掉光葉子,澈藍的晴空 綠油油的茶園,再搭配一棵棵蒼白蕭索的銀杏樹,想不到這等美景竟然輕而易舉就到手了。

置身美景之下 心情自然輕快飛揚,踩著開心的腳步沿著茶園斜坡往上走。

忍不住再次回頭看看身後的風景,遠方起伏綿延的山脈也是美得令人屏息。

結束開闊的茶園風光,取而代之的是清幽脫俗的蒼翠竹林。

直的竹子 橫的竹子 斜的竹子,縱橫交錯成優美的幾何圖形,其實從登山口到山頂也只不過短短的200公尺,這一路始終帶著一顆愉快的心情。

輕鬆開心的登上今天的第二座山岳-海拔1520公尺的樟空崙山,也恭喜咱們的新夥伴-熊熊完成生平第一次登頂。

山頂上有一顆三等三角點,雖然是輕而易舉就能登上山頂,但山頂上的視野與展望可是一點都不簡單。

最搶眼的莫過於這座龐然巨大的基地台,裝設在山頂上的基地台應該不會引來抗議吧!!

往基地台後面走去 視線再次一亮,翠綠的茶園和蒼白的銀杏樹再次譜出迷人的景緻,李老師心中不禁納悶,當初是哪一位先知想到這麼巧妙的搭配,兼顧了賞景與實用的雙重需求。

接近預約的時間了,李老師一行人快馬加鞭前進銀杏森林,用餐時間果然餐廳裡座無虛席,五個人各自點了五種風味的火鍋湯頭,果真湯湯分明 各自濃郁甘醇,再加上滿滿各式天然新鮮的野菜食材,湯鮮味美的享受遠勝山珍海味。

飽餐一頓後 ,難得天氣這麼好 就別急著離開,從產業道路旁的台階步道往上走,把握時間 加碼登上第三座山-貓冬望山。

貓冬望山的步道又比樟空崙山步道更簡單了,全程都是高檔豪華的階梯,放眼望去全是開闊的茶園,一轉頭還能跟樟空崙山打聲招呼。

不僅一路陡上的階梯很高檔,在階梯盡頭的那座涼亭也同樣是高檔貨。

貓空望山的山字森林三角點就隱藏在涼亭旁,記得從步道旁的欄杆縫隙處鑽進去拍張照。

涼亭另一邊還有一道通往觀景台的棧道,筆直延伸至天地空曠處,信步走來,360度的山川美景就這麼赤裸裸的呈現眼前。

棧道盡頭處是座毫無遮蔽的觀景台,綿延的山巒 翠綠的茶園 簡樸的聚落,靜靜的站著環顧四周,讓整個身心靈都沉浸在這空靈純淨的空間裡。

趁著上午的好天氣享受了登山 賞景與美食,下午就來賞櫻兼賞鳥吧!!在鳳凰自然教育園區賞櫻,在鳳凰谷鳥園賞鳥,剛剛好 這二個景點就在隔壁而已!!鳥園位在山坡下,自然教育園區則是位在山坡上,貼心叮嚀:二個園區都要買門票喔!!李老師先花100元買門票進入自然教育園區,沒辦法囉! 這個季節就是大家都在瘋櫻花!!只是還沒賞到櫻花就先被路旁的曼荼羅吸引了。

鳳凰自然教育園區的範圍並不大,想賞櫻得先踩著階梯往觀景亭的方向前進。有付費就會有整齊平穩的階梯步道,只是一旁的櫻花樹竟然仍是一片蕭索狀。

滿懷期待的李老師不死心,終於找到一棵盛開的八重櫻。

再往上走又碰到一棵粉紅的河津櫻,儘管枝頭上的櫻花有點稀稀落落,李老師仍是想盡辦法拍出花團錦簇的網美照!!

階梯步道的盡頭還有一排盛開的八重櫻,亮眼的桃紅色為翠綠的山林妝點些喜氣,但李老師還是不免有些落寞~~

不過一走進觀景亭的木造長廊裡,映入眼簾的畫面既典雅又秀麗,馬上又點燃了李老師內心的火焰了!!

穿過長廊 從另一端的階梯往回走,階梯二旁種植了密集的櫻花樹,這裡便是傳說中的櫻花大道了,然而此時此刻卻只是一堆光禿禿枯樹枝,究竟是來早了 還是來晚了??今天的賞櫻行程就在這片枯枝中告一段落了!!

帶著微微落寞的心情前往鳳凰谷鳥園,鳥園的門票很便宜 只要40元,園區裡大致規劃成A B C三個路區域,李老師直接前進A區,因為活生生的鳥兒們只有集中在A區喔!!

首先是很尋常的鸚鵡區。

隔籠觀鳥實在很憋扭,於是看到開放式生態圍籬的招牌時,李老師毫不猶豫直接走了進去。

只是期望愈大 失望愈大,這個開放的環境中就有寥寥幾隻鳩科鳥類,還有幾隻藍冠鴿在園區裡閒晃!!

不過也因為有籠子的限制,所以才能仔細的觀察在山林中神出鬼沒的鳥兒們。這是台灣特有亞種 二級保育類動物,最迷你的貓頭鷹-鵂鶹。

這是生活在海拔2000公尺的巨嘴鴉,看起來真是高大挺拔 氣宇軒昂。

這是活躍在台南市區的喜鵲。

園區裡的鳥類數量繁多,其中就以這隻絨冠藍鴉那道白眉毛最具喜感。

就連嚴重影響台灣生態的埃及聖䴉也在園區裡,原本在埃及式地位崇高的智慧之神的象徵,現在卻成了人人喊殺的入侵外來種!!

於是當李老師看到有雙修長美腿的鴕鳥時,不禁思考著萬一讓他們也逃出去了,會不會也把台灣當作他們的生命新樂園??

如此靠近的觀察這麼多的珍禽異鳥,讓李老師雀躍不已,只是看到籠子裡懶洋洋的大冠鷲,看到失去光澤的藍腹鷴靜靜的躲在角落,看到枝頭上病懨懨的台灣藍鵲,李老師不禁心中感嘆,也許被圈養的生活是飲食無虞,但還是呼吸自由的空氣比較好!!還有還有!!來到鳳凰谷鳥園 記得要玩幾次森林溜滑梯。

從高處沿著彎曲的滑道急速向下移動,一種幾乎要撞上樹木又沒撞上的迫切感,一種急速滑動下激發出來的興奮感,伴隨著脫口喊出的尖叫聲,突然間整個人就回春了!!!

後記:為了感謝老天爺的保佑,李老師決定每順利完成一次登山行程,就小額捐款一次,這次就捐給台灣石虎保育協會,希望能為台灣的生態環境盡點心力,歡迎大家一起共襄盛舉。