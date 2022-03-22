快訊

疑遭提分手情殺 台電員工涉5刀刺死女友 檢方聲押

台中「萬里長城」遠眺大肚市區　「旗開得勝步道」舒緩坡度漫步山脊大景

健行筆記 / 健行筆記Terry Wang

06ade5e0daf7e829baf295cb6845133b.jpg

走完舒服愜意的知高圳步道，想說都來台中這一趟，而且還有體力，查到離這約15分鐘路程的大肚-萬里長城步道，也有著超厲害的稜線景色。萬里長城步道屬於大肚山步道群，進入後發現，步道本身難度不高，加上整體規劃很多休息亭、座椅，所以親子共遊也很適合；轉入支線-旗開得勝步道，沿著山脊行走，景色變為截然不同的遼闊景色，非常值得一來。

交通/停車

1974f294e8b49f234713b06f96552b95.jpg

導航直接設定-大肚山萬里長城步道入口，轉入沙田路二段310巷後，就可以到達。停車方面，從路口到步道入口，除了有兩個停車場，路旁也滿多空地可以停車，對於假日來運動的朋友，真的非常方便。

1a7c3893092e4854e164027bd1b1a6c9.jpg

a8eed56c68aca4b2aba146a713584909.jpg

步道入口處，除了有洗手間、公園設施，還有一些攤販與街頭表演，如果是全家、親子一同前來是滿方便、有趣的；但對於親近自然、尋求寧靜氛圍的朋友，這裡可能就略嫌吵雜了一點。

步道路況

0c49d76932355f773bbaeb4979dea638.jpg

首先必須說，雖然只是郊山步道，但這裡的支線複雜，即使入口處有設置地圖，但我自已還是看不太懂，建議非當地人的話，事前的功課還是要先做，鎖定好想看風景，規劃好路線再走。

7772943b74958e388bb4ad09fb2a31ae.jpg

如果只走到最高處【享壽亭】的話，不走其他支線的話，就只要一直往上走就可以。

9b71b9da245fdef8f3221a4bf72ba4a8.jpg

整體都有舖設石板、階梯，且除了最後上享壽亭的上坡外，整體坡度都是緩緩舒服的。

8c34138f36c1e88cb236071c90e3a700.jpg

另外幾乎200-300公尺距離，就會設立坐椅和休息站。

0c796d37edef101a52148daf83cca611.jpg

加上步道就有開闊的景色，所以即使帶小朋友、長輩來散散步，也是非常輕鬆。

最高點-享壽亭

4573676975a8fa2b3b5080eb17202355.jpg

到最高點前，大約會有一小段上坡，就會到達最高點-享壽亭。

d3eb0cad884f5c49232ceea834def3c6.jpg享壽亭雖然有兩層樓高，但最好的視野點是在旁邊上坡上去的高點，可以遠眺到大肚市區的視野，如果在下午或華燈初上的時段來，景色應該相當不錯。

往旗開得勝步道273441b2ad81f02e952c0b2f15020e29.jpg

休息後，不管是要下山或往支線，建議從享壽亭旁的步道下行。

d505dd8c1f93fc6d93e577da37783f80.jpg

下來後，會到平坦的空地，如果要下山往空地左手邊的方向下去，就可以回到步道入口處；要往旗開得勝步道，先往右手邊小上坡，先到達-介壽亭

a95ee30a501ce29fb92538dc81c06f0a.jpg

到達【介壽亭】時，要注意一下這裡要走的方向

9b2ef652bf9c4dc53ab758346ce4971a.jpg

1.上行時會先看到指示牌，不要往監理站的方向上行，請往左邊空地進去。

e2390c59898ea4dc853b647dd3df78ac.jpg

2.一走進去就會看到【旗開得勝步道】的指示牌 及 一大塊空地。

1457c41c852d2ff08fb24631312087bf.jpg

3.請往上圖中，空地中間的人工石板步道前進，那條就是【旗開得勝步道】

83340ae4a0bde4be97ef98b943292d0b.jpg

走入步道後，和剛剛萬城長城步道景色不一樣，一眼能將市景、藍天的海線風光盡收眼底；雖然步道是上上下下的狀況，但坡度還是很和緩。

91a6458098c9782cf26ff11b6362ec03.jpg

到達步道終點，會看到【永壽亭】，接下來要往左邊的原始山徑前進，這裡開始也要注意腳底的路況了。

637fddd7ec782dbdc85291c501ede3ee.jpg

這部份原始石子路，加上是下坡的狀況，一定要注意腳下的踩點，一步一步慢慢走。

5b1ff94e89ddf95c0b062bfbb94609e0.jpg

但不得不說，這段枯木藍天的山脊路徑，真的非常有氛圍。藍天山脊大景

5d35042ab23ad5429638e46de062748b.jpg

走到觀景平台前，真的是被眼前的景色震攝住，一望無際海線大景、枯木藍天的悲壯感，很難想像在鄰近市區的郊山，可以看到這麼棒的景色。

8ee0f464479d398af8a27b26a393e5bc.jpg

不管用那個角度拍，都能感受到那種壯闊感。

e481d8ef5b4538148d04f3fde27fc384.jpg

下山時為了安全起見，會建議原路返回至【享壽亭】下來的空地，再從左側金聖溪公坑步道下行到入口處。不建議從觀景平台旁的好漢坡下山。

29549e2f7929094b2e5661e6959cd4ca.jpg

好漢坡兩側僅有繩索鐵管的防護，陡下的坡度加上滿佈石子的窄道，都會讓下山的情況會有一定的危險性。a7fac2ad0aa2846b281a3e64f3e9b4b3.jpg

雖然原路折返會花費一些時間，但安全考量上，建議原路折返至安全處下山。

萬里長城步道 . 旗開得勝步道停車地點：大肚山萬里長城步道入口停車場開放時間：24hr更多健行紀錄:泰瑞吃飽飽

步道 公園

延伸閱讀

全台唯一「羊駝證婚」 宜蘭綠舞戶外婚禮超萌

擊退課綱新制升學焦慮 大學甄選全攻略

2022情人節夢幻打卡點　「石岡情人木橋鬱金香花展」繽紛花海超浪漫 最後倒數ing

台中大肚名攤！林靜儀今打卡、盧秀燕要帶同名妹行銷

相關新聞

台中「萬里長城」遠眺大肚市區　「旗開得勝步道」舒緩坡度漫步山脊大景

享壽亭雖然有兩層樓高，但最好的視野點是在旁邊上坡上去的高點，可以遠眺到大肚市區的視野，如果在下午或華燈初上的時段來，景色應該相當不錯

雲海、夕陽無敵震撼　一日三刷「南投集集大山」攻略

集集大山 集集大山南峰 大坪山: 前言: 說起集集大山算是我很早接觸的山，因為在健行筆記，評選難度為低。又是小百岳之一，開始登山時幾乎都是以小百岳為選擇，那時覺得百岳很難登登小百岳也不錯。第一次

腳下就是大海！「烏岩角」拉繩攀上裸岩石壁　腎上腺素噴發換來的勝景

東北、西南走向的中央山脈，南湖以北，海拔次第走低，在東澳垂落沒入太平洋。入海之處，突聳奇岩，稱烏岩角，是中央山脈北起之點。烏岩角與中央山脈尾稜的入海處，靠一段砂礫灘相連。此砂礫灘隨著潮水浮沒，視覺上烏

遠眺玉山群峰！鹿林山道享受高山美景 找尋摩里遜臺 & 開鑿之碑

2022 D0204 モリソン「摩里遜台」（ Morrison）& 新高登山道開鑿之碑 「國家文化記憶庫」有一張照片內容是從摩里遜（Morrison）平臺眺望塔塔加的鹿林山莊：似大浪起伏

南部版鳶嘴山！台南「梅嶺獵鷹尖」一線天好驚險　上稜線看山巒美景

台南有三大自然奇景:南化大地谷、大內彩疊山、楠西獵鷹尖，有南部版的鳶嘴山之稱的獵鷹尖實地造訪後感覺比鳶嘴山更驚險!!裸露的岩壁上全無踏點只能用屁股挪動位置，需要非常小心但是去獵鷹尖一線天沿路上路程精采

最快登頂的路線！台中秘境小百岳「三汀山」綠色步道、路途展望都漂亮

台中三汀山，小百岳NO.43，位於台中太平區，總共有4條路線，第一路線是最短登頂的距離，但會經過好漢坡，我們選擇第一路線，登山口一開始為一小段陡上柏油路，接著就是一段階梯，再往上走 突然出現有點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。