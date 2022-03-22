台中「萬里長城」遠眺大肚市區　「旗開得勝步道」舒緩坡度漫步山脊大景

走完舒服愜意的知高圳步道，想說都來台中這一趟，而且還有體力，查到離這約15分鐘路程的大肚-萬里長城步道，也有著超厲害的稜線景色。萬里長城步道屬於大肚山步道群，進入後發現，步道本身難度不高，加上整體規劃很多休息亭、座椅，所以親子共遊也很適合；轉入支線-旗開得勝步道，沿著山脊行走，景色變為截然不同的遼闊景色，非常值得一來。

交通/停車

導航直接設定-大肚山萬里長城步道入口，轉入沙田路二段310巷後，就可以到達。停車方面，從路口到步道入口，除了有兩個停車場，路旁也滿多空地可以停車，對於假日來運動的朋友，真的非常方便。

步道入口處，除了有洗手間、公園設施，還有一些攤販與街頭表演，如果是全家、親子一同前來是滿方便、有趣的；但對於親近自然、尋求寧靜氛圍的朋友，這裡可能就略嫌吵雜了一點。

步道路況

首先必須說，雖然只是郊山步道，但這裡的支線複雜，即使入口處有設置地圖，但我自已還是看不太懂，建議非當地人的話，事前的功課還是要先做，鎖定好想看風景，規劃好路線再走。

如果只走到最高處【享壽亭】的話，不走其他支線的話，就只要一直往上走就可以。

整體都有舖設石板、階梯，且除了最後上享壽亭的上坡外，整體坡度都是緩緩舒服的。

另外幾乎200-300公尺距離，就會設立坐椅和休息站。

加上步道就有開闊的景色，所以即使帶小朋友、長輩來散散步，也是非常輕鬆。

最高點-享壽亭

到最高點前，大約會有一小段上坡，就會到達最高點-享壽亭。

享壽亭雖然有兩層樓高，但最好的視野點是在旁邊上坡上去的高點，可以遠眺到大肚市區的視野，如果在下午或華燈初上的時段來，景色應該相當不錯。

往旗開得勝步道

休息後，不管是要下山或往支線，建議從享壽亭旁的步道下行。

下來後，會到平坦的空地，如果要下山往空地左手邊的方向下去，就可以回到步道入口處；要往旗開得勝步道，先往右手邊小上坡，先到達-介壽亭。

到達【介壽亭】時，要注意一下這裡要走的方向。

1.上行時會先看到指示牌，不要往監理站的方向上行，請往左邊空地進去。

2.一走進去就會看到【旗開得勝步道】的指示牌 及 一大塊空地。

3.請往上圖中，空地中間的人工石板步道前進，那條就是【旗開得勝步道】。

走入步道後，和剛剛萬城長城步道景色不一樣，一眼能將市景、藍天的海線風光盡收眼底；雖然步道是上上下下的狀況，但坡度還是很和緩。

到達步道終點，會看到【永壽亭】，接下來要往左邊的原始山徑前進，這裡開始也要注意腳底的路況了。

這部份原始石子路，加上是下坡的狀況，一定要注意腳下的踩點，一步一步慢慢走。

但不得不說，這段枯木藍天的山脊路徑，真的非常有氛圍。藍天山脊大景

走到觀景平台前，真的是被眼前的景色震攝住，一望無際海線大景、枯木藍天的悲壯感，很難想像在鄰近市區的郊山，可以看到這麼棒的景色。

不管用那個角度拍，都能感受到那種壯闊感。

下山時為了安全起見，會建議原路返回至【享壽亭】下來的空地，再從左側金聖溪公坑步道下行到入口處。不建議從觀景平台旁的好漢坡下山。

好漢坡兩側僅有繩索鐵管的防護，陡下的坡度加上滿佈石子的窄道，都會讓下山的情況會有一定的危險性。

雖然原路折返會花費一些時間，但安全考量上，建議原路折返至安全處下山。

萬里長城步道 . 旗開得勝步道停車地點：大肚山萬里長城步道入口停車場開放時間：24hr更多健行紀錄:泰瑞吃飽飽