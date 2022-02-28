絕美秘境第一名！在武界雲海中做瑜伽　享受最大極致的身心放鬆

現代人工作和生活壓力大，週末難得的假期不想待在家，想走進大自然卻又不想要太勉強自己的行程，常常反而因此降低出門的動力，如果你也有和橘小編一樣的心聲，那這趟瑜珈結合大自然的旅行，一定可以滿足你的期望，充實你的假期和身心靈。

絕美秘境第一名・武界

我們想著要規劃出一趟療癒的旅行，所以選擇了位於南投仁愛鄉的武界，因為這裡曾經被網友票選為絕美秘境第一名，至於行程還安排前往武界部落的思源吊橋、拉拉米司瀑布、摩摩納爾瀑布等，最重要我們還邀請了專業的 瑜珈老師-尼可 跟我們一同前往，帶我們體驗在武界的雲海中做瑜珈。

行程路線

第一天

圖片來源：橘子貓瑜珈

台北>埔里午餐＞前往思源吊橋＞拉拉米斯瀑布＞摩摩納爾瀑布＞自由活動＞民宿晚餐＞餐後泡茶或咖啡享受寧靜的夜晚

第二天

雲海瑜珈 （雲海伴隨著蟲鳴鳥叫開始75分鐘的練習）＞品嚐四季茶道＞秘境探索（體驗台版亞馬遜叢林朔溪）＞返回民宿收拾裝備＞武界部落午餐＞前往奧萬大賞楓 （奧萬大森林遊樂區）＞台北

南投武界｜人間仙境雲的故鄉

圖片來源：橘子貓瑜珈

位於南投仁愛鄉的武界，海拔約800公尺，是布農民族分佈最北的部落，早期交通不便前往不易，直到近年因從山下前往只需45分鐘車程，但也因此武界保有了現代都市人最嚮往的原始幽靜，除此之外更因地勢關係水氣充裕，這裡常年可見雲海、雲瀑而被網友命名為「人間仙境・雲的故鄉」。

圖片來源：橘子貓瑜珈

我們選擇武界最主要原因，就是被它「雲的景色」所吸引，尤其清晨最容易出現雲海和雲瀑，這時不只景色優美、空氣清新，在太陽漸漸灑落時也是最適合用瑜珈來開啟美好的一天，所以我們安排在第二天的早晨，在雲海旁的平台上，一邊欣賞美景一邊做瑜珈，達到身心同時療癒的最大化。

瑜珈體驗｜伴隨雲海和蟲鳴鳥叫

圖片來源：橘子貓瑜珈

如果要選一個最適合融入大自然的運動，我覺得就是瑜珈了，雖然每個人開始接觸瑜珈是因為各種不同的原因，但從瑜珈練習中獲得的卻是相同的療癒，可能是身體上壓力的釋放，又或者是心靈上的寄託，但不能否認的是，我們的某一部份都因為瑜珈而被療癒了，所以這次我們要走出教室，借助大自然的力量，讓療癒更加豐富多元有趣，也讓更多人看見不一樣的旅遊方式。

圖片來源：橘子貓瑜珈

橘子貓瑜珈的尼可老師願和所有愛好瑜珈，學習瑜珈

生活在瑜珈裡的夥伴們。一起在瑜珈世界裡探索以「瑜珈」這把鑰匙

開啟共同生命的美好 -尼可老師-

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