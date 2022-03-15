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賞櫻+賞鷹一次滿足 國姓「松柏崙步道」 眺望平台視野極佳
剛開始接觸登山步道時，曾經跟著Google 導航要到國姓的松柏崙步道，但是導航卻帶我到日月潭的松柏崙步道，今天來到國姓，在離開眉冷山步道後，順便把未完成的松柏崙步道走一走。一開始是導航北梅國中，路上看到筆記寫的大水車，就改從這裡出發。（Google 導航南投國姓覓境露營就可到達大水車）
大水車後面就是停車場
沿著露營區旁的產業道路一直往上
叉路口直行
剛開始會懷疑有沒有走對路線，後來看到旁邊的石梯才確定沒有走錯。
在叉路口看到這牌子，導覽圖上面並沒有這條路線，即然來了就走看看。
一開始也是階梯往上
後面比較平緩
上來後有一片大空地，有流動廁所（廁所沒水）有休息區，但疏於維護，算是荒廢了。因為都沒人，坐在椅子上休息，只有蟲鳴鳥叫聲，還蠻清幽的。
百年野生板栗
叉路口直行往涼亭跟眺望平台，右後是回停車場。
往眺望平台方向還有叉路，取左。
眺望平台視野極佳，搞不懂這麼好的風景怎麼沒人要走上來。（10:40從停車場出發，11:30抵達眺望平台）
導覽圖上眺望平台旁邊，看起來原本是有路線的，但目前看起來是荒廢了。
原本想說要試著走下去，走了一小段沒辦法又退回平台。
原路折返回叉路口，取左。
接回石梯步道
往下走不到一分鐘即可看到賞櫻步道入口
繼續往下走來到好漢坡，木棧步道的叉路，取左去看看。
木棧步道，猜測應該是通往平台，上去也不通。
要繼續直行，路卻又斷了，無法環形一圈，只能原路回停車場。
12:30回到停車場
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