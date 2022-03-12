快訊

中一中師生衝突 校友開砲：影片貼網路是錯誤做法

HBL／明與陳將双頂尖對決 宋昕澔：不是他死就是我死

芬多精吸到飽　輕鬆征服北市第一高峰「七星山小百岳」

健行筆記 / 健行筆記Chin天天異想世界

時隔兩週，陽光先生終於願意露臉了，趕緊把年前連續三年都中籤的「111年春節登七星山，一起迎新春！」走完(有期間限定 2/1 至 2/15)。好幸運，今天沒什麼人...。登七星山小百岳，比較熱門的登山口有四個，小油坑、苗圃、夢幻湖及冷水坑。四個登山口都可相互搭配來回走或是A進B出。每次由「小油坑」登七星山，習慣在山腳下感受一下大自然的生命力，噴氣孔冒著熊熊白煙，空氣中瀰漫著濃濃硫磺味，大地正在呼吸著。從小油坑公車站牌旁的小徑起登，上山路為石階陡坡，慢慢走...拍拍照...行進途中回望竹子湖、頂湖、小觀音山的美麗景色。欣賞沿途美麗山谷，路上隨時會飄來陣陣硫磺味，還可看到裸露的岩層冒著白煙熱氣，隨手一拍都是明信片般的美景。外觀呈馬蹄形的凹谷，有點像火山口，地熱從石隙間不斷湧出，冒出暖熱的白霧。是陽明山國家公園的地質景觀區。步道旁小噴氣孔，發出嘶嘶聲，有濃濃的硫磺味，岩石表面的結晶體色澤鮮黃色。

81e298c843c77d47d4c78b99af20ec3b.jpg

走在綠意盎然的竹林隧道裡，林氣鮮芬，山風清爽，漫漫而行，芬多精吸到飽。

17e3d98f81aecb3cfec69ce65d57e236.jpg5c9e25ada0d90fa1a7a8be1f2a159d73.jpg
開始沒多久，回頭望，可見竹子湖、頂湖的美麗景色，群山環繞的小油坑遊客服務站就在山腳下...

8d24766c7e126370c66c59a7d2d860ef.jpg

頭頂藍天白雲...腳踩石階梯而上...

a03d1f5bc01a67bf68a938af8f999fe1.jpg

路途中，偶爾飄來陣陣硫磺味及絲絲白煙熱氣...。突然好想吃棵蛋...但，最近雞蛋，有錢也買不到...

d452fb9cb24cfdef383d8123d206bead.jpg

回頭遠望，山凹處吹煙飄渺的雲霧幾乎籠罩整個小觀音群峰...。

21d1b58cb8a9d213b5f4fc5e5147bbe0.jpg

4d1c0c18a56e2e5816fe06ada54a1280.png

地熱口

f5741787bff3c88bad7ce20e7c6184c7.jpg

4aee68cfe8c8bc05bf7fc2c8709ad3fb.jpg

遠方的觀音山與小觀音連成一線...

012472a328c4094956fd886fdbf9f3b1.jpg

七星山南峰，1,088公尺

2f5291c8506a8b1f5e345fb0896ff4b8.jpg

七星山主峰遠眺台北盆地、關渡平原、觀音山，與七星南峰遙遙對望...

a9f310ed8e51a31cf9691972906e5cae.png

7a839f3ca5070215a309e1519fc463d0.png

七星山主峰，1120M，北市第1高峰。

341aed14051b07797c44bceacd03c2a6.jpg

8a31b9facea47e4b8414fbd11f7e8233.png

七星山東峰前最美景點...彩壁 (黃金藻)...。

e51bf7019a0cd75140da289768807e31.jpg

遠眺七星山東峰...

9dac43812a1a40c93a26ca48b662924e.jpg

人生路有如爬一座看不到盡頭的山，天天努力低著頭往前走，有時路徑清淅、走得輕鬆、藍天白雲、風景好，但大部分時間是不太容易的...。偶爾，會想要坐下來喘口氣、但很快會被不知名的焦慮催促著...再次上路，中間的挑戰、障礙...都好想放棄...、有時連呼吸都會痛...。不過，終究會過去的...。其實，當你在蜿蜒的密林山徑時，很難知道自己身在何處。必須走到視野好一點的地方回頭望，這時才會驚訝的發現，原來自己己走好遠好遠...，過去在意的淚水及汗水，早己雲淡風輕，這時你才明白，原來自己還蠻厲害的...。所有的挑戰、快樂、痛苦、興奮和焦慮都將成為成長路上無比珍貴的養分...。七星山東峰，1108M，三等三角點1104號，峰頂登高望遠...人品好，老天超賞臉，登高望遠賞美景，連基隆嶼都清淅可見。

994f4b07abc66b5a7b5606654096b37e.png

09d2036842e82c1364412bf16d96ccc2.jpg

c609b3f6b727aac35b9fe53a4922e93d.png

台北菫菜像隻翩翩飛舞的小蝴蝶，迫不及待出來見客，好似宣告春將至...

55dd5995a27e2dd79914ee80f763c697.jpg

台灣胡麻花：花朶上的小水珠好似晶瑩剔透的水晶...

d7f9c0e3ae31207d023d577a44211139.jpg

5543d9b375a8501309404751b31eeaf7.jpg

岩石的倒影...

8c823b780418405820ecfad2295e8214.jpg

6481ae859f77a63b27a971588facb264.png

瞬間雲霧襲來，漫步在雲霧中，山在虛無飄渺間...。

92a7b757d9b821dff0b8823d88b7763f.png

31471029e7ca4492dbc0db204169fc8e.jpg

d088a85d15eaf7983fff9a454f466314.jpg

00bbcadeeafa40e716e2cb08259acda4.jpg

737e3555eaf78505a197958607e58bfb.png

台灣長春藤果實，好可愛哦！

f82c9d6ac86a91743f963bf83eee8bd5.jpg

紅楠已吐新蕊...

89a8ebbca7d74daaac9c0b9385011aae.jpg

a80297fee2db84f370e6e40c0944b88a.jpg

七星山公園，標高882公尺，位於七星山東峰山腰，有一廣闊的平坦草原，因海拔高，氣溫涼爽。這裡有涼亭及石桌椅，供休憩。俯瞰台北盆地，下方是紗帽山，遠處可見基隆河、淡水河交會於關渡平原，視野遼闊。背倚七星山東峰，背風處有闊葉樹林，雲霧迷漫的七星山公園，有隻悠閒的狗狗在放空...！

0d1333a4a4fea704a636ee71ca8b6e34.jpg

01820a1beb89c4b11d702aaddd0e4335.png6e76bb069e09095e5b082aa057ea11ef.png
離開七星山公園，往苗圃段，午后，走在闊葉森林裡，抬頭見全身褐色的赤腹松鼠沿樹幹攀爬、在樹林間跳躍...擺動那灰色蓬鬆的大尾巴，經雨水洗滌後的葉更顯綠，聽著蟲鳴鳥叫大自然的合奏曲...人生一大享受。

f757836b85a06f0ef2e0f62df3f43953.jpg

1c62631bac32a0e835f5903882eefd8f.jpgabefead53b920ca6ef6d86b4ee49699a.jpg
1a9fcc177af797a0b1638ca8ea6a55ec.jpg10e0b330a7fe0ced40b8d8d345cc8fec.jpg
ef73177524d04c6f4acb78cf0f3df2f9.jpgf1de487f902f494a9af9a80db5ec7f62.jpg

陽明山公園遊客中心門口前有棵結實纍纍的「日本女貞」，果實橢圓形，熟時呈紫黑色，好像黑橄欖哦！

8487eab95e2af39fbf925ce639455182.jpg

fd89d0eccec2ee88bb491c764d4e316f.jpg9c3a2e58ffc3bb8c153cde97c2e03ec9.jpg

健行結束...。到「陽明山國家公園遊客中心」領禮物去...。

00ffa60568019f3add6e80c5a1cdf75a.jpg

質感很棒...美美的「2022虎年紀念圍巾」...。圍巾中的刺繡代表物：左：「豹紋虎尺蛾」常出沒於大屯山一帶的樹叢中哦！右：「虎耳草」毛茸茸的可愛葉片，邊緣呈不規格狀...9ffbc18fc47c1aa7402da1ebe000abc2.jpg

b3ed2d3b3775fa21aefdd36b952e4fbf.jpgc39bab97b7d4b423ea9450e30a236846.jpg
怎麼去？
  • 交通：去程 捷運北投站 搭小9公車到陽明山遊客服務中心 轉108陽明山遊園公車 到 小油坑遊客服務站。 回程 陽明山國家公園遊客中心 搭小9公車 到捷運北投站
  • 健行路線：小油坑登山口→地熱口→七星山南峰→七星山主峰→七星山東峰→教育廣播電台→夢幻湖→七星山公園→苗圃登山口→陽明山國家公園遊客中心

國家公園 陽明山 登山

延伸閱讀

新竹「高島縱走」森林療癒之旅！景觀台180度美景後的路程不容小覷

台灣再生能源的下一個希望：地熱發電

群山環繞賞燦爛日出！「 閂山鈴鳴」北二段縱走的浪漫　貼心登山提醒必看

她初五爬新竹高台山失蹤 遇上另一團登山隊好心相助

相關新聞

芬多精吸到飽　輕鬆征服北市第一高峰「七星山小百岳」

時隔兩週，陽光先生終於願意露臉了，趕緊把年前連續三年都中籤的「111年春節登七星山，一起迎新春！」走完(有期間限定 2/1 至 2/15)。好幸運，今天沒什麼人...。登七星山小百岳，比較熱門的登山口

「能高越嶺」親切款高山健行山徑　山景水色、雄偉奇萊連峰齊收

能高越嶺道，估計應該是台灣目前唯一仍具實業功能的高山越嶺道。走了幾趟能高越嶺西段，心裡就一直冀存著對東段的嚮往，不意初心不移，此番寄望得酬！屯原至天池山莊，是條親切又景觀豐富的高山健行山徑。路勢平緩，

開啟五峰天際線首部曲　「比大鳥縱走」還能遠眺加里山

這條路線很久之前即有耳聞，由比林、大窩、鳥嘴三座合稱，算是相當著名的路線，加上剛好我還缺了新竹三鳥的最後一鳥就在這條路線上，來走走正好順便收一收，進入山徑後沿途幾乎走在舒服的森林內，偶有展望處，還有杉

15個美翻天的偽出國景點！台版迪士尼、羅馬萬神殿、歐風雪景都在台灣

偽出國 : 不用坐飛機, 一秒就出國,最近流行什麼 ? 「偽出國」想去拍櫻花, 台北整天在下雨年假第二天, 閒著也是閒著我們來玩一玩 「一秒飛日本」, 「一秒飛歐洲」 羅馬萬神殿 :

健行大調查／最愛獨攀的三個星座出爐！山友最常爬的山類別是？

還記得上個月我們舉辦為期三週的「登山健行大調查」嗎？從2021/12/27— 2022/1/17期間，收集了5,028 份問卷，從日常登山健行習慣、後疫情時代影響，到個人裝備分析等等，以不同面向蒐集山

徜徉橫山步道仙境　越過斷崖飽覽彰化鄉村田野景觀

【橫山翦影】橫山 , 台灣小百岳之一 . 位在南投縣南投市與名間鄉交界處 , 近彰化縣社頭鄉界境 . 海拔443m , 有1114號二等三角點及246號三等三角點基石各一顆 , 是八卦山山脈的最高峰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。