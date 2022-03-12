芬多精吸到飽　輕鬆征服北市第一高峰「七星山小百岳」

時隔兩週，陽光先生終於願意露臉了，趕緊把年前連續三年都中籤的「111年春節登七星山，一起迎新春！」走完(有期間限定 2/1 至 2/15)。好幸運，今天沒什麼人...。登七星山小百岳，比較熱門的登山口有四個，小油坑、苗圃、夢幻湖及冷水坑。四個登山口都可相互搭配來回走或是A進B出。每次由「小油坑」登七星山，習慣在山腳下感受一下大自然的生命力，噴氣孔冒著熊熊白煙，空氣中瀰漫著濃濃硫磺味，大地正在呼吸著。從小油坑公車站牌旁的小徑起登，上山路為石階陡坡，慢慢走...拍拍照...行進途中回望竹子湖、頂湖、小觀音山的美麗景色。欣賞沿途美麗山谷，路上隨時會飄來陣陣硫磺味，還可看到裸露的岩層冒著白煙熱氣，隨手一拍都是明信片般的美景。外觀呈馬蹄形的凹谷，有點像火山口，地熱從石隙間不斷湧出，冒出暖熱的白霧。是陽明山國家公園的地質景觀區。步道旁小噴氣孔，發出嘶嘶聲，有濃濃的硫磺味，岩石表面的結晶體色澤鮮黃色。

走在綠意盎然的竹林隧道裡，林氣鮮芬，山風清爽，漫漫而行，芬多精吸到飽。

開始沒多久，回頭望，可見竹子湖、頂湖的美麗景色，群山環繞的小油坑遊客服務站就在山腳下...

頭頂藍天白雲...腳踩石階梯而上...

路途中，偶爾飄來陣陣硫磺味及絲絲白煙熱氣...。突然好想吃棵蛋...但，最近雞蛋，有錢也買不到...

回頭遠望，山凹處吹煙飄渺的雲霧幾乎籠罩整個小觀音群峰...。

地熱口

遠方的觀音山與小觀音連成一線...

七星山南峰，1,088公尺

七星山主峰遠眺台北盆地、關渡平原、觀音山，與七星南峰遙遙對望...

七星山主峰，1120M，北市第1高峰。

七星山東峰前最美景點...彩壁 (黃金藻)...。

遠眺七星山東峰...

人生路有如爬一座看不到盡頭的山，天天努力低著頭往前走，有時路徑清淅、走得輕鬆、藍天白雲、風景好，但大部分時間是不太容易的...。偶爾，會想要坐下來喘口氣、但很快會被不知名的焦慮催促著...再次上路，中間的挑戰、障礙...都好想放棄...、有時連呼吸都會痛...。不過，終究會過去的...。其實，當你在蜿蜒的密林山徑時，很難知道自己身在何處。必須走到視野好一點的地方回頭望，這時才會驚訝的發現，原來自己己走好遠好遠...，過去在意的淚水及汗水，早己雲淡風輕，這時你才明白，原來自己還蠻厲害的...。所有的挑戰、快樂、痛苦、興奮和焦慮都將成為成長路上無比珍貴的養分...。七星山東峰，1108M，三等三角點1104號，峰頂登高望遠...人品好，老天超賞臉，登高望遠賞美景，連基隆嶼都清淅可見。

台北菫菜像隻翩翩飛舞的小蝴蝶，迫不及待出來見客，好似宣告春將至...

台灣胡麻花：花朶上的小水珠好似晶瑩剔透的水晶...

岩石的倒影...

瞬間雲霧襲來，漫步在雲霧中，山在虛無飄渺間...。

台灣長春藤果實，好可愛哦！

紅楠已吐新蕊...

七星山公園，標高882公尺，位於七星山東峰山腰，有一廣闊的平坦草原，因海拔高，氣溫涼爽。這裡有涼亭及石桌椅，供休憩。俯瞰台北盆地，下方是紗帽山，遠處可見基隆河、淡水河交會於關渡平原，視野遼闊。背倚七星山東峰，背風處有闊葉樹林，雲霧迷漫的七星山公園，有隻悠閒的狗狗在放空...！

離開七星山公園，往苗圃段，午后，走在闊葉森林裡，抬頭見全身褐色的赤腹松鼠沿樹幹攀爬、在樹林間跳躍...擺動那灰色蓬鬆的大尾巴，經雨水洗滌後的葉更顯綠，聽著蟲鳴鳥叫大自然的合奏曲...人生一大享受。

陽明山公園遊客中心門口前有棵結實纍纍的「日本女貞」，果實橢圓形，熟時呈紫黑色，好像黑橄欖哦！

健行結束...。到「陽明山國家公園遊客中心」領禮物去...。

質感很棒...美美的「2022虎年紀念圍巾」...。圍巾中的刺繡代表物：左：「豹紋虎尺蛾」常出沒於大屯山一帶的樹叢中哦！右：「虎耳草」毛茸茸的可愛葉片，邊緣呈不規格狀...

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怎麼去？