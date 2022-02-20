搭火車也能爬山　走在山海間的絕美路線「雪山尾稜」

健行筆記 / 健行筆記山谷谷＿谷庭

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哈囉～我是谷谷，今天想跟你們分享一條絕美路線，而且就算你沒有開車，搭火車也能去爬山常常被很多人問說你比較喜歡山還是海？其實這個問題就像問你是貓派還是狗派，但小孩子才做選擇，我們長大了飽覽一些成長的辛苦，這時就可以任性大聲說，「山跟海、貓貓狗狗」我全都要 (๑¯ω¯๑)。所以這條路線是走在山海之間，若你也跟我一樣走膩了桃源谷、九份那邊的路線，而且對自己腳力有信心，酷愛拉繩，不怕陡下、泥濘與溼滑，很推薦來練練腳力的進階路線「雪山尾稜北段」。首先讓我們來些快速懶人包：一、路線資訊：雪山尾稜顧名思義，就是雪山山脈一路延伸入海的尾巴段，全段是「北段+南段」，中間點會以「石城土地公」為2段的分界點，從石城土地公那有路可以下切回到馬路上。2段都走的時間，看之前網友分享軌跡大概要抓8～12小時不等，時間落差非常大，若途中遇到非常溼滑的狀況時間可能會更久喔。二、時間參考：我們這次原本要走全段，但因為一開始下雨，加上路況非常濕滑也快不起來，不想摸黑，所以就只走北段，南段聽說會更滑，而南段網友分享的時間也約要5小時起跳，要挑戰全段，最保險應該是中午前抵達中間點石城土地公廟，才不至於摸黑。而我們這次起登時間：9 : 30 ，從中間石城土地公那邊下，踢出登山口時間：16: 00。這時間算是慢慢走＋大拍照、拍影片跟玩～三、交通：全程都搭火車：去程搭乘火車抵達福隆車站，回程在石城車站上車。開車：汽車可停福隆車站旁的停車場，回程時從石城車站上搭回福隆車站牽車。

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出福隆車站後往箭頭方向的巷子走，這次超後悔中餐沒有買個福隆便當當中餐帶上山的，後來中午看隊友吃得有夠香 (,,Ծ‸Ծ,, )行約750公尺左轉荖寮街，過「荖寮橋」再走500公尺，沿路會有隆隆山指標，路旁左側小徑有綁布條處即為隆隆古道登山口。而從福隆車站到登山口步行約要20分鐘。

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過橋後順著右邊馬路一直走

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被我們擋好擋滿的登山口ＸＤ，實際上是這樣，很好認。

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接著就是一路爬升，地形多是石塊跟大爛泥，全程走在樹林裡，接著就會抵達荖寮坑古厝，腹地很大，古厝很美，不過因為這時開始下雨，我們趕緊在這換上風雨衣。

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雨越來越大，路徑也路徑也越來越泥濘，若習慣穿雨鞋的可以穿雨鞋，不然回去絕對洗鞋到懷疑人生ＸＤ。一路陡上後就會來到第一個山頭隆隆山。

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哈哈哈哈這時大白牆又下雨，真的是覺得我是誰？我在哪？不過所幸接下來天氣逐漸轉好，而雪山尾稜北段這邊，總共有3大段濕滑陡下路段，我覺得最難的是第1段，因為很長一段，非常垂直也全部都是爛泥，得背對著下坡比較好下，抓緊拉繩慢慢「滑下去」。

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一開始還想正面下去，但覺得越走越不對ＸＤ

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一路慢慢嚕，而且要跟隊友保持距離，不然拉繩會互相影響。

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後來下來了，從對面回望，真的覺得好扯呀～垂直程度感覺有一點像郊山版的大劍山天梯，不過這裡是溜滑梯就是了 චᆽච，所以來這手套必備，第2、3段下坡也差不多是這樣的狀況，只是距離沒有第1段長，不過走完也會覺得滿好玩的。

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第2段下坡在鶯歌石山旁，照片左上方即為路徑。

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沿路翻山越嶺上上下下不間斷，所以滿考驗體力跟腳力，需要載好離線地圖，路徑算清楚但有些路段布條不多。

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除了可以飽覽山景，也有清晰的海岸線，雖然已經過了芒花的季節，但在一個路段還是看到整片的風吹芒花浪，非常美麗。

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而我們就是從後面起起伏伏那些山頭，一座座翻過來的。北段沿途會經過經隆隆山、隆林山、鶯歌石山、田寮洋山、大堀澳山、石城山。中間的石城仔嶺土地公祠就為分段點，可接到石城火車站。南段則是福隆山、大湖山(大湖堀山)、桶盤堀尖東峰、桶盤堀尖等山頭，最後接草嶺古道，終點是大里火車站。

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考量時間，我們從中間下山，下山一出登山口也馬上是湛藍的大海跟龜山島迎接我們。

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真心對這樣的景色感到心滿意足，好好享受山的多變跟挑戰，下來被無盡大海給包圍，再看著海，走一段馬路就可以接到石城火車站，搭車回福隆～

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沒有用綁腿跟穿登山鞋的結果 (๑꒪⍘꒪๑)，而且咖啡色鞋子真耐髒啊，其實上面也沾了非常多土。整體而言我覺得這條路線算比較有挑戰性的郊山，展望也很好，走起來不無聊，也是有打算爬百岳很好的練習地！找個好天氣去走走吧(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

更多爬山生活在IG：谷庭、YouTube : 山谷谷

（延伸閱讀：大劍山的試煉，天梯哪段最累？水源狀況＋乾杯黑池水

福隆 登山 古道

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