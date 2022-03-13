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搭公車能到！「陽明山橫嶺古道」京都竹林美景盡收、至秘境賞梅 還有牛奶溪溫泉

健行筆記 / 健行筆記Kitty picnic

台北陽明山有個百年歷史橫嶺古道媲美京都嵐山竹林隧道的綠意美景，一連幾日的冬雨陰霾後kitty終於等到台北好天氣，約了朋友一起去陽明山橫嶺古道新春健行、秘境"澄園"賞梅花，下午在風景秀麗的前山1號公園悠閒野餐。

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如何去大眾交通-捷運劍潭站搭260或紅5公車 坐到終點站陽明山公車總站自行開車-直接導航到陽明山公車總站附近街道白線可停車在劍潭捷運站轉搭公車紅5大約30分鐘，一路坐到陽明山公車總站下車跟著指標，往湖山路就會看到橫嶺古道路標。

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現在冬天正是陽明山賞梅花的季節，一走到湖山路口便看到一株盛開的梅花樹~真美啊!!

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沿著湖山路走即可看到橫嶺古道入口，原本大大的木板告示牌不知為何不見了，只剩下小小的路標一不小心就容易錯過了。

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一進入橫嶺古道路口即呈現原始自然的森林氣息，與剛剛的柏油路況大相逕庭，充滿原始自然綠意的清新空氣非常療癒。沿路碧綠樹林圍繞，路徑清晰坡度和緩，平坦好走的黃土路徑，清幽舒適的散步緩行。

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不一會就來到橫嶺古道經典的竹林隧道，纖細優雅的八士蘭竹高聳入天的排列在橫嶺古道旁，形成幽靜的竹林隧道漫步其中，彷彿置身京都嵐山竹林裡，不用出國在台北坐公車就能到達的異鄉風情。

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很快就會走到橫嶺古道另一個出口"紅壇"非常高大的楓香姊妹樹是紅壇經典路標，一旁遼闊的廣場原本是停車場，樹下附設有石桌供休憩。

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往產業道路往下走可以接橫嶺古道大圈O型，但今天Kitty想悠閑散步橫嶺古道和前山公園野餐、賞梅花。來到陽明山上隱密的梅花秘境"澄園"kitty和朋友們一直在這繁花似錦的梅花園裡拍不停，陣陣梅花撲鼻香~真是太開心了!!

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走回橫嶺古道沿著湖山路徑，經過造景優美的線型公園，往陽明山公車總站方向前進。

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走到前山1號公園涼亭裡與夥伴們準備豐富的野餐下午茶，清幽舒適的綠地空間，規劃完善的親子設施也有籃球場、溜冰場。

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有冷冽山泉水道和溫暖白磺溫泉水道與陽明山火山岩交織而成，滿滿流水綠意圍繞的前山1號公園又稱磐流園區，公園內各處美景下都設有桌椅，非常適合親子闔家來這前山1號公園野餐郊遊。

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在磐流園區內隨處可以看見清澈流水經過，潺潺不絕於耳的流水聲在耳邊繚繞，非常療癒身心。

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還有一條乳白色的牛奶小溪，伴隨著陣陣硫磺味道，走近用手觸探原來是溫泉水呀!!寒冷冬季此刻的溫泉溪水，令人感覺暖心舒適。

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前山1號公園裡滿滿綠意與清澈溪流，真是令人身心舒暢!!小橋流水、秀麗雅緻，一年四季皆有不同的風貌非常推薦大家坐公車就可到達，非常輕鬆就能親近大自然喔!!

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古道 陽明山 公園

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