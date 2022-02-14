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「北市社區是乾淨的」柯文哲宣布微解封 國高中可跨縣市畢旅

汐止「水岸櫻花大道」整排開得燦爛　康誥坑溪夢幻粉櫻雨天浪漫不減

健行筆記 / 健行筆記Sonia Chen

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街角.遇見櫻花開2022 D0203 汐止區康誥坑溪 水岸櫻花大道

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請叫我  「大濕」濕意綿綿   搞啥,  只是出個門拍個櫻花,  弄得渾身濕透

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汐止區康誥坑溪 櫻花開了位在汐止新台五路與水源路交叉處可導航: 汐止文化市民活動中心: 汐止區文化里8鄰南興路83巷17號. 等一下, 先來 每日一字..... 「」讀音同 「告」,   標準的 : 有邊讀邊 嘿 !!!

09f9a0eff144091ef6b6a68e129a6fb7.jpg 新台五路旁有一間 中油加油站 汐止區康誥坑溪櫻花大道, 就在中油加油站」旁邊

e7d6e0112e292e9c225c4f4b694778cf.jpg雨櫻綿綿,  濕情畫意 自我解嘲一下, 

edca75832c21c477ad67a180f151d866.jpg就算下雨撐著傘也能欣賞美美的櫻花印象中,  連拍幾年,  都是在雨中來到康誥坑溪櫻花大道就說了 : 汐止多濕意啊 

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2022 過新年, 鋒面來襲，台北一直在下雨,  一整個很厭世 鬱悶啊 !! 

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前天剛拍過 東湖樂活公園的寒櫻今天就來汐止康誥坑溪 溪畔步道兩旁櫻花大道續攤

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寧靜,  是雨天才拍得到的

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比起雨都基隆,  汐止的多雨也是不遑多讓的 下雨的假期總是有著化不開的煩躁, 還是出門賞賞粉色的櫻花吧 

65ad2d1baedad740ddeab98489d69a2f.jpg溪畔兩岸一整排粉色的櫻花,  花開大約六, 七成吧雖然下著雨還有點冷, 帶點雨珠的櫻花, 美美的

ed5b11dc3c65593391de796d8c403ced.jpg「粉粉嫩嫩」 很迷人吧

f1ce32c909e7d9a1f6ce3a8bb47ec4d0.jpg櫻花」就是有種魔力,   雨中賞花是愜意, 也是夢幻粉粉的顏色讓人特別療癒, 

95c6dde2aca6848e46a035a3717a023c.jpg晴天有晴天的燦爛,  雨天雨天的清新

88a8f16898e18030523d1f2a95a2a639.jpg既然是雨天,  那就好好聞一聞  雨的味道 心 .... 不自覺的.. 靜下來 

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汐止區康誥坑溪櫻花大道, 名氣並不大因此,  遊客也沒那麼多, 

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看見沒 ? 雨很大膩

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汐止櫻花小秘境 :  汐止區康誥坑溪 水岸櫻花大道,  就在汐科火車站附近,  花況還不錯,

a6b5a9da4cfb09013310080fc8c276c8.jpg康誥坑溪櫻花美景曾被列入「北部十大賞櫻仙境」水岸賞櫻步道,   歡迎來賞櫻

1edfa635fda399c267cf8860d6a9f047.jpg目前開的是 台灣山櫻花, 又稱 「緋寒櫻」 緋紅色的花朵, 屬薔薇科，櫻屬

4fa5b36fbede8da29dbe175c8286714c.jpg雙北的街角櫻花景點也不少,   只有這裡是 水岸櫻花大道慢速快門拍拍絲涓的水流 涓涓细流搭配粉粉的櫻花,  給你一百分

566e8187a7a046ccd1714fabd5d1ddb7.jpg汐止文化櫻花季,  這裡也有夜櫻喔, 沿岸邊坡裝了不同顏色的圓燈，晚上六點燈亮

1fc29f72a2515f068d95b144e9a60a7b.jpg 溪畔裝了圓白色的燈,  燈亮時搭配夜櫻及溪水賞夜櫻 不用跑太遠,  康誥坑溪櫻花應該也會很美麗的

5a4fad793d74ad93ea9d2c12e38c8fde.jpg一顆顆大小不一的白色圓球,  晚上燈亮會轉換不同顏色很有氣氛呢!    是不是!   是不是

a157fd4e0ff671b808bf93133323042f.jpg冷冷的天氣,  飄著涼意的雨絲每一片粉的花瓣上飄著雨滴, 很有 fu 喔

5a66ec6aa7e9d94f9966aa4efbd7bc78.jpg如果不是下雨, 也拍不到這樣的美境換個心情, 雨中賞櫻另有一番風情的

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康誥坑溪櫻花大道旁, 新台五路上有一私人收費停車場停車費很平價,  一小時 20 元水岸櫻花大道 不長, 走走拍拍 2 小時, 才40元佛心來著, 來賞櫻吧

賞櫻 步道 秘境

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