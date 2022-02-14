汐止「水岸櫻花大道」整排開得燦爛　康誥坑溪夢幻粉櫻雨天浪漫不減

街角.遇見櫻花開2022 D0203 汐止區康誥坑溪 水岸櫻花大道

請叫我 「大濕」濕意綿綿 搞啥, 只是出個門拍個櫻花, 弄得渾身濕透

汐止區康誥坑溪 櫻花開了位在汐止新台五路與水源路交叉處可導航: 汐止文化市民活動中心: 汐止區文化里8鄰南興路83巷17號. 等一下, 先來 每日一字..... 「誥」讀音同 「告」, 標準的 : 有邊讀邊 嘿 !!!

新台五路旁有一間 「中油加油站」 汐止區康誥坑溪櫻花大道, 就在「中油加油站」旁邊

雨櫻綿綿, 濕情畫意 自我解嘲一下,

就算下雨撐著傘, 也能欣賞美美的櫻花印象中, 連拍幾年, 都是在雨中來到康誥坑溪櫻花大道就說了 : 汐止多濕意啊

2022 過新年, 鋒面來襲，台北一直在下雨, 一整個很厭世 鬱悶啊 !!

前天剛拍過 東湖樂活公園的寒櫻今天就來汐止康誥坑溪 溪畔步道兩旁櫻花大道續攤

寧靜, 是雨天才拍得到的

比起雨都基隆, 汐止的多雨也是不遑多讓的 下雨的假期總是有著化不開的煩躁, 還是出門賞賞粉色的櫻花吧

溪畔兩岸一整排粉色的櫻花, 花開大約六, 七成吧雖然下著雨還有點冷, 帶點雨珠的櫻花, 美美的

「粉粉嫩嫩」 很迷人吧

「櫻花」就是有種魔力, 雨中賞花是愜意, 也是夢幻粉粉的顏色讓人特別療癒,

晴天有晴天的燦爛, 雨天有雨天的清新

既然是雨天, 那就好好聞一聞 「雨的味道」 心 .... 不自覺的.. 靜下來

汐止區康誥坑溪櫻花大道, 名氣並不大因此, 遊客也沒那麼多,

看見沒 ? 雨很大膩

汐止櫻花小秘境 : 汐止區康誥坑溪 水岸櫻花大道, 就在汐科火車站附近, 花況還不錯,

康誥坑溪櫻花美景曾被列入「北部十大賞櫻仙境」水岸賞櫻步道, 歡迎來賞櫻

目前開的是 台灣山櫻花, 又稱 「緋寒櫻」 緋紅色的花朵, 屬薔薇科，櫻屬

雙北的街角櫻花景點也不少, 只有這裡是 水岸櫻花大道慢速快門拍拍絲涓的水流 涓涓细流搭配粉粉的櫻花, 給你一百分

汐止文化櫻花季, 這裡也有夜櫻喔, 沿岸邊坡裝了不同顏色的圓燈，晚上六點燈亮

溪畔裝了圓圓白色的燈, 燈亮時搭配夜櫻及溪水賞夜櫻 不用跑太遠, 康誥坑溪櫻花應該也會很美麗的

一顆顆大小不一的白色圓球, 晚上燈亮會轉換不同顏色很有氣氛呢! 是不是! 是不是!

冷冷的天氣, 飄著涼意的雨絲每一片粉粉嫩嫩的花瓣上飄著雨滴, 很有 fu 喔

如果不是下雨, 也拍不到這樣的美境換個心情, 雨中賞櫻另有一番風情的

康誥坑溪櫻花大道旁, 新台五路上有一私人收費停車場停車費很平價, 一小時 20 元水岸櫻花大道 不長, 走走拍拍 2 小時, 才40元佛心來著, 來賞櫻吧