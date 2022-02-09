到台北市綠肺森呼吸　「富陽自然生態公園、福州山步道」登山健行好去處

* 2022/01/27 週四【南山神壽任務尋寶趣】【臺北大縱走 6】《臺北市綠肺的富陽自然生態公園、福州山步道》行程：富陽自然生態公園→福州山步道→福州山 H99m→福州山公園→富陽自然生態公園.（環狀路線步行時間 10~11時, 共1小時, 1.5公里）把握這3天的晴朗好天氣, 1月27日持續進行我的南山神壽尋寶任務：福州山步道, 這也是臺北大縱走第六段的一小部分.“福州山位在北二高臺北聯絡道的北邊, 是南港山系伸向大安區裡的一隻綠手指. 過往這裡曾被用作公墓及彈藥庫. 21世紀後, 山上的公墓被闢建為「福州山公園」, 山麓下的彈藥庫則搖身一變為「富陽自然生態公園」.”我們走近富陽公園入口, 便聽見公雞嘹亮的喔喔啼叫聲, 主人在一旁呼喊牠繼續前進. 聽主人說, 這隻公雞是自己跑去他家裡, 非常有靈性, 於是就像訓練狗狗一樣教牠聽人話. 主人將牠抱起放在樹枝下, 只見牠輕快地拍拍翅膀一躍而起飛上枝頭, 居高臨下, 雄糾糾氣昂昂地又唱起歌來了. 果然是自然生態公園, 連公雞也陶醉在這片青蔥的都市森林裡.經過涵洞遺址、生態水道區、賞蝶區, 在自然生態演替區攀爬右側的階梯, 往上行走以木棧、碎石自然施作的福州山步道. 途中沒有人為的菜圃、工寮、卡拉OK等等, 保留了原始自然的風貌. 於海拔99公尺高的福州山山頂, 有極佳視野, 可鳥瞰繁華的臺北鬧區.接著由一座電塔旁的山徑往下, 樹根和木棧的土石路, 走來舒適悠然. 續穿越一座被枝繁葉茂的樹木遮蔽的碉堡, 內有二個鎗砲孔, 彷彿兩隻大眼睛瞪視著我. 隨後路過濕地生態觀察區回到富陽公園入口, 達成短短一小時的尋寶任務.這兩座用福州山步道串連起的公園, 宛如臺北市區邊上的美麗後院, 不僅是當地居民的「綠肺」, 也是登山健行客體驗「森呼吸」的絕佳場域.?️ ? ? ? ? ? ? ? ? ?

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富陽自然生態公園：

富陽自然生態公園 全區導覽圖：

軍事行動遺址區：

臺北大縱走第六段路線圖：

牝雞司晨：

往富陽生態公園：

往上爬到福州山公園：

福州山步道：

福州山公園位置圖：

福州山公園：

福州山 H99m：

由福州山鳥瞰臺北市鬧區：

福州山公園、涼亭：

從電塔旁邊的小山徑往下走：

碉堡：

回到富陽自然生態公園：

福州山公園：

富陽自然生態公園+福州山步道環狀路線的軌跡圖：