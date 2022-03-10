徜徉橫山步道仙境　越過斷崖飽覽彰化鄉村田野景觀

【橫山翦影】橫山 , 台灣小百岳之一 . 位在南投縣南投市與名間鄉交界處 , 近彰化縣社頭鄉界境 . 海拔443m , 有1114號二等三角點及246號三等三角點基石各一顆 , 是八卦山山脈的最高峰 . 橫山在八卦臺地中央偏南的位置 , 並無明顯的山峰 , 為一塊河階面 , 是濁水溪舊河道流經沖刷而成的「橫山面」. 由於地盤的隆起 , 昔日濁水溪在橫山以南由東向西流動下切 , 形成埔中、松柏坑、弓鞋、赤水、大庄等河階 , 其中大庄與其北方的橫山河階之間有100m高的河階崖 , 即俗稱橫山斷崖 , 橫山地處河崖之巔 , 於此處可飽覽名間鄉松柏嶺、社頭鄉等鄉村田野景觀 .

【仙境奇緣】橫山三角點周遭台地兩旁茶樹園區 , 一壠壠茶樹整齊排列綠意盎然 . 鄰近的橫山步道又名觀日步道 , 全長僅一公里多 . 步道中間一處名為橫山仙境露營區前的觀日平台展望極佳 , 停下腳步 - 行到水窮處 , 坐看雲起時 . 向北可瞭望遠處山巒疊嶂連綿橫亙 , 俯瞰下方廣闊的斷層台地上一幢幢饒富韻味的房舍 . 日出破曉迷濛晨霧 , 夕陽餘暉染紅天邊的雲朵 , 不時巧遇一縷縷山嵐 , 輕輕飄動 ... 天人合一的融於大自然柔美的懷抱中 . 構成一幅優美鄉村長軸畫卷 . 徜徉在一片祥和寧靜的景致 , 幸福感油然而生 ~ 歲月靜好 ! 若天氣晴朗時能遠眺玉山群峰 , 每年春分前後 , 還有機會觀賞到灰面鵟鷹遨翔天際的英姿 , 其餘季節也很適合賞鷹 .

登山健行造訪橫山可以歷史悠久、交通方便且設施完善的彰化社頭-清水岩寺為出發點 . 經由長青自行車道（挑戰路線）、山湖步道上下山 , 或是結合清水岩步道群中的觀音山、中央嶺步道或挑鹽古道（十八彎）一起走 , 甚至更遠的猴探井步道都能形成不同的環狀路線 . 此外, 也可以選擇在串連各步道的長青自行車道騎鐵馬上山、挑戰腿力 . 時間不夠或有老弱同行者 , 亦可開車直抵139乙縣道上的登山口輕鬆登頂賞景 , 是一條可長可短、可騎可走、老少咸宜的小百岳步道 .

【殷切期盼】師風班勇腳隊多年來導引戶外活動 , 點、線、面 , 選擇相容屬性延伸直線交叉 , 擴及更大班群面向 .這趟橫山行 , 緣起於家住員林的班上老童鞋標哥 , 同窗情深 , 長年奔波頻繁北上歡聚 , 令夥伴們感佩不已 ! 不時聽聞他和周邊好友互動訊息 , 尤其他和田中麻吉好友們組成的馬奇自行車隊 , 曾一起挑戰環島單騎風光歲月 ... 北雁久仰豪氣的馬奇兄弟們 , 卻未曾謀面若有遺憾 , 企盼結緣 . 阿旺隊長體察北雁心意 ... 倡議 : 想望 ~ 不如即時行動 ! 勇腳們時時遊走各地爬山健身 , 2021年攀登百岳階段性如願進展 . 趁高山寒冬休整空檔期 , 安排南下彰化聯誼 . 勇腳夥伴們熱情響應 . 阿旺隊長發揮會計專才, 戮力規劃分工籌組 2022.1/21-22 採取地緣方便的社頭清水岩寺為登山起點 , 造訪橫山小百岳 , 並選定橫山仙境露營地露宿方式 , 便於開懷盡興交流聯誼 , 兼具享受自然山林野趣 . 標哥也熱切聯絡配合 . 夥伴們引頸期待 ~長期登百岳高山合作默契的好友 - 阿全 & 夫人 , 2位高山專業嚮導正好有空閒 , 聞訊欣然應允參與共襄盛舉 . 從台南專程遠道而來情義相助料理餐飲美食 . 陣容更加壯大 . 南北會合橫山「作伙歡聚」, 滿是開心啊 !

【寒雨若甘露】寒雨無須等 , 雨滴若甘露 ... 孕育美麗花朵 .勇腳隊出發前二日冷鋒面過境 , 預報將是全台有雨 , 且連續一週陰雨天候 . 對於勇腳們來說 , 連續爬高山數日歷練尚稱豐富 . 遇悽苦風雨是常態 . 淺山風雨不足懼 , 何妨吟嘯且徐行 . 抱持風雨自來 , 我自從容的態度 .又有桃園疫情趨緊 , 有向外蔓延的困惑 . 還好夥伴們都已施打過2、3 劑疫苗 , 時時做好防護措施 , 深具防疫概念 . 此時中部無疫情 , 活動又選山區野外開放空間 , 相對安全 . 再說 , 爬山運動可健身固本 , 增強自身免疫力 . 當下疫情不足以垂掛心頭 , 以豁達喜悅的心境 , 大口吸著猶帶幾分寒意的清冽新鮮空氣 , 一路高歌 , 迎向美麗山巔 .

【如約而至】寒雨中 , 趕赴一場別樣的南北群英聯誼盛宴 .1/21 (五) 07:30 新北中和交流道 國道 3 南下 - (彰化) 埔塩系統轉76號東西向快速道路 , 東向往社頭接137縣道 - 抵達 社頭 清水岩寺 . 10:30 勇腳們大會合:彰化社頭清水岩 → 11:10 午餐便當+品咖啡 (地點:清水岩優美涼亭) → 12:00 起登:繞寺後循車道0.8K接長青自行車道(挑戰路線)上登(2.6K) → 13:15 橫山觀日步道(1K) →13:30 橫山三角點 (海拔443M ,小百岳,二等三角點) → 13:40 賞景:觀日步道 →14:00 標哥任接駁 , 載開車者回橫山仙境露營區 → 15:00 營區報到+營地安置 → 16:30 午茶開始 → 18:00 喜迎馬奇夥伴 → 18:30 晚餐 → 18:30 ~ 21:30 星光醉飲(預留開車者不喝酒) → 22:00 馬奇夥伴賦歸(未飲酒者小心開車 ,夜歸安全至上) → 22:00～23:00 星空夜話 → 23:00 入夢 .1/22(六) 06:00 早覺者賞日出 / 懶起者曬暖陽 → 07:30 早餐(阿全台南肉包+咖啡+本地水果) → 08:30 ~ 09:45 徘徊橫山仙境 , 珍惜浮生若夢 → 10:00 仙境單品咖啡:達人游易道(標哥門生)現場服務 → 11:20 收帳/拔營 → 12:10 離露營區 → 12:30 午餐:月光山舍(阿廖,老朱歡喜做東) → 14:30 圓滿賦歸 .

【清水岩寺】至今已有200多年歷史 , 是彰化縣社頭鄉唯一的縣定古蹟 , 清代就是大中部地區的八景之一 , 向來是香火鼎盛 .10:30 勇腳們陸續如約抵達會合 , 將車輛停在清水岩寺前的停車場 , 參觀寺廟周遭環境 .

老童鞋標哥賢伉儷古道熱腸 , 通達事理人際關係佳 . 二人在社頭地區學校作育英才多年門生眾多 , 和家長、地緣仕紳互動熱絡 .此趟活動他的得意門生咖啡達人-游易道 小哥 2人組 , 還親臨此處手工研磨沖泡上等單品咖啡 , 嘉惠服務勇腳隊 . 次日2人組又再度上橫山仙境露營區 ,特別服務夥伴們 , 真是太感恩咯 !11:10 午餐便當+品咖啡 (地點:清水岩優美涼亭 , 標哥的溫馨特色風味便當飲品+門生咖啡達人 : 游先生2人組)12:00 午餐後由清水岩寺出發 , 起登 : 繞寺後步道前行 ,

循車道接上長青自行車道入口0.8K上山 . 接長青自行車道(挑戰路線)上登(2.6K) 這段自行車道屬挑戰級 . 對登山者來說 , 算是輕鬆的親子路線 .

若不想走自行車道 , 途中有幾處可以轉入山徑 .

滿地黃色落葉 , 有幾分蕭瑟美感 .有時晴有時雨 , 這種天候對山行者言是常態 , 勇腳們也都很能適應 , 一路輕快遊走 .偶見陽光穿過樹林葉隙 , 篩落一道道暖暖曙光 .

步道維護良好 , 路徑清晰好走 , 幾乎全程都是樹蔭 , 夥伴們走起來輕鬆愉悅話家常 ... 爬了一段之字形濃蔭的坡道 . 哈哈 , 押後頭的北雁一時興起 ~ 迅速攀爬陡峭山林捷徑 , 順利超前拍攝夥伴們影像 .

前方接上139乙縣道 , 就是自行車道終點 .

13:15 穿越馬路 , 對面是橫山觀日步道入口 - 橫山觀日步道(1K) . 雖然有階梯 , 但是走起來不累 .

過了木棧階梯後就是平緩的台地 . 周遭大多栽種茶樹園 , 也屢見鳳梨園地 . 鄰近的橫山步道又名觀日步道 , 全長僅一公里多 .

13:30 來到橫山三角點 , 二等三角點1114號 , 八卦山系第一高峰 . 海拔443m 小百岳48 , 沒有展望 .

再往前走 , 不久就可以到達觀日平台 .通往觀日平台的步道兩旁 , 但見一壠壠茶樹整齊排列綠意盎然 .

祥和的田園美景 , 讓人心生嚮往 ...

圍籬內是橫山仙境露營區 . 前方是營區的觀景平台 .13:40 突然眼前一亮 , 被這奇境天成的仙境美景 , 給震懾住了 !

這裡就是橫山觀日步道最佳景點的的觀日平台 . 八卦山制高點勒石就在此處 , 極佳的展望 . 海拔雖不高 , 遼闊天際山巒鄉野風光卻變化萬千 , 景致絕美 .

漫步觀日步道上視野遼闊 , 微雨初霽 , 景色清新靈韻 , 讓人格外心曠神怡 !

人品不錯 , 感謝 ～ 老天爺 恩賜出大景好天候 !

停下腳步 - 行到水窮處 , 坐看雲起時 ... 空山新雨後 , 佇立在觀景台上眺望 , 北面遠處層層山巒連綿橫亙 . 北風輕喚 , 若聞遠處傳來美妙天籟之音 ... 彷彿陷入催眠的指令 , 墜落時空旋河 ... 北雁欲乘風翱翔 ~~~ 很享受這種寂靜中蘊含氣韻靈動的況味 , 讓人眷戀不捨離去 !

吸著猶帶帶幾分寒意的清冽空氣 , 沁人肺腑 , 心中卻有一股暖流湧起 ... 雲霧拖曳飄渺 , 一朵朵的山嵐 , 似輕煙般慢慢飄逸 ... 清幽深邃靜謐 . 令人讚嘆 !

未幾 , 羞怯的陽光穿透薄雲 , 開啟一扇美好的窗 . 頓時 , 祥光乍現 . 縷縷氤氳緩緩浮動 . 裊裊升起又徐徐消融 , 恍如仙子翩然舞起 ... 如夢似幻 . 這如童話世界的綺麗夢境 , 直叫人認不清天上人間 ?此景只應天上有 , 人間怎得幾回見 . 奇緣這顆鑲嵌在人間的仙境 , 美得令人神癡迷離 . 無法筆墨描繪她的美 ... 用相機捕捉瞬間的感動 .

續往前走就可以到觀日步道的另一個入口 , 這段路徑也是走在茶園間的步道 .

橫山地處河崖之巔 , 廣闊的台地可飽覽美麗的鄉村田野景觀 .

15:00

營區報到+營地安置 .

16:30

午茶開始 . 感謝 ~ 嚮導阿全貼心提供點心小品 + 勇腳 黃表哥沖泡清香茗茶 .

偷得浮生半日閒 . 偶爾放空喘息一下 , 喝個下午茶也是不錯的選擇 . 放慢腳步 , 讓微風徐拂恣意涼爽怡人 ... 盡情享受這份愜意悠閒時光 .

東山飄雨西山晴 ... 忽晴忽雨多樣的天候 , 讓天地間景象變幻豐富 .

此時 , 夕陽餘暉染紅天邊的雲朵 , 瞭望遠處山巒疊嶂 俯瞰下方廣闊的斷層台地上一幢幢饒富韻味的房舍 .一縷縷山嵐 , 輕輕飄動 ...天人合一的融於大自然柔美的懷抱中 . 構成一幅優美鄉村長軸畫卷 .徜徉在一片祥和寧靜的景致 , 幸福感油然而生 ~ 歲月靜好 ! 橫山仙境 , 可緩緩歸矣 !

當疲倦的鳥兒們飛入仙境籬園中 . 當寒冷的北風拂面而來 . 北雁依然流連籬外觀日步道上 , 享受這稍縱即逝的黃昏美景 . 靜靜地守著那最後的夕陽落下 , 等待夜幕垂降 .

18:00 喜迎 ~ 馬奇單騎夥伴 + 田中幸福好友 ! !

18:30 晚餐 , 開啟歡樂時光啦 !感恩 ~ 阿全夫婦料理豐盛食材的熊介讚火鍋 + 標哥夫婦溫馨選配的美味下酒餐飲 + 阿廖夫婦精心挑選的廖記品牌水果 .18:30 ~ 21:30 星光醉飲(預留開車者不喝酒)

南北群英大會合 , 熱絡聯誼

.

大夥兒一杯杯香醇的美酒 , 互敬 ! 暢快地把酒言歡 , 乃人生一大樂事 !

杯觥交錯 , 惺惺相惜 !

相逢自是有緣 , 感受彼此熱情的溫度 .歡聚熱烈氛圍 , 融化冬夜風雨的清冽

.

夥伴們歡欣舞動一齣 【橫山仙境冬韻之美】 精彩戲曲 . * 特別感謝 ~ 阿旺隊長、阿廖、老朱、標哥 ... 出錢出力襄助促成這一場南北群英盛宴 !!22:00 馬奇夥伴賦歸 , 珍惜這遠方遲來的緣份 . 期待 ~ 他日再相逢 ! @ 未飲酒者小心開車 ,夜歸安全至上 .

22:00～23:00 星空夜話 . 非常感謝 ~ 阿旺隊長、標哥、阿廖 熱切精心策畫出錢出力

.

23:00 入夢 ... 夢裡也會微笑 !1/22(六)06:00 早覺者賞日出 / 懶起者曬日頭

清晨 , 佇立崗嶺 , 仰望天上雲捲雲舒 , 眺覽山巒連綿秀美

. 07:30

早餐 . 阿全準備了台南肉包+手沖單品咖啡+標哥提供本尚讚香甜水果 .08:30～09:45 徘徊橫山仙境 , 珍惜浮生若夢

.

10:00 偷得浮生半日閒 . 仙境逍遙享受單品咖啡時光 ... 分享/示範/觀摩 手沖單品咖啡 . 縷縷氤氳緩緩浮動 , 盈盈咖啡香氣撲鼻而來 ... 標哥門生 - 咖啡達人游易道先生2人組 , 再度熱誠為勇腳們服務 . 特別感謝 !!11:20 收帳/拔營12:10 驅車離露營區 , 沿139乙縣道北向 , 往員林/微熱山丘 道路前行 , 左轉投90道路抵達月光山舍景觀餐廳 .

餐廳位置在高崗上 , 視野開闊 . 平台展望極佳 , 可俯瞰彰化平原的平疇綠野、市街 和高鐵飛馳而過的景觀 .

12:30 午餐:月光山舍 (* 感謝 ~ 阿廖 + 老朱 歡喜做東 !! )14:30 圓滿賦歸 .

舞 動 橫 山 冬 韻 之 美冬日寒雨百花凋謝 , 萬木蕭瑟中 ,橫山行卻是心花翻飛 , 群英雀躍 , 雄鷹振翅 , 候鳥鳴唱 ...編織一齣驚喜旅程 , 心中一股暖流湧起 ~ 生命獲得美妙回報 !品味橫山仙境冬韻之美 , 把它譜成一首詩 , 醉成一杯酒 , 沏成一壺茶 ... * 珍藏橫山之行美麗記憶 * 北 雁 日 誌 2022 . 1/29