到恆春牡丹秘境爬山　石門山古戰場不怕人擠人

啦啦啦新年第一天很開心能在恆春爬山啦~!!!!!!這次我與換宿的小幫手一起去了我最愛的牡丹鄉(石門古戰場啦!!)當日天氣好好喔~騎車的沿路上我們都在拍攝風景。

啟登時間約:10點左右。花費時間:約3個小時左右，含休息停留時間。準備物品:防滑登山鞋，手上勿拿取物品(需抓繩攀爬)、水、夥伴

入口處>>圖片上的黑色車旁有階梯，可往上階梯往上後，能看到左手邊有一個展覽館(展示牡丹社事件起源等)有空可以進去看看，展內無人，按下一個有標示的展覽的按鈕後電燈及電扇將會打開，展示時間10分鐘。

從頭到尾路段都長這樣，一開始較平緩，但是!!!多處路段真的都很滑，穿布鞋的話我認為較危險一點，is me~~~

大概走沒多久會遇到一棵大榕樹~~我的朋友很愛拍照XDD

不斷的幫我拍照留念~~>\\\\\<有夠開心的啦!

約在走一陣子後，會到達一個展望平台，當時我們研究地圖想著三角點??後發現需在往上盤爬一陣子後，即可看到三角點，由於沿途的路線較不明顯，但後半段往三角點的路上，能看到掛著登山布條因此將不會迷失方向，由展望平台往三角點時，會在路上看到椅子~

後半段開始變得 更抖了許多 ，也都需要拉繩攀爬，真的要小心~沿路都很滑~~很容易滑出去，下雨天不建議前往

過了沒多久我們終於到達三角點啦!!雖然無展望~都被前面的樹雜草擋住了!!但是我覺得很好玩，適合給 愛攀爬抓繩的朋友們

來看一下我們的回程路段!!~真的是要 拉著繩子慢慢地行走~ 我們要下山了喔~~

又是一個拉繩的回程照片啦~

好啦~~那我們要下去了!!!新年第一天爬山也太幸福了吧~

結語:來恆春換宿，牡丹鄉是我最喜愛的一處，或許那人煙稀少，但就如同來到秘境般，陽光普照，天氣晴朗，喜歡著這裡!!記得!!!來到這，順便進去展覽館看看吧!!裡面敘說著恆春半島的歷史(牡丹社事件)也好好認識我們台灣歷史吧~