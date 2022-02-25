「2022雪山賞雪」冰柱奇景、雪白圈谷偽出國　下山還能美拍粉紅梅

Belt of Venus : 維納斯帶 & 地影

夢見桃山化身維納斯女神, 從海裏升起, 載浮載沉, 最後變成泡沫, 消失在茫茫的大海

白色之心, 魅惑之影

如果爬山只為了摸三角點, 那你就太對不起自己了

順便提一下, 武陵農場的粉紅梅開花了衝雪之餘, 別忘了也留一點時間去聞梅花香喔

美麗儘只眨眼瞬間, 錯過了可能就是永遠

2022 D0115-0117 雪山賞雪, 罕見天文奇景 : 維納斯帶 (金星帶), 地影, 日華, 彩虹雲, 日出霞光, 凍拔現象野生動物 : 長鬃山羊, 岩鷚, 黃鼠狼and, 順賞粉紅梅

Day 1 : Jan 15 : 雪山登山口 - 七卡山莊

高度上升 424 公尺 / 高度下降 0

最高海拔 2514 公尺

「雪山登山口」 最上層第一停車場的車位總是一位難求發現新大陸的心情, 與大家分享, 停在最下層的第三停車場沿一小段斜坡走上去, 也才幾分鐘而已這裡種滿楓香, 儘管冬至已過, 第三停車場滿樹黃紅綠的楓葉美麗又浪漫

Day 1 : Jan 15 (六) 16:19 雪山登山口 -17:39 七卡山莊16:19 雪山登山口，海拔2140公尺，周六下午到雪山登山口報到時, 再度不期而遇南三段同行的弟弟跨年才在雙龍林道/巒安堂行程中偶遇, 真是有緣周六時間很充裕, 相談甚歡, 感受他鄉遇故知的喜悅

停車場是昔日的菜園, 而雪山大水池是菜田的灌溉水池物換星移, 如今的蓄水池儼然已成為武陵農場最佳代言人, 遊客必來之處, 不用爬山, 在雪山登山口就可看桃山, 南湖大山, 中央尖觀山巒層層, 拍日出雲海, 夜間的星辰月色, 隨便拍 每一張都是IG美景, 絕對不誇張

17:39

七卡山莊 海拔2,510公尺, 位於 雪山主東線 2 k 處因距離以前登山口約 7 k 的位置, 因此命名,

七卡山莊整治後有沖水式廁所, 廚房, 換衣間,

穩定水源及太陽能照明

Day 2 - Jan 16 : 七卡山莊 - 雪山主峰 - 三六九山屋

共 11.18 公里 / 14 小時 17 分鐘

(真不知道自己以前重裝走七卡下翠池是怎走的) 高度上升 1465 公尺 / 高度下降 795 公尺 最高海拔 3898 公尺

03:28 七卡山莊起登 07:13 雪山東峰 08:14 三六九山莊報到 + 短暫休息 09:24 黑森林入口 10:26 水源地冰柱穿冰爪10:51 8.9 k 冰爪開始不聽話 12:00 雪山圈谷 13:30 遇到好心的同學幫忙重新綁冰爪 (祝妳爬山都晴天 出大景, 山上不缺水)14:03 雪山主峰 17:40 三六九山莊

06:48 哭坡觀景台, 位於 雪山主東線 4 k 處日出前, 東方魚肚白, 遠方的畢羊稜線映著溫暖的黃橙色

黎明的天光, 無時無刻隨著陽光一直在變化, 不經意一抬頭, 望見奇萊稜線白雪靄靄, 孤傲的奇萊北峰, 披著白色的霜雪, 交錯在柔和的橘色光影, 呈現一種壯闊之美讓人迷戀, 你會懂的, 因為你也爬過奇萊北峰

07:04 雪山東峰與雪山主峰 在晨光中相互依偎, 看起來很近, 其實遠得很, 日出中的雪山東峰閃著像黃金般的光彩,

考量周一就會變天, 且 今天下午的天氣也還算不錯於是Day 2 一早 03:28 七卡摸黑起登, 08:14 三六九山屋 報到+休息14:03 登 雪山主峰 17:40 回到 三六九山屋

鋸齒連峰 算算看 是不是 九連峰橫亙山頭 呢

玉山 和 治茆山, 你看到嗎所以我說, 爬山慢慢走, 才看得到美好

07:13 雪山東峰, 今天日出時間是 06:49, 晝夜的變化與地球的自轉有關，四季的變化與地球的公轉有關。夏天的日出早，日落晚 / 冬天就相反, 冬天日出晚/日落早大自然的美景, 用科學來解釋, 就少了浪漫

遠望 雪山圈谷 與 一直都沒去爬的甘木林山

玉山與玉山東峰 山形很明顯,

一定認得出來的

wow, 白髮如絲, 滿地細如髮絲的凍拔 因為水變成冰後體積膨脹，而土壤的間隙沒變導致冰只能往上長，所以才冒出土, 通常發生在高海拔步道 ，夜間溫度低於攝氏零度，

就會有 凍拔現象

08:14 : 走了4小時 15 分鐘 三六九山莊 抵達

09:24 :雪山黑森林, 走進一整片純冷杉木林,8.6 k 水源地開始, 山路結冰, 到處都是積雪,

水源地的冰柱奇景, 一直都是雪景拍攝的亮點從岩壁傾瀉而下的水凍結形成一根根的冰柱,

透明的冰柱, 垂掛在高聳的岩壁底下, 閃耀著水晶般的光彩

示範一下 冰斧的使用

黑黑的森林下有一個鬼魅的臉譜, 嚇到尖聲尖叫嗎 只是一個胡思亂想的藉口,

雪景 不是很好拍, 幾個重點大約提一提, (1) 加 EV (2) 逆光或側光 (3) 正確的 WB(4) 飄雪 快速快門 1/320 (5) 大雪加閃

這張照片很特別, 有種很詭異的氣氛

森林裡到處都是雪, 如果時間充裕

親手做成一個小雪球, 在雪地裡滾一滾, 肯定很讚的

海拔越爬越高, 彷彿走進天然的冷凍庫, 冷到骨頭裡, 忍不住打了好幾個寒顫

銀霜遍地, 白雪鋪了一地

10:51 8.9 k 水源地叉路 這裡有駐點的工讀生喔 「長鬃山羊」

拍屁啊箭竹叢裡看見山羊的大屁股, 長鬃山羊正在吃午餐, 聽到快門的聲音, 轉頭給我一個閃亮亮的大白眼好似對我說著 : 拍屁啊台灣長鬃山羊是台灣唯一的野生牛科動物，屬特有種，珍貴稀有之保育類野生動物

真想申請 住二晚 三六九山屋, 玩雪的時間會更充裕雪季申請, 100% 就是靠運氣

水源地以上積雪很深, 要穿冰爪提醒一下 雪地除了 冰爪, 冰斧, 岩盔,太陽眼鏡和手套也是很重要的

白雪與光影 美妙的結合

總在不經意之間, 娓娓訴說 冬雪的唯美

每年冬天, 總是期待一場白雪的奇遇能夠如願以償, 珍惜當下的美好

越往高處爬, 雪越多

雪山 = 有雪的山想賞雪, 來雪山, 希望比較大喔

雪山圈谷 偽出國讓人彷彿置身歐洲的高山

姐的人品就是好,

2022 心想事成

好大一隻雪人 幸福呢

積雪的圈谷映著藍天 特別誘人

11:50 抵達圈谷, 仍舊有藍天相伴

雪山圈谷 像極 一塊 灑了糖霜的巧克力蛋糕

冰爪一路走一路掉, 影響心情本來不想登頂. 遇到一位善良的女生, 在寒冷的圈谷 花了好久的時間, 細心幫我們重新調整冰爪, 真心感激妳, 祝福妳, 爬山都晴天 出大景

潔白的雪, 讓人沉醉不已

14:03 雪山主峰 抵達

岩鷚岩鷚常見於海拔2900～3950公尺間，岩石、道路、山坡等之裸露地，

不見於濃密森林內，以松果和其他植物的果實、昆蟲等為食物。在臺灣的繁殖期在4～7月，蛋呈藍色，無斑

一隻岩鷚在雪山山頂逛大街高山常見, 鳴叫聲尖細「喞哩、喞哩」為台灣特有亞種鳥種, 其體長約12~18公分，嘴喙為灰黑色，

基部有明顯米黃色斑塊，眼睛暗紅色，眼圈為白色 日華華 為一種自然光源透過薄雲中的微細水滴所產生的特殊光象在太陽週遭形成一圈彩虹光環即為日華 而在月亮旁繞成一圈的彩虹光環即為月華 日華 & 日暈都是陽光折射形成的, 日華的顏色是內藍外紅 是一種衍射現象，當光通過雲裏小水滴和小冰晶的時候也要發生 衍射，產生了彩色的光環據說, 日華出現 表示快要下雨了, 真準 !當天晚上真的就變天了

圈谷也有一隻長鬃山羊, 身手十分敏捷才一眨眼, 它就從圈谷走到山頂

當光源為日光時為日華，特色是如同雨後初陽的彩虹，色彩顯得特別艷麗，但是在薄雲的情況下日光過於強烈故較為少見 此外，色彩順序與彩虹一樣，卻和副虹——霓相反，靠近太陽端為藍紫色，遠離太陽端則為紅橙色。

日華 出現時間很短很短

看著雲霧飄來飄去, 幻化萬千,

17:26 : 回到 三六九山屋 月亮已高掛天際

南湖大山映彩霞

中央尖 與 雪山東峰

桃山像是一隻魚, 悠游雲海維納斯帶 = 粉紅色 / 地影 = 藍色維納斯帶（英文：Belt of Venus或Venus's Girdle，又稱金星帶）與 地影是日出前和日落後出現的一種大氣現象。這種現象與反曙暮光弧緊密相關，出現在太陽的對面，呈粉紅色光輝。其下方接近地平線較黯淡的是由地球的影子造成的

Day 3 : Jan 17 : 三六九山屋 - 雪山登山口

共 6.42 公里 / 5 小時 高度上升 69 公尺 / 高度下降 2161 公尺最高海拔 3210 公尺

04:58 三六九山屋 07:24 冒煙的哭坡 10:00 雪山登山口

Day 3 本想要到 雪山東峰看日出怎知, 一早就變天, 雪山東峰起大霧

冒煙的哭坡,

10:00 雪山登山口 抵達

山下天氣還行, 順賞粉紅梅