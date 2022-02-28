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CP值第一名　台南、高雄交界「烏山縱走」沿途登頂6座山和無敵景致

健行筆記 / 健行筆記李斯特

縱走是登山路線中CP值最高的選擇,從A到B走一趟就能一次登上幾座山頂,還能經歷絕不重複的沿途風光,可惜從B回到A的接駁問題是一大罩門,也是縱走路線讓人卻步不前的原因。李老師一向熱愛縱走路線,也走過了幾個各具特色的縱走路線。海拔不高卻鍾靈毓秀的旗靈縱走令人驚艷。

驚險刺激的鳶嘴捎來縱走值得讓人再三回味。沿途登上六座山頭的三員縱走最是便利,坐火車就能輕鬆優雅的從銅鑼回到三義。沿途登上五座山峰的真笠山白賓山縱走,森林中大大小小的帳篷最能感受南部鄉親的熱情。

不過在李老師心目中縱走的第一把交椅,是位在台南市與高雄市交接處的烏山縱走,沿途登頂風空子山.烏山.刣牛湖山.金光山.石松子山.王爺崙山,能遠眺俯瞰平原和群山 南化水庫和月世界,有工整階梯 也有崢嶸險峻的奇岩怪石地形,季節對了還能欣賞一片雪白的梅花盛開。為了能從頭到尾走完烏山縱走的路線,李老師不惜勞師動眾出動二部車子,第一部車子停在龍麟山步道的停車場,(導航設定紫行宮)第二部車子再載著眾人前往烏山縱走北側登山口,(導航設定下歸林雲山寺)完成事先的準備工作後就能出發前進烏山縱走了。龍麟山步道和雲山寺都有大空間的停車場,想不到二個停車場全都停滿了車,究竟現在登山行程是有多熱門啊!!

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位在山坡上的雲山寺不走氣派豪華的風格,小而精緻的建築無違和的融入在翠綠山林之間。

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廟前是寬敞的青翠草地,站在草地盡頭則是滿眼的湖光山色,毫不費力就能盡覽南化水庫的旖旎風情。

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漫長而精彩的烏山縱走就從雲山寺旁的小徑開始囉!!前半段都是朝著紫竹寺的方向前進。

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走在老舊斑駁的水泥步道小徑上,好像要穿越時空走進純樸的舊時光裡。

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還沉浸在浪漫的想像中,馬上就換成一段段陡上的水泥石塊階梯。

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每一個陡坡都會有架設安穩的階梯,前半段的烏山縱走其實很友善的!

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突然間路徑一旁出現一座梅園,儘管梅樹上的花朵有點稀稀落落,但映著藍天和綠水的風光還是讓人有些驚喜!!

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一路走來幾乎都是又高又陡的水泥階梯。

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但也會穿插一些可以稍稍放鬆的平坦路段,烏山縱走真的蠻友善的!!

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當然也是可以訓練體力和大腿肌力的,看看這一個個二倍高度的台階,每一個抬腿跨步都是汗水與意志的堆積。

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克服完一段高陡的階梯後再送上一段平路。

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行進間 眼角餘光捕獲一抹驚豔,雖然只是一小塊的南化水庫拼圖,卻已經足夠讓李老師雀躍不已了。

6e144baea5159ce2b9a8d8ce3ba6a9d4.jpg想不到再往前一段距離後是更大的驚喜,一座完完整整的南化水庫盡收眼底,那環繞連綿的壯麗青山,那如寶石般的碧綠湖水,瞬間將李老師爬階梯的疲累不耐一掃而空。

3e5d2239d5e40c5de9af567fe9590bb2.jpg再往前一小段路便是烏山縱走的第一座山峰,海拔668公尺的風空子山,山頂上有一顆圖根點和等級普通的展望。

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但這只是烏山縱走的一小部分而已,稍作休息後便繼續沿著小徑前進。

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過了風空子山後就沒有高級的水泥石磚路徑,烏山縱走的挑戰性開始逐漸加強了。

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其中最大的考驗絕對是又上又下的攀爬地形,登頂風空子山後馬上就是急速陡下坡。

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而且還是連續的急速陡下坡,讓緊抓一旁拉繩的雙手摩擦到隱隱作痛

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不管是奮力的爬上坡或是驚險的滑下坡,都會穿插一段平緩路徑讓人稍稍放鬆一下。

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遠遠就能聽見人聲鼎沸,原來前面便是噍吧哖抗日英雄紀念碑,噍吧哖事件的傳說與真相有很大的落差,有興趣的朋友自己上網估狗吧!!

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這裡是個寬敞又清幽的園區,還有一間小巧而乾淨的廁所,但這裡也只是烏山縱走的一小部分而已,李老師上完廁所後馬上沿著廁所旁的小徑前進。

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接下來就是一連串漫長的登頂過程了。

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剛剛走了多少的陡下斜坡,現在就得要爬更多更長的陡上斜坡。

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就這樣一條長長的拉繩串起了不同地形的陡坡。

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然而烏山縱走真不愧是李老師心中最強的縱走路線,就在爬坡爬到唉聲嘆氣 即將崩潰的一刻,一轉頭再次將如夢似幻的湖光山色盡收眼底,欣賞極致的美景就像喝了一整罐的蠻牛,瞬間就威能提升 宛如一尾活龍!!

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此時周邊出現截然不同地形地貌,原來此刻正走在岩石遍布的稜線上。

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沿著嶙峋的岩石小徑往前走一小段路,默默的就登上了烏山縱走的第二座山峰,海拔730公尺的烏山!!這裡沒有三角點 但有塊高檔大理石招牌。

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然後就要再次走下坡了。

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每一段陡坡都要抓緊拉繩小心翼翼的往下移動。

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下降到底後就能輕鬆的走在平緩的稜線路徑上。

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南化水庫再次遠遠的出現在山腳下,像是一顆鑲在群山中的藍寶石閃耀著光芒,讓人怎麼看都看不膩。

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然後就要再次咬緊牙關奮力往上爬了。

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光禿禿的稜線斜坡上,這條孤單的拉繩是最令人安心的夥伴。

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就這樣一路爬上了烏山縱走的第三座山峰,同時也是李老師的第74座小百岳,海拔799公尺的刣牛湖山。

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山頂上有一顆內補二等三角點,還有寬敞舒適的空間以及不錯的展望視野,李老師一行人便在這裡享用美味的午餐。不過烏山縱走將近13公里的距離實在不容小覷,酒足飯飽 稍作休息後,李老師馬上就揹起背包繼續向前走。

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已經走了一半的距離了,就算是鋼鐵般的肉體也是會感到疲累,還好刣牛湖山是烏山縱走的最高峰,所以接下來就不會有一連串逼死人的陡坡了。

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輕輕鬆鬆的走到NCC監測站,開心的跟NCC監測站合照留念。

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繼續從NCC監測站旁邊的路徑前進。

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突然間路徑二旁居然是一棵棵蒼勁的梅樹,枝頭上的梅花依舊是稀稀落落的,想要專程來賞梅的李老師難免有些失落。

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回頭一看,NCC監測站的高塔昂然聳立在山巔之上,開闊的天地風光馬上又讓李老師笑開懷了。

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再轉個彎竟是另一個令人驚艷不已的景色,綠油油的草原上是盛開的紫花霍香薊,藍澄澄的天空上是蔓延的枯枝與梅花,清新又浪漫 典雅又蒼勁,這麼美的烏山縱走你怎能不愛呢??

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接著走在二邊都是危崖的狹小稜線步道上,這道稜線可是高雄市與台南市的交界處。

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記得回頭看看一路走過的山頭,讚嘆今天的成果與無極限的遼闊展望。

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結束平坦的稜線步道後,還是要來點起伏的上下坡。

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雖然路徑乾燥,但路徑上盡是滾動的石塊和滑動的砂石,李老師一個閃神就跌個四腳朝天了。

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蝦密!!在這野外荒徑竟然停了一部賓士車,駕駛的倒車技術絕對是爐火純精 神乎其技!!

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周圍的空地上停了幾部來此享受慢活的汽車,不過這裡的路徑有點複雜,正確路線是朝著紫竹寺的方向前進。

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再來就更輕鬆了,因為只要走在緩緩上升的柏油路上。

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柏油路的盡頭是間小巧的金光山財神廟,這是個超讚的中途休息站,你可以在這裡喝水 吃點心 上廁所 小睡片刻,最重要的是順便祈求財神保佑發大財喔!

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得到土地公財神的加持後,繼續走在柏油路上往紫竹寺前進。

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很快能走到金光山觀景台,這裡有個寬敞舒適的大草原。

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金光山是烏山縱走的第四座山峰,可惜沒有三角點 也沒有任何招牌,就只能在園區裡的大石碑前拍照作為紀念。

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經過金光山觀景台後依然是好走的柏油路。但烏山縱走就是會給你意想不到的驚喜,從柏油路再次轉進原始的森林山徑之中。

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路徑全面變成岩石地形,看似險惡 其實走來頗為輕鬆。

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小巧的福德祠再次出現,象徵再次從原始世界進入文明世界中。

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烏山縱走似乎是由許多步道組合而成的,接下來這段叫做桶頭登山步道。

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路徑相當平坦好走,小徑二旁肥滋滋 綠油油的姑婆芋很吸睛。

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幾乎都沒什麼要爬坡的路段了,看來烏山縱走是個倒吃甘蔗的登山路線。

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因為太過好走了,所以就很容易錯過路旁不起眼的小小叉路,這是登上石松子山的路徑,錯過了就錯過一座山峰了。

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輕鬆登上烏山縱走的第五座山峰,海拔588公尺的石松子山,儘管山頭上什麼都沒有,卻仍然有一面高檔的大理石招牌!!

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過了石松子山之後的路徑依然平坦好走。

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這一片片超巨大的姑婆芋葉子養眼又好玩,當扇子 當雨傘 當翅膀 還能當蚌殼,隨你想怎麼完就怎麼玩!!

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再次路過一間簡樸小巧的土地公廟,不管身處在多寂靜無人的荒野,只要出現土地公廟就能讓人覺得安心!!

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這段路徑實在很輕鬆,遇到擋路的倒木還有閒工夫拍張網紅照~~

b73c36563c998dea9c2f7ce58b4ffc1e.jpg距離龍麟奇石只剩700公尺了,看來烏山縱走已經進入尾聲了。275d26a906fb190643d2ccea7f69d492.jpg總算有些不太硬的上升路段了,一鼓作氣往上前進。871e3237354fe1506194064751b72131.jpg終於登上烏山縱走第六座山峰,海拔550公尺的王爺崙山,沒有三角點 但還是有一座大理石招牌。4c01e70263dbba17a494d452608dbfaa.jpg王爺崙山山頂有座高級觀景台,讓你休息時能盡覽高雄與台南的遼闊風光。ba0928b6fbffb07db2b094b4c41d73c5.jpg趕時間的李老師稍作休息後,馬上踩著另一邊的木作階梯往下走。c92e18e8e78a21db7aa32f272921083e.jpg很快就到達現在很火紅的龍麟山步道。cd66af7d3575a445c3837e819ae05ab5.jpg全部都是各種形狀的崎嶇岩石地形,其實走起來是頗有挑戰性和趣味性。59e61b169c572a332a0e52e7c14fc963.jpg可惜李老師已經是強弩之末,壓根沒興致慢慢體驗龍麟奇岩的與眾不同,只想快速通過 盡速下山而已。6774f786c573dc3154a88f488e5335b6.jpg想多了解龍麟山步道的朋友,就請參閱李老師三年前的心得與紀錄吧!!https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=5907很快的疾行回到龍麟山步道的停車場,再由接駁車載回雲山寺的停車場,雖然有點麻煩,但李老師還是不得不點頭默認,烏山縱走真的值得這樣子的麻煩安排!!後記:為了感謝老天爺的保佑,李老師決定每順利完成一次登山行程,就小額捐款一次,這次就捐給台灣動物緊急救援小組,希望能為台灣的生態環境盡點心力,歡迎大家一起共襄盛舉。

步道 登山 美景

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