射鹿、旗鹽主登山紀錄！ 探索旅行美好、重拾失落族群記憶「北大武山-巴達因線」

【進入舊社須由當地居民同意並引導，抱持虔敬的態度，尊重在地的文化禁忌與權益。】

【Kavulungan、北大武山 (北壁) - 巴達因線】Padain傳統聚落(高燕及射鹿)：Padain屬於排灣族vucul系統裡最古老以及主要的一支部落族群，是排灣族、魯凱族、卑南族以及平埔族祖先共同的源流地，保有特別的發源傳說其獨特之口述歷史。日治時代，日本為了掌握山林資源控制族人的生活領域，要求族人遷徙。但瞭解Padain在魯凱族、卑南族以及東部太麻里溪流域有許多子聚落，為避免『霧社事件』再次上演，日本政府暫歇發兵，派出了求和的使者前往Padain。民國34年光復後風俗習慣及祭典隨之改變。民國43年間，射鹿吊橋搭建完成外來宗教隨後進入，部份族人接受了基督教與天主教的洗禮。民國50年Padain因天災，道路坍方，交通不便，後續又因孩子們讀書要翻山越嶺，顧及安全，族人陸續遷村至三和、佳義、台東。 - 國家文化資產網

南國漫讀「 妳是光，妳是太陽的光，在太陽之前妳就已經有了。 妳是名，妳是kazangiljan的名字，來自古老的部落巴達因。 在深淵之處黑暗的地方， 人們探頭向著最高的光源。 在漆黑的大武山世界，在孵化的發源之地， 仰慕妳就已經在交頭接耳裡流傳著 這一抹受景仰的晨光。 」 ── 讓阿淥‧達入拉雅之〈晨光〉

裝備檢查：

【Payuwan、舊筏灣】

Payuwan傳統聚落(舊筏灣)：屏東縣瑪家鄉公路的盡頭，舊筏灣隱藏在叢山峻嶺間，12棟整建後的石板屋散落山坡，小山村炊煙裊裊，恍若被遺忘的桃花源，與人跡更罕至的巴達因（Padain）隔著隘寮南溪遙遙相對。筏灣（Payuwan）曾是排灣族群第二大部落，因交通不便，醫療、教育等資源短缺的問題，和對岸的巴達因部落一樣，族人陸續移居平地，民國63年全村遷移到沿山公路旁，與泰武鄉萬安村相鄰，並正名為排灣村，為了區隔，將山上的原址稱為舊筏灣。 - 聽排灣族人說故事，找尋神話之路【text Cindy Lee】

背負系統 登山背包、攻頂包、胸前包、背包套 行進系統 登山鞋、登山襪、登山杖、護膝(選配) 服裝系統 排汗衣、登山庫、頭巾、防曬帽、中層(化纖+羽絨)、風雨衣、雨褲、毛帽、手套、備用衣物(排汗衣、排汗褲、襪子、內衣褲) 飲水系統 保溫瓶、愾熱水壺、行動糧食(巧克力、糖果、餅乾、肉乾、堅果...)、自理午餐、個人餐具(杯子) 炊事系統 鍋具、爐具、瓦斯、食材、水 睡眠系統 睡袋、睡墊、通緝枕頭、耳塞、眼罩、帳篷 照明 頭燈、備用電池 通訊 手機、行動電源(含電源線) 醫療 個人藥品(普拿疼、感冒藥、腸胃藥、燙傷藥、OK、外傷藥...)BCAA、B群、高山藥 其他 垃圾袋、衛生紙、登山小包(奇異筆、求生哨子、大垃圾袋、蠟燭、火種、打火機、刀子)、身分證、拖鞋、椅子(選配)

【Caljisi、射鹿】巴達因社的三次遷移：

巴達因社的原居地 Kapadainan 在旗鹽山北方懸崖上，之後歷經三次遷徙，第一次到旗鹽山東北側的 Kalicekuan，第二次到 Caljisi（射鹿部落）和 Tulinau（高燕部落），日治時期曾被迫移居至敵對的筏灣部落。國民政府來台後，族人又陸續返回原居地，行政區雖已被劃分為筏灣村，高燕和射鹿部落的族人仍然自稱巴達因。- 聽排灣族人說故事，找尋神話之路【text Cindy Lee】

行動糧食：每小時規律攝取200大卡 (攜帶高熱量、低重量為主。行動糧 採購單更新中 ... )

) 水份：每小時200-300毫升 (一天約3000-4000毫升，早上出發前、晚上補水)

睡墊：三季 R <=3，雪季 R >4 較佳

睡袋：三季 (舒適溫度 0-10C)、雪季(舒適溫度 -10-0C)

防水袋： 3C與備用衣物防水

攻頂包(>15L)：雨衣、保暖衣物、糧食、求生小包

頭燈： >200流明 + 備用電池

中餐：麵包、飯糰、 清單更新中 ...

個人藥品清 單更新中 ...

登山杖：雙仗

除睡墊其他避免外掛

充氣枕頭可以跟睡袋塞再一起，一起再放進防水袋。

中餐與行進間：多補充碳水化合物；晚餐：多補充蛋白質；額外補給：礦物質、維生素

登山優化：

【旗鹽山、H1056】

旗鹽山：排灣語稱旗鹽山為「cekecekes」，意思是多箭竹的地方，海拔1,057公尺，在北大武山和旗鹽主山旁顯得秀氣，對排灣族而言，旗鹽山是眾神的居住地，Saljavan 創造土地萬物、腳踏射鹿溪兩岸的巨人、奉獻花豬退大洪水等神話的起源，也是排灣族文化、社會制度和宗教祭儀的源流。傳說 Saljavan 女神與太陽同時出現，她用旗鹽山上的泥土捏成人頭，以箭竹為肢幹，朝頭頂髮旋呵一口氣，賦予人類生命，創造排灣族最古老的族群巴達因社。- 聽排灣族人說故事，找尋神話之路【text Cindy Lee】

體能： 心肺能力 + 肌力

心肺能力 + 肌力 技能： 行進技巧、登山杖運用、打包技巧、步伐大小、步頻控制、重心轉移方式、步伐形式、呼吸方式 → (減少體能消耗/距離)

行進技巧、登山杖運用、打包技巧、步伐大小、步頻控制、重心轉移方式、步伐形式、呼吸方式 (減少體能消耗/距離) 智能： 踏點位置、選擇路徑、行程規劃、補給與配速規劃、登山紀錄瀏覽、登山計畫書(可以搭配運動手環與GPS) → (體能與時間的良好分配)

踏點位置、選擇路徑、行程規劃、補給與配速規劃、登山紀錄瀏覽、登山計畫書(可以搭配運動手環與GPS) (體能與時間的良好分配) 行進中隊伍速度控制：「分段定點等待」「攜帶通訊器材、約定通聯時間」「三兩成群不落單」「盡量不要大於10人出團，高危險路段或探勘以四人為佳」

進修項目：「野外急救」「繩索確保」「輕量化」「系統性體能訓練」

營地選擇：安全+避風+有水+平坦

預防迷途：GPX+等高線+路感

菜單規劃：

參考資料： 擁抱山的知識：給登山者的十堂必修課

緊急糧、預備糧、調味料、午餐、行動糧食

食材處理：「事先分切」「醃漬、煙燻」「事先烹煮」「真空」「乾燥」「減少包裝」

【旗鹽主山、H1986】

預計行程：

行程規劃步驟：

研讀各項資訊、地圖、紀錄與近況 規劃行程安排預計時間 確定天數+住宿地+水源和危險地形 安排雨天備案與撤退方案 與團員討論

【 南疆聖稜線「彎刀縱走」】

第一天（1/15）0800，禮納里停車塲集合0830，出發前往舊筏灣部落0930，抵達舊筏灣部落1000，舊筏灣部落起登1200，抵達射鹿部落吃中餐1300，輕裝往旗鹽山出發1500，抵達旗鹽山1600，回到射鹿部落夜宿射鹿部落石板屋 (C1) 實際行程： 09:23 舊筏灣 ➜ 10:00 起登 ➜ 10:29 射鹿吊橋 ➜ 10:37 過溪(射鹿瀑布群) ➜ 11:35 射鹿部落 ➜ 13:30 往旗鹽山 ➜ 13:52 高燕部落 ➜ 14:25 旗鹽山 ➜ 15:05 回抵射鹿部落

第二天（1/16）0400，往旗鹽主山出發1000，旗鹽主山攻頂1500，抵達射鹿部落1600，收拾行李，往舊筏灣部落前進1800，抵達舊筏灣部落1900，返回禮納里停車場 實際行程： 05:40 啟登 ➜ 09:23 旗鹽主(三角點) ➜ 12:38回抵射鹿部落 ➜ 13:39離開 射 鹿部落 ➜ 14:25 射鹿吊橋 ➜ 15:10 舊筏灣 ➜ 17:00 左營高鐵 備註：詳行前會摘要

成員名單：略、領隊與留守人有完整的清冊山防資料：

預定歸來時間： 19:00

山難發布時間：略

通聯電話： 略

無線電頻率：略

衛星電話號碼： 略

留守人：略

保險：略

登山險：略

入山、入園證：略

消防局電話：略

出隊流程：

0800，禮納里停車塲集合

行前摘要：

集合地點：禮納里停車場。

攀登地點：旗鹽主山+旗鹽山

必須攜帶物品：睡袋、睡墊、頭燈、餐具、個人藥物、一套備用衣物、保暖衣物、雨衣等等。

餐點部份說明：這次的正餐需要準備第一天中餐還有晚餐，第二天早餐及中餐。共四餐。

第一天中餐及晚餐都有時間可以炊煮，第二天的兩餐，儘量以乾糧為主。

參考資料：

【圖片來源: IPCF-TITV原文會 原視】

【圖片來源: Natural Studio，致PADAIN最後的守護者】

IG: binghunglee