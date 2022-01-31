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走訪全台最高山神廟！一日單攻「玉山西峰」　彷彿走在美夢中

健行筆記 / 健行筆記Ai-lian Chen

“如果你熱愛歷史與山林，一定要來西峰走走。”

與全台最高山神廟合影

與全台最高山神廟合影

與睏意和時間打仗的百岳單攻
與排雲無緣的我，選擇一日單攻玉山西峰。因爲排雲服務中心到登山口要七點才有接駁車，所以凌晨五點才起登的我們，多踢了??分鐘的馬路到登山口。這一路冷冽的天穹異常的空明澄澈，滿天璀璨還有一瀉千里的流星，暗夜裡微弱的頭燈偶而還會探到小山羌，更增添一些樂趣。終於到了海拔?????的玉山登山口，玉山沿路是親民舒適的緩坡，舒適到瘋狂犯睏， 犯睏到忘記身處於峭壁斷崖，我們只好用最原始的提神的方式—就是唱歌！  一路上的嘔啞稍有改善我睏到翻白眼的狀態。（這故事告訴我們，單攻前一晚最好睡在玉山附近，不要熬夜來！）

六點時<a href='/search/tagging/1013/曙光' rel='曙光'><strong>曙光</strong></a>漸露，視野也逐漸開闊

六點時曙光漸露，視野也逐漸開闊

單攻的曙光排雲山莊

六點時曙光漸露，漸層的暖色調從重巒疊嶂間往上渲染天際，視野也逐漸開闊，沿途可視枝枒水平向外延伸的鐵杉針葉林，以及姿態各異曾被火吻的鐵杉白槁枯木林，和煦的光從葉隙中篩進，因為行進間身體會產熱，所以脫掉外層風雨衣，僅留行進間的中層也覺得體感溫度剛好，這種舒適的體感和純粹的空氣，台北一年只有一兩天可以體驗到。非常推薦大家來高山走走，只要有基礎體能和注意高山症，國門級的高山路線，像是玉山都有維護良好的碎石路和有貼心里程數的木棧道，較嚴峻的崩壁路段還有鐵鍊引領你前行，其實走起來比很多郊山舒服（沒錯！我在推坑！）玉管處為安全考量，規定當天單攻者，十點前未抵達排雲山莊，就要強制折返下山。所以起登晚的我們沒休息太久，這趟都在趕路，歷經最後????陡上和數了??個木棧道，終於在九點半時到傳說中的排雲山莊，排雲設施完善，內有供應沖水的廁所和開水，給完入山證和拍完照，我頓時睏意大作，忍不住睡在椅子上（但迷茫間我還是塞了不少食物）。睡醒後我們左轉往西峰前進！

枝枒水平向外延伸的鐵杉針葉林

枝枒水平向外延伸的鐵杉針葉林

數了??個木棧道，終於在九點半時到傳說中的排雲山莊

數了??個木棧道，終於在九點半時到傳說中的排雲山莊

看到鐵梯，等於快到排雲了！

看到鐵梯，等於快到排雲了！

跟排雲山莊的牌子拍照！

跟排雲山莊的牌子拍照！

登新高西山玉山西峰
排雲到西峰路程約?.??，剛開始路較崎嶇，需攀爬在錯落的盤根和奇岩間，這趟都沒有護欄和鐵鍊，路基較窄，所以必須小心翼翼的通過。但西峰途中有兩段稜線的路況平坦舒服 ，艷瀲的陽光灑在崢嶸陡峭的高山上，此處展望非常好，還有肌理分明，姿態變異蜷縮糾結的玉山圓柏，我在欣賞各式的特殊樹形之餘，頓時忘卻了腳下的疲憊。但好景不常，最痛苦的來了，本以為??路程爬升????是輕鬆的，沒想到最後的????頗硬，陡升又陡下，讓我筋疲力盡，喘的上接不接下氣，在我快喪失鬥志時，終於看到寬闊平坦的西峰！西峰海拔?????，周圍滿佈高聳筆直鐵杉純林，滿山的蓊鬱蒼翠，所以並無展望。

西峰途中有兩段稜線的路況平坦舒服，展望非常好！

西峰途中有兩段稜線的路況平坦舒服，展望非常好！

好像走在夢中！好像走在夢中！

姿態各異的樹根，很像彈塗魚

姿態各異的樹根，很像彈塗魚

姿態變異蜷縮糾結的玉山圓柏

姿態變異蜷縮糾結的玉山圓柏

偶有煙霧繚繞，美極了！

偶有煙霧繚繞，美極了！

西峰周圍滿佈高聳筆直鐵杉純林，這是唯一展望點

西峰周圍滿佈高聳筆直鐵杉純林，這是唯一展望點

全台最高的山神廟西山神祠
照指標往前續行????終於抵達此次目的地，日治時期保留下來的新高神社，也是全台現存最高的山神廟「西山神祠」，這是因為當時日本為了推動皇民化教育及開發原始林，於全台各地建造神社，包括玉山、雪山和大武山都有設高山神社，但戰後已不存在。西峰原本是通往主峰的要道，但歷經多年的流轉，登主峰的路線已調整，現存的的西峰山神廟，也並無祭祀功能，比較趨向於日式的精神嚮往，時光溫潤，歲月靜好，可以細細品味他道出百年旅人們的故事。

全台最高的山神廟西山神祠，並無祭祀功能

全台最高的山神廟西山神祠，並無祭祀功能

全台最高的山神廟西山神祠，並無祭祀功能

全台最高的山神廟西山神祠，並無祭祀功能這兩趟的玉山行，我都獲得滿滿的能量回家，但我下一趟真的要走主峰了！（這兩次都沒緣走上主峰）

回程的路上，雲湧上玉山群峰

回程的路上，雲湧上玉山群峰

絕美的日落，給這次的玉山西峰之旅畫上完美的符號

絕美的日落，給這次的玉山西峰之旅畫上完美的符號

⟁入園入山申請｜https://reurl.cc/pWmmyl⟁距離｜來回共21.4km，總爬升908m（單趟排雲8.5k，西峰2.2k）⟁時間｜預估總路程十二小時（含在排雲睡覺）⟁費用｜塔塔加接駁車100元/趟（登山口接駁車最後一班5點，所以最好在4點半到登山口）⟁路程｜塔塔加登山口→排雲山莊→玉山西峰→排雲山莊→登山口

玉山 登山 曙光

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